СМИ: по Украине ударил неожиданный враг
NYT: рухнувшая энергосистема Украины столкнулась с сильной жарой
© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Разрушенная украинская энергетическая система столкнулась с неожиданно жаркой погодой, которая может привести ее к полному коллапсу, пишет The New York Times.
"В течение нескольких месяцев электросеть Украины подвергалась неоднократным ударам российских ракет и беспилотников, в результате которых были выведены из строя электростанции и подстанции. Теперь она борется с другой, более неожиданной угрозой — сильной жарой. В большей части страны летом стоит необычно жаркая погода: температура достигает <…> 40 градусов по Цельсию", — говорится в статье.
Чтобы предотвратить коллапс электросети, власти ввели массовые веерные отключения по всей стране. В столице большинство зданий сейчас остаются без электричества не менее десяти часов в день, уточняется в публикации.
В июне "Укрэнерго" объявило о введении лимитов потребления электроэнергии во всех регионах страны. В компании предупредили, что объем повреждений энергообъектов в республике чрезвычайно велик, станции и подстанции работают на пределе возможностей, а украинцев попросили экономно потреблять электричество. Министр энергетики Украины Герман Галущенко призывал население подготовиться к возможным блэкаутам уже в весенне-летний период и закупать генераторы.
Российские военные ведут огонь по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.