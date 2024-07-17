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В конгрессе США создали опергруппу по расследованию покушения на Трампа - РИА Новости, 17.07.2024
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19:13 17.07.2024 (обновлено: 19:17 17.07.2024)
https://ria.ru/20240717/tramp-1960340376.html
В конгрессе США создали опергруппу по расследованию покушения на Трампа
В конгрессе США создали опергруппу по расследованию покушения на Трампа - РИА Новости, 17.07.2024
В конгрессе США создали опергруппу по расследованию покушения на Трампа
Спикер нижней палаты конгресса США, республиканец Майк Джонсон заявил в среду на своей страничке в соцсети Х о создании оперативной группы по расследованию... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T19:13
2024-07-17T19:17
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ВАШИНГТОН, 17 июл - РИА Новости. Спикер нижней палаты конгресса США, республиканец Майк Джонсон заявил в среду на своей страничке в соцсети Х о создании оперативной группы по расследованию попытки покушения на однопартийца и бывшего президента США Дональда Трампа.Ранее в среду министерство внутренней безопасности США заявило, что проведет внутреннее расследование "действий спецслужбы в ходе предвыборного мероприятия Трампа"."Сегодня я заявляю о создании оперативной группы в палате представителей для расследования попытки покушения на президента Трампа. Мы требуем ответов на эти шокирующие провалы в безопасности", - написал Джонсон.В минувшую субботу, 13 июля, на предвыборном выступлении Трампа в Пенсильвании произошла стрельба, кандидат в президенты от республиканцев был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Сообщалось, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие.ФБР расследует инцидент как "попытку покушения и возможный внутренний терроризм". По информации ФБР, подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукc.
https://ria.ru/20240717/tramp-1960259695.html
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в мире, конгресс сша, сша, дональд трамп, пенсильвания, майк джонсон, покушение на дональда трампа, выборы президента сша — 2024
В мире, Конгресс США, США, Дональд Трамп, Пенсильвания, Майк Джонсон, Покушение на Дональда Трампа, Выборы президента США — 2024
В конгрессе США создали опергруппу по расследованию покушения на Трампа

В Палате представителей создали опергруппу по расследованию покушения на Трампа

© AP Photo / Gene J. PuskarСтрельба на предвыборном митинге Трампа
Стрельба на предвыборном митинге Трампа - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© AP Photo / Gene J. Puskar
Стрельба на предвыборном митинге Трампа. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 июл - РИА Новости. Спикер нижней палаты конгресса США, республиканец Майк Джонсон заявил в среду на своей страничке в соцсети Х о создании оперативной группы по расследованию попытки покушения на однопартийца и бывшего президента США Дональда Трампа.
Ранее в среду министерство внутренней безопасности США заявило, что проведет внутреннее расследование "действий спецслужбы в ходе предвыборного мероприятия Трампа".
Агенты Секретной службы США на предвыборном митинге кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
Секретная служба усилила охрану Трампа
Вчера, 15:18
"Сегодня я заявляю о создании оперативной группы в палате представителей для расследования попытки покушения на президента Трампа. Мы требуем ответов на эти шокирующие провалы в безопасности", - написал Джонсон.
В минувшую субботу, 13 июля, на предвыборном выступлении Трампа в Пенсильвании произошла стрельба, кандидат в президенты от республиканцев был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Сообщалось, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие.
ФБР расследует инцидент как "попытку покушения и возможный внутренний терроризм". По информации ФБР, подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукc.
Стрельба на предвыборном митинге Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
ФБР все еще не может определить мотив стрелявшего в Трампа, пишут СМИ
Вчера, 13:50
 
В миреКонгресс СШАСШАДональд ТрампПенсильванияМайк ДжонсонПокушение на Дональда ТрампаВыборы президента США — 2024
 
 
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