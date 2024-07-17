https://ria.ru/20240717/trenirovka-1960261927.html

Футбольный клуб "Химки" провел открытую тренировку для болельщиков

Футбольный клуб "Химки" провел открытую тренировку для болельщиков - РИА Новости, 17.07.2024

Футбольный клуб "Химки" провел открытую тренировку для болельщиков

Футболисты клуба "Химки" провели открытую тренировку для болельщиков; встречу организовали в преддверии первого домашнего матча сезона МИР Российской... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T15:24

2024-07-17T15:24

2024-07-17T15:24

химки

химки

спорт

россия

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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Футболисты клуба "Химки" провели открытую тренировку для болельщиков; встречу организовали в преддверии первого домашнего матча сезона МИР Российской Премьер-Лиги (РПЛ) на стадионе "Родина", сообщает пресс-служба администрации городского округа.В ходе тренировки футболисты провели традиционную разминку, а также выполнили задания с мячом, координационные упражнения и комплекс для вратарей. Гости, в свою очередь, подготовили плакаты и на протяжении всей тренировки поддерживали игроков кричалками. Все болельщики успели сделать фотографии, получить автографы и дать наставления на новый сезон в РПЛ."Команда физически готова к игре. С каждой неделей все качественнее становятся наигровки, взаимодействие друг с другом. С каждым днем мы прибавляем и к сезону постараемся выдать свой максимум", — отметил новый игрок "Химок" Антон Заболотный, слова которого привели в пресс-службе.Там напомнили, что футбольный клуб "Химки" вернулся в МИР РПЛ после победы над командой "Черноморец" из Новороссийска со счетом 2:1. Первый раз "Химки" выиграли чемпионат в 2006 году.Химкинский клуб заметно обновил состав перед стартом чемпионата и Фонбет Кубка России. Он сменил главного тренера и подписал большую группу новичков. Вместо неожиданно отправленного в отставку Андрея Талалаева "Химки" возглавил испанец Франк Артига.Ближайший матч нового сезона пройдет 21 июля на стадионе "Арена Химки". Команда встретятся с "Динамо" из Махачкалы, заключили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240607/blagoustroystvo-1951473936.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

химки, химки, спорт, россия