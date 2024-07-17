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ВСУ нанесли два удара по электроподстанциям в Запорожской области - РИА Новости, 17.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:08 17.07.2024 (обновлено: 16:21 17.07.2024)
https://ria.ru/20240717/udar-1960276846.html
ВСУ нанесли два удара по электроподстанциям в Запорожской области
ВСУ нанесли два удара по электроподстанциям в Запорожской области - РИА Новости, 17.07.2024
ВСУ нанесли два удара по электроподстанциям в Запорожской области
Украинские войска нанесли два удара по электроподстанциям в Запорожской области, перебои в энергоснабжении возникли в 80 населенных пунктах двух округов,... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T16:08
2024-07-17T16:21
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
евгений балицкий
россия
токмак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости. Украинские войска нанесли два удара по электроподстанциям в Запорожской области, перебои в энергоснабжении возникли в 80 населенных пунктах двух округов, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий."Сегодня ВСУ нанесли два удара по электроподстанциям в Запорожской области", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.По его словам, первый удар – в Токмакском муниципальном округе, в результате произошла утечка масла, полностью обесточены часть районов Токмака. Второй удар пришелся по подстанции в Каменско-Днепровском муниципальном округе."Перебои в электроснабжении наблюдаются в 65 населенных пунктах Токмакского округа и 15 населенных пунктах Каменско-Днепровского округа", - подчеркнул губернатор.По его словам, энергетики начали восстановление поврежденных электрических сетей, а также рассматривают резервные схемы электроснабжения."В течение дня возможно введение графиков веерных отключений потребителей электрической энергии на территории Запорожской области. В течение суток планируется восстановить электроснабжение большей части отключенных потребителей", - подчеркнул Балицкий.Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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запорожская область, вооруженные силы украины, евгений балицкий, россия, токмак
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Евгений Балицкий, Россия, Токмак
ВСУ нанесли два удара по электроподстанциям в Запорожской области

Балицкий: ВСУ нанесли два удара по электроподстанциям в Запорожской области

© AP Photo / Mstyslav ChernovУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© AP Photo / Mstyslav Chernov
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости. Украинские войска нанесли два удара по электроподстанциям в Запорожской области, перебои в энергоснабжении возникли в 80 населенных пунктах двух округов, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
«
"Сегодня ВСУ нанесли два удара по электроподстанциям в Запорожской области", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
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По его словам, первый удар – в Токмакском муниципальном округе, в результате произошла утечка масла, полностью обесточены часть районов Токмака. Второй удар пришелся по подстанции в Каменско-Днепровском муниципальном округе.
«
"Перебои в электроснабжении наблюдаются в 65 населенных пунктах Токмакского округа и 15 населенных пунктах Каменско-Днепровского округа", - подчеркнул губернатор.
По его словам, энергетики начали восстановление поврежденных электрических сетей, а также рассматривают резервные схемы электроснабжения.
«
"В течение дня возможно введение графиков веерных отключений потребителей электрической энергии на территории Запорожской области. В течение суток планируется восстановить электроснабжение большей части отключенных потребителей", - подчеркнул Балицкий.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныЕвгений БалицкийРоссияТокмак
 
 
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