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В конгрессе США создали опергруппу по расследованию покушения на Трампа
В конгрессе США создали опергруппу по расследованию покушения на Трампа - РИА Новости, 17.07.2024
В конгрессе США создали опергруппу по расследованию покушения на Трампа
Спикер нижней палаты конгресса США, республиканец Майк Джонсон заявил в среду на своей страничке в соцсети Х о создании оперативной группы по расследованию... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T19:13
2024-07-17T19:13
2024-07-17T19:17
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ВАШИНГТОН, 17 июл - РИА Новости. Спикер нижней палаты конгресса США, республиканец Майк Джонсон заявил в среду на своей страничке в соцсети Х о создании оперативной группы по расследованию попытки покушения на однопартийца и бывшего президента США Дональда Трампа.Ранее в среду министерство внутренней безопасности США заявило, что проведет внутреннее расследование "действий спецслужбы в ходе предвыборного мероприятия Трампа"."Сегодня я заявляю о создании оперативной группы в палате представителей для расследования попытки покушения на президента Трампа. Мы требуем ответов на эти шокирующие провалы в безопасности", - написал Джонсон.В минувшую субботу, 13 июля, на предвыборном выступлении Трампа в Пенсильвании произошла стрельба, кандидат в президенты от республиканцев был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Сообщалось, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие.ФБР расследует инцидент как "попытку покушения и возможный внутренний терроризм". По информации ФБР, подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукc.
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В мире, Конгресс США, США, Дональд Трамп, Пенсильвания, Майк Джонсон, Покушение на Дональда Трампа, Выборы президента США — 2024
В конгрессе США создали опергруппу по расследованию покушения на Трампа
В Палате представителей создали опергруппу по расследованию покушения на Трампа