Футбольный клуб "Химки" провел открытую тренировку для болельщиков
© Фото : пресс-служба администрации городского округа ХимкиФутбольный клуб "Химки" провел открытую тренировку для болельщиков
© Фото : пресс-служба администрации городского округа Химки
МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Футболисты клуба "Химки" провели открытую тренировку для болельщиков; встречу организовали в преддверии первого домашнего матча сезона МИР Российской Премьер-Лиги (РПЛ) на стадионе "Родина", сообщает пресс-служба администрации городского округа.
В ходе тренировки футболисты провели традиционную разминку, а также выполнили задания с мячом, координационные упражнения и комплекс для вратарей. Гости, в свою очередь, подготовили плакаты и на протяжении всей тренировки поддерживали игроков кричалками. Все болельщики успели сделать фотографии, получить автографы и дать наставления на новый сезон в РПЛ.
"Команда физически готова к игре. С каждой неделей все качественнее становятся наигровки, взаимодействие друг с другом. С каждым днем мы прибавляем и к сезону постараемся выдать свой максимум", — отметил новый игрок "Химок" Антон Заболотный, слова которого привели в пресс-службе.
Там напомнили, что футбольный клуб "Химки" вернулся в МИР РПЛ после победы над командой "Черноморец" из Новороссийска со счетом 2:1. Первый раз "Химки" выиграли чемпионат в 2006 году.
Химкинский клуб заметно обновил состав перед стартом чемпионата и Фонбет Кубка России. Он сменил главного тренера и подписал большую группу новичков. Вместо неожиданно отправленного в отставку Андрея Талалаева "Химки" возглавил испанец Франк Артига.