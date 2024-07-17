https://ria.ru/20240717/tramp-1960353834.html

Опрос показал, кого избиратели-республиканцы винят в покушении на Трампа

Опрос показал, кого избиратели-республиканцы винят в покушении на Трампа - РИА Новости, 17.07.2024

Опрос показал, кого избиратели-республиканцы винят в покушении на Трампа

Большинство избирателей-республиканцев уверены, что покушение на экс-президента Дональда Трампа произошло из-за воинственной риторики демократов,... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T20:33

2024-07-17T20:33

2024-07-17T20:33

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ВАШИНГТОН, 17 июл - РИА Новости. Большинство избирателей-республиканцев уверены, что покушение на экс-президента Дональда Трампа произошло из-за воинственной риторики демократов, свидетельствует опубликованный в среду опрос Rasmussen Reports. Согласно проведенному с 15 по 16 июля исследованию с участием 995 человек, 57% опрошенных считают, что к покушению привела антитрамповская риторика. Среди избирателей-демократов такой позиции придерживаются лишь 26% опрошенных, а среди независимых избирателей - 39%. Социологическая погрешность исследования составляет 3 процентных пункта. В общей сложности без учета партийной принадлежности, свидетельствуют результаты опроса, 41% американских потенциальных избирателей считает, что произошедшая на предвыборном выступлении Трампа стрельба стала следствием риторики его оппонентов, тогда как 40% связывают ее с психическим расстройством стрелка. В минувшую субботу 13 июля на предвыборном выступлении Трампа в Пенсильвании произошла стрельба, экс-президент был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Сообщалось, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие. ФБР расследует инцидент как "попытку покушения и возможный внутренний терроризм". По информации ФБР, подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс.

https://ria.ru/20240717/tramp-1960340376.html

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в мире, пенсильвания, сша, дональд трамп, покушение на дональда трампа, выборы президента сша — 2024