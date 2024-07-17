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Спецпрокурор подал апелляцию на решение суда о закрытии дела Трампа - РИА Новости, 17.07.2024
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23:27 17.07.2024
https://ria.ru/20240717/tramp-1960375020.html
Спецпрокурор подал апелляцию на решение суда о закрытии дела Трампа
Спецпрокурор подал апелляцию на решение суда о закрытии дела Трампа - РИА Новости, 17.07.2024
Спецпрокурор подал апелляцию на решение суда о закрытии дела Трампа
Специальный прокурор США Джек Смит подал апелляцию на решение суда штата Флорида о закрытии дела о ненадлежащем обращении с секретными документами... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T23:27
2024-07-17T23:27
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ВАШИНГТОН, 17 июл - РИА Новости. Специальный прокурор США Джек Смит подал апелляцию на решение суда штата Флорида о закрытии дела о ненадлежащем обращении с секретными документами экс-президента Дональда Трампа, говорится в обнародованном в среду судебном документе. "США настоящим уведомляют, что подали апелляцию в Апелляционный суд 11 округа на постановление окружного суда, вынесенное 15 июля 2024 года", - говорится в документе. В понедельник окружной судья Эйлин Кэннон постановила закрыть дело против Трампа, заявив, что назначение Смита специальным прокурором идет вразрез с нормами американской конституции. Летом 2023 года Трампу предъявили обвинения по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами. Экс-президенту в случае признания виновным грозил многолетний тюремный срок и крупный денежный штраф. Сам политик настаивал, что не успел вернуть документы из-за спешки и высокой загруженности.
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в мире, сша, флорида, дональд трамп
В мире, США, Флорида, Дональд Трамп
Спецпрокурор подал апелляцию на решение суда о закрытии дела Трампа

Спецпрокурор обжаловал решение о закрытии дела Трампа о секретных документах

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 июл - РИА Новости. Специальный прокурор США Джек Смит подал апелляцию на решение суда штата Флорида о закрытии дела о ненадлежащем обращении с секретными документами экс-президента Дональда Трампа, говорится в обнародованном в среду судебном документе.
«
"США настоящим уведомляют, что подали апелляцию в Апелляционный суд 11 округа на постановление окружного суда, вынесенное 15 июля 2024 года", - говорится в документе.
В понедельник окружной судья Эйлин Кэннон постановила закрыть дело против Трампа, заявив, что назначение Смита специальным прокурором идет вразрез с нормами американской конституции.
Летом 2023 года Трампу предъявили обвинения по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами. Экс-президенту в случае признания виновным грозил многолетний тюремный срок и крупный денежный штраф. Сам политик настаивал, что не успел вернуть документы из-за спешки и высокой загруженности.
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