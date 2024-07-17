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СМИ: по Украине ударил неожиданный враг - РИА Новости, 17.07.2024
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14:44 17.07.2024 (обновлено: 15:52 17.07.2024)
https://ria.ru/20240717/ukraina-1960251567.html
СМИ: по Украине ударил неожиданный враг
СМИ: по Украине ударил неожиданный враг - РИА Новости, 17.07.2024
СМИ: по Украине ударил неожиданный враг
Разрушенная украинская энергетическая система столкнулась с неожиданно жаркой погодой, которая может привести ее к полному коллапсу, пишет The New York Times. РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T14:44
2024-07-17T15:52
в мире
украина
герман галущенко
дмитрий песков
укрэнерго
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Разрушенная украинская энергетическая система столкнулась с неожиданно жаркой погодой, которая может привести ее к полному коллапсу, пишет The New York Times."В течение нескольких месяцев электросеть Украины подвергалась неоднократным ударам российских ракет и беспилотников, в результате которых были выведены из строя электростанции и подстанции. Теперь она борется с другой, более неожиданной угрозой — сильной жарой. В большей части страны летом стоит необычно жаркая погода: температура достигает &lt;…&gt; 40 градусов по Цельсию", — говорится в статье.Чтобы предотвратить коллапс электросети, власти ввели массовые веерные отключения по всей стране. В столице большинство зданий сейчас остаются без электричества не менее десяти часов в день, уточняется в публикации.В июне "Укрэнерго" объявило о введении лимитов потребления электроэнергии во всех регионах страны. В компании предупредили, что объем повреждений энергообъектов в республике чрезвычайно велик, станции и подстанции работают на пределе возможностей, а украинцев попросили экономно потреблять электричество. Министр энергетики Украины Герман Галущенко призывал население подготовиться к возможным блэкаутам уже в весенне-летний период и закупать генераторы.Российские военные ведут огонь по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240716/ukraina-1960106914.html
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в мире, украина, герман галущенко, дмитрий песков, укрэнерго, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Герман Галущенко, Дмитрий Песков, Укрэнерго, Вооруженные силы Украины
СМИ: по Украине ударил неожиданный враг

NYT: рухнувшая энергосистема Украины столкнулась с сильной жарой

© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Разрушенная украинская энергетическая система столкнулась с неожиданно жаркой погодой, которая может привести ее к полному коллапсу, пишет The New York Times.
"В течение нескольких месяцев электросеть Украины подвергалась неоднократным ударам российских ракет и беспилотников, в результате которых были выведены из строя электростанции и подстанции. Теперь она борется с другой, более неожиданной угрозой — сильной жарой. В большей части страны летом стоит необычно жаркая погода: температура достигает <…> 40 градусов по Цельсию", — говорится в статье.
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Чтобы предотвратить коллапс электросети, власти ввели массовые веерные отключения по всей стране. В столице большинство зданий сейчас остаются без электричества не менее десяти часов в день, уточняется в публикации.
В июне "Укрэнерго" объявило о введении лимитов потребления электроэнергии во всех регионах страны. В компании предупредили, что объем повреждений энергообъектов в республике чрезвычайно велик, станции и подстанции работают на пределе возможностей, а украинцев попросили экономно потреблять электричество. Министр энергетики Украины Герман Галущенко призывал население подготовиться к возможным блэкаутам уже в весенне-летний период и закупать генераторы.
Российские военные ведут огонь по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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В миреУкраинаГерман ГалущенкоДмитрий ПесковУкрэнергоВооруженные силы Украины
 
 
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