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В Твери арестовали организаторов вебкам-студии - РИА Новости, 17.07.2024
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18:58 17.07.2024
https://ria.ru/20240717/tver-1960336417.html
В Твери арестовали организаторов вебкам-студии
В Твери арестовали организаторов вебкам-студии - РИА Новости, 17.07.2024
В Твери арестовали организаторов вебкам-студии
Тверские полицейские выявили вебкам-студию, где снимали и распространяли порнографический контент, трое ее организаторов заключены под стражу, сообщило УМВД по... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T18:58
2024-07-17T18:58
происшествия
россия
тверь
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РЯЗАНЬ, 17 июл — РИА Новости. Тверские полицейские выявили вебкам-студию, где снимали и распространяли порнографический контент, трое ее организаторов заключены под стражу, сообщило УМВД по Тверской области. &quot;Оперативники отдела по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска УМВД России по Тверской области при силовой поддержке Росгвардии пресекли деятельность вебкам-студии, распространявшей порнографические материалы&quot;, - говорится в сообщении.Установлено, что точку по производству запрещенного контента создали два 27-летних молодых человека и 21-летняя девушка. Студия размещалась в нескольких арендованных квартирах в Твери, где "круглосуточно осуществлялась видеозапись порнографического контента и его интернет-трансляция для зрительской аудитории". По данным УМВД, в студии "трудились" не менее четырех моделей "в возрасте до 27 лет", в том числе и девушка-организатор, которая одновременно с этим выполняла функции администратора и "рекрутера" по поиску новых моделей. По предварительным данным, через платежные системы на счета фигурантов от подписчиков поступило более 1 миллиона рублей. В настоящее время возбуждено уголовное по статье о незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов или предметов, "трое организаторов заключены под стражу".
https://ria.ru/20240214/pedofiliya-1927313883.html
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происшествия, россия, тверь, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Россия, Тверь, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Твери арестовали организаторов вебкам-студии

В Твери выявили вебкам-студию, где снимали и распространяли порнографию

© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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РЯЗАНЬ, 17 июл — РИА Новости. Тверские полицейские выявили вебкам-студию, где снимали и распространяли порнографический контент, трое ее организаторов заключены под стражу, сообщило УМВД по Тверской области.
«

"Оперативники отдела по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска УМВД России по Тверской области при силовой поддержке Росгвардии пресекли деятельность вебкам-студии, распространявшей порнографические материалы", - говорится в сообщении.

Установлено, что точку по производству запрещенного контента создали два 27-летних молодых человека и 21-летняя девушка. Студия размещалась в нескольких арендованных квартирах в Твери, где "круглосуточно осуществлялась видеозапись порнографического контента и его интернет-трансляция для зрительской аудитории".
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По данным УМВД, в студии "трудились" не менее четырех моделей "в возрасте до 27 лет", в том числе и девушка-организатор, которая одновременно с этим выполняла функции администратора и "рекрутера" по поиску новых моделей. По предварительным данным, через платежные системы на счета фигурантов от подписчиков поступило более 1 миллиона рублей.
В настоящее время возбуждено уголовное по статье о незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов или предметов, "трое организаторов заключены под стражу".
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