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Пытавшегося угнать российский самолет экс-командира ВСУ выпустили под залог
Пытавшегося угнать российский самолет экс-командира ВСУ выпустили под залог - РИА Новости, 17.07.2024
Пытавшегося угнать российский самолет экс-командира ВСУ выпустили под залог
Бывшего командира одной из частей Сил спецопераций ВСУ Романа Червинского, который летом 2022 года пытался угнать самолет ВКС России, выпустили под залог,... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T11:53
2024-07-17T11:53
2024-07-17T18:48
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Бывшего командира одной из частей Сил спецопераций ВСУ Романа Червинского, который летом 2022 года пытался угнать самолет ВКС России, выпустили под залог, сообщил украинский телеканал "Общественное".Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что готов внести недостающую часть залога за бывшего командира одной из частей Сил спецопераций ВСУ Романа Червинского."Роман Червинский вышел из следственного изолятора", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".Летом 2022 года ФСБ России распространила материалы, из которых следовало, что Главное управление разведки Минобороны Украины при кураторстве спецслужб стран НАТО планировало операцию по угону российских боевых самолетов. Однако российская контрразведка в ходе оперативной игры получила данные, благодаря которым Вооруженные силы РФ уничтожили ряд украинских военных объектов.
https://ria.ru/20240402/bomby-1937241160.html
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в мире, россия, украина, петр порошенко, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
В мире, Россия, Украина, Петр Порошенко, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Пытавшегося угнать российский самолет экс-командира ВСУ выпустили под залог
Экс-командира ВСУ Червинского, пытавшегося угнать самолет ВКС, выпустили из СИЗО