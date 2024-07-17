https://ria.ru/20240717/tramp-1960375020.html

Спецпрокурор подал апелляцию на решение суда о закрытии дела Трампа

Спецпрокурор подал апелляцию на решение суда о закрытии дела Трампа - РИА Новости, 17.07.2024

Спецпрокурор подал апелляцию на решение суда о закрытии дела Трампа

Специальный прокурор США Джек Смит подал апелляцию на решение суда штата Флорида о закрытии дела о ненадлежащем обращении с секретными документами... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T23:27

2024-07-17T23:27

2024-07-17T23:27

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ВАШИНГТОН, 17 июл - РИА Новости. Специальный прокурор США Джек Смит подал апелляцию на решение суда штата Флорида о закрытии дела о ненадлежащем обращении с секретными документами экс-президента Дональда Трампа, говорится в обнародованном в среду судебном документе. "США настоящим уведомляют, что подали апелляцию в Апелляционный суд 11 округа на постановление окружного суда, вынесенное 15 июля 2024 года", - говорится в документе. В понедельник окружной судья Эйлин Кэннон постановила закрыть дело против Трампа, заявив, что назначение Смита специальным прокурором идет вразрез с нормами американской конституции. Летом 2023 года Трампу предъявили обвинения по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами. Экс-президенту в случае признания виновным грозил многолетний тюремный срок и крупный денежный штраф. Сам политик настаивал, что не успел вернуть документы из-за спешки и высокой загруженности.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, флорида, дональд трамп