https://ria.ru/20240717/ukraina-1960251567.html

СМИ: по Украине ударил неожиданный враг

СМИ: по Украине ударил неожиданный враг - РИА Новости, 17.07.2024

СМИ: по Украине ударил неожиданный враг

Разрушенная украинская энергетическая система столкнулась с неожиданно жаркой погодой, которая может привести ее к полному коллапсу, пишет The New York Times. РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T14:44

2024-07-17T14:44

2024-07-17T15:52

в мире

украина

герман галущенко

дмитрий песков

укрэнерго

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Разрушенная украинская энергетическая система столкнулась с неожиданно жаркой погодой, которая может привести ее к полному коллапсу, пишет The New York Times."В течение нескольких месяцев электросеть Украины подвергалась неоднократным ударам российских ракет и беспилотников, в результате которых были выведены из строя электростанции и подстанции. Теперь она борется с другой, более неожиданной угрозой — сильной жарой. В большей части страны летом стоит необычно жаркая погода: температура достигает <…> 40 градусов по Цельсию", — говорится в статье.Чтобы предотвратить коллапс электросети, власти ввели массовые веерные отключения по всей стране. В столице большинство зданий сейчас остаются без электричества не менее десяти часов в день, уточняется в публикации.В июне "Укрэнерго" объявило о введении лимитов потребления электроэнергии во всех регионах страны. В компании предупредили, что объем повреждений энергообъектов в республике чрезвычайно велик, станции и подстанции работают на пределе возможностей, а украинцев попросили экономно потреблять электричество. Министр энергетики Украины Герман Галущенко призывал население подготовиться к возможным блэкаутам уже в весенне-летний период и закупать генераторы.Российские военные ведут огонь по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240716/ukraina-1960106914.html

https://ria.ru/20240715/ukraina-1959785408.html

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в мире, украина, герман галущенко, дмитрий песков, укрэнерго, вооруженные силы украины