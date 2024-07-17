https://ria.ru/20240717/ukraina-1960306909.html

В трех городах Украины сожгли четыре автомобиля военных ВСУ

В трех городах Украины сожгли четыре автомобиля военных ВСУ - РИА Новости, 17.07.2024

В трех городах Украины сожгли четыре автомобиля военных ВСУ

Неизвестные сожгли четыре автомобиля украинских военных в Харькове, Ровно и Виннице, сообщает украинское издание "Страна" со ссылкой на источник в... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T17:29

2024-07-17T17:29

2024-07-17T17:29

в мире

ровно

харьков

винница

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Неизвестные сожгли четыре автомобиля украинских военных в Харькове, Ровно и Виннице, сообщает украинское издание "Страна" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Ранее в среду украинский телеканал ТСН сообщил, что за ночь в Одессе сожгли пять автомобилей украинских военных. "В Виннице подожгли автомобиль Mitsubishi, который принадлежит военному. Пожар ликвидировали через 30 минут. Люди не пострадали, автомобиль сгорел полностью. В Харькове подожгли сразу два автомобиля Volkswagen и Mitsubishi с разницей в один час. Они также принадлежали военным ВСУ.", - приводит "Страна" слова источника в правоохранительных органах. По его данным, еще один автомобили, принадлежащий военнослужащему подожгли в городе Ровно. По всем фактам возбуждены уголовные дела по статье "препятствование законной деятельности ВСУ". Ее санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет. Ранее украинские СМИ сообщали, что в стране на фоне усиления мобилизации начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. Поджоги были зафиксированы в Одессе, Ровно, Львове и Калуше в Ивано-Франковской области. В интернете распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20240716/podozrevaemyy-1960055222.html

https://ria.ru/20240715/sbu-1959816280.html

https://ria.ru/20240715/ukraina-1959705263.html

ровно

харьков

винница

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в мире, ровно, харьков, винница, вооруженные силы украины