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Футбольный клуб "Химки" провел открытую тренировку для болельщиков - РИА Новости, 17.07.2024
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15:24 17.07.2024
https://ria.ru/20240717/trenirovka-1960261927.html
Футбольный клуб "Химки" провел открытую тренировку для болельщиков
Футбольный клуб "Химки" провел открытую тренировку для болельщиков - РИА Новости, 17.07.2024
Футбольный клуб "Химки" провел открытую тренировку для болельщиков
Футболисты клуба "Химки" провели открытую тренировку для болельщиков; встречу организовали в преддверии первого домашнего матча сезона МИР Российской... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T15:24
2024-07-17T15:24
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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Футболисты клуба "Химки" провели открытую тренировку для болельщиков; встречу организовали в преддверии первого домашнего матча сезона МИР Российской Премьер-Лиги (РПЛ) на стадионе "Родина", сообщает пресс-служба администрации городского округа.В ходе тренировки футболисты провели традиционную разминку, а также выполнили задания с мячом, координационные упражнения и комплекс для вратарей. Гости, в свою очередь, подготовили плакаты и на протяжении всей тренировки поддерживали игроков кричалками. Все болельщики успели сделать фотографии, получить автографы и дать наставления на новый сезон в РПЛ."Команда физически готова к игре. С каждой неделей все качественнее становятся наигровки, взаимодействие друг с другом. С каждым днем мы прибавляем и к сезону постараемся выдать свой максимум", — отметил новый игрок "Химок" Антон Заболотный, слова которого привели в пресс-службе.Там напомнили, что футбольный клуб "Химки" вернулся в МИР РПЛ после победы над командой "Черноморец" из Новороссийска со счетом 2:1. Первый раз "Химки" выиграли чемпионат в 2006 году.Химкинский клуб заметно обновил состав перед стартом чемпионата и Фонбет Кубка России. Он сменил главного тренера и подписал большую группу новичков. Вместо неожиданно отправленного в отставку Андрея Талалаева "Химки" возглавил испанец Франк Артига.Ближайший матч нового сезона пройдет 21 июля на стадионе "Арена Химки". Команда встретятся с "Динамо" из Махачкалы, заключили в пресс-службе.
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химки, химки, спорт, россия
Химки, Химки, Спорт, Россия

Футбольный клуб "Химки" провел открытую тренировку для болельщиков

© Фото : пресс-служба администрации городского округа ХимкиФутбольный клуб "Химки" провел открытую тренировку для болельщиков
Футбольный клуб Химки провел открытую тренировку для болельщиков - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© Фото : пресс-служба администрации городского округа Химки
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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Футболисты клуба "Химки" провели открытую тренировку для болельщиков; встречу организовали в преддверии первого домашнего матча сезона МИР Российской Премьер-Лиги (РПЛ) на стадионе "Родина", сообщает пресс-служба администрации городского округа.
В ходе тренировки футболисты провели традиционную разминку, а также выполнили задания с мячом, координационные упражнения и комплекс для вратарей. Гости, в свою очередь, подготовили плакаты и на протяжении всей тренировки поддерживали игроков кричалками. Все болельщики успели сделать фотографии, получить автографы и дать наставления на новый сезон в РПЛ.
"Команда физически готова к игре. С каждой неделей все качественнее становятся наигровки, взаимодействие друг с другом. С каждым днем мы прибавляем и к сезону постараемся выдать свой максимум", — отметил новый игрок "Химок" Антон Заболотный, слова которого привели в пресс-службе.
Там напомнили, что футбольный клуб "Химки" вернулся в МИР РПЛ после победы над командой "Черноморец" из Новороссийска со счетом 2:1. Первый раз "Химки" выиграли чемпионат в 2006 году.
Химкинский клуб заметно обновил состав перед стартом чемпионата и Фонбет Кубка России. Он сменил главного тренера и подписал большую группу новичков. Вместо неожиданно отправленного в отставку Андрея Талалаева "Химки" возглавил испанец Франк Артига.
Ближайший матч нового сезона пройдет 21 июля на стадионе "Арена Химки". Команда встретятся с "Динамо" из Махачкалы, заключили в пресс-службе.
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