https://ria.ru/20240717/trevoga-1960374674.html
Воздушную тревогу снова объявили по всей территории Украины
Воздушную тревогу снова объявили по всей территории Украины - РИА Новости, 17.07.2024
Воздушную тревогу снова объявили по всей территории Украины
Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины второй раз за полтора часа, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T23:21
2024-07-17T23:21
2024-07-17T23:21
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины второй раз за полтора часа, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.В 21.06 (совпадает с мск) воздушную тревогу объявили в Сумской области. Начиная с 23.08 она охватила всю территорию Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Сумская область, Дмитрий Песков, Россия, Вооруженные силы Украины
Воздушную тревогу снова объявили по всей территории Украины
Власти: по всей территории Украины 2-й раз за вечер объявили воздушную тревогу