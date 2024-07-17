https://ria.ru/20240717/tver-1960336417.html

В Твери арестовали организаторов вебкам-студии

В Твери арестовали организаторов вебкам-студии - РИА Новости, 17.07.2024

В Твери арестовали организаторов вебкам-студии

Тверские полицейские выявили вебкам-студию, где снимали и распространяли порнографический контент, трое ее организаторов заключены под стражу, сообщило УМВД по... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T18:58

2024-07-17T18:58

2024-07-17T18:58

происшествия

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тверь

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РЯЗАНЬ, 17 июл — РИА Новости. Тверские полицейские выявили вебкам-студию, где снимали и распространяли порнографический контент, трое ее организаторов заключены под стражу, сообщило УМВД по Тверской области. "Оперативники отдела по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска УМВД России по Тверской области при силовой поддержке Росгвардии пресекли деятельность вебкам-студии, распространявшей порнографические материалы", - говорится в сообщении.Установлено, что точку по производству запрещенного контента создали два 27-летних молодых человека и 21-летняя девушка. Студия размещалась в нескольких арендованных квартирах в Твери, где "круглосуточно осуществлялась видеозапись порнографического контента и его интернет-трансляция для зрительской аудитории". По данным УМВД, в студии "трудились" не менее четырех моделей "в возрасте до 27 лет", в том числе и девушка-организатор, которая одновременно с этим выполняла функции администратора и "рекрутера" по поиску новых моделей. По предварительным данным, через платежные системы на счета фигурантов от подписчиков поступило более 1 миллиона рублей. В настоящее время возбуждено уголовное по статье о незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов или предметов, "трое организаторов заключены под стражу".

https://ria.ru/20240214/pedofiliya-1927313883.html

https://ria.ru/20231024/sud-1904914659.html

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происшествия, россия, тверь, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)