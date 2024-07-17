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Секретная служба усилила охрану Трампа - РИА Новости, 17.07.2024
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15:18 17.07.2024 (обновлено: 15:20 17.07.2024)
https://ria.ru/20240717/tramp-1960259695.html
Секретная служба усилила охрану Трампа
Секретная служба усилила охрану Трампа - РИА Новости, 17.07.2024
Секретная служба усилила охрану Трампа
Секретная служба США на фоне прошедшей информации о том, что Иран якобы планирует покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа усилил его личную... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T15:18
2024-07-17T15:20
в мире
сша
иран
дональд трамп
покушение на дональда трампа
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Секретная служба США на фоне прошедшей информации о том, что Иран якобы планирует покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа усилил его личную охрану противоштурмовой группой, беспилотниками и собаками-роботами, сообщает телеканал CBS со ссылкой на американских чиновников. Ранее газета Politico со ссылкой на двух высокопоставленных американских чиновников, знакомых с разведанными сообщило, что в разведке США не исключают новых попыток покушения на экс-президента страны Дональда Трампа в ближайшие недели. По данным издания, разведывательное сообщество США получает все больше доказательств того, что якобы Иран активно работает над заговорами с целью убийства Трампа, вероятно, в преддверии ноябрьских выборов. Также телеканал CNN со ссылкой на информированные источники сообщал, что разведслужбы США получили сведения о том, что Иран якобы планировал "устранить" Трампа, что побудило американские власти усилить меры безопасности для бывшего хозяина Белого дома. При этом Тегеран ранее отверг все подобные обвинения, назвав их безосновательными и злонамеренными. "Узнав о возросшей угрозе, совет национальной безопасности связался с секретной службой. В ответ секретная служба в июне увеличила ресурсы и активы для защиты Трампа. Были предоставлены дополнительные ресурсы, включая персонал противоштурмовой группы, персонал контрснайперской группы, дроны и собаки-роботы", - говорится в сообщении телеканала. Трамп в минувшую субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, 50-летний бывший пожарный, еще двое получили критические ранения. Подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие. ФБР назвало случившееся покушением на жизнь Трампа. В ночь на 3 января 2020 года в результате проведенной США в районе международного аэропорта Багдада операции были убиты иранский генерал, командующий спецподразделением КСИР Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. В Вашингтоне их считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. В ответ Иран нанес удары по американским базам в Ираке, в том числе по Айн-аль-Асад. Представитель иранского МИД Насер Канаани Иран сообщил, что Иран полон решимости привлечь бывшего президента США Дональда Трампа к ответственности за его роль в убийстве генерала Сулеймани, но отвергает любые обвинения в участии Тегерана в недавнем покушении на Трампа.
https://ria.ru/20240717/tramp-1960168345.html
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в мире, сша, иран, дональд трамп, покушение на дональда трампа, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Иран, Дональд Трамп, Покушение на Дональда Трампа, Выборы президента США — 2024
Секретная служба усилила охрану Трампа

CBS: охрану Трампа усилили из-за сообщений о подготовке покушения Ираном

© AP Photo / Evan VucciАгенты Секретной службы США на предвыборном митинге кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа
Агенты Секретной службы США на предвыборном митинге кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Агенты Секретной службы США на предвыборном митинге кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Секретная служба США на фоне прошедшей информации о том, что Иран якобы планирует покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа усилил его личную охрану противоштурмовой группой, беспилотниками и собаками-роботами, сообщает телеканал CBS со ссылкой на американских чиновников.
Ранее газета Politico со ссылкой на двух высокопоставленных американских чиновников, знакомых с разведанными сообщило, что в разведке США не исключают новых попыток покушения на экс-президента страны Дональда Трампа в ближайшие недели. По данным издания, разведывательное сообщество США получает все больше доказательств того, что якобы Иран активно работает над заговорами с целью убийства Трампа, вероятно, в преддверии ноябрьских выборов. Также телеканал CNN со ссылкой на информированные источники сообщал, что разведслужбы США получили сведения о том, что Иран якобы планировал "устранить" Трампа, что побудило американские власти усилить меры безопасности для бывшего хозяина Белого дома. При этом Тегеран ранее отверг все подобные обвинения, назвав их безосновательными и злонамеренными.
Сотрудники Секретной службы США уводят Дональда Трампа после стрельбы на предвыборном митинге в Батлере - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
В разведке США не исключили новых попыток покушения на Трампа, пишут СМИ
Вчера, 08:58
"Узнав о возросшей угрозе, совет национальной безопасности связался с секретной службой. В ответ секретная служба в июне увеличила ресурсы и активы для защиты Трампа. Были предоставлены дополнительные ресурсы, включая персонал противоштурмовой группы, персонал контрснайперской группы, дроны и собаки-роботы", - говорится в сообщении телеканала.
Трамп в минувшую субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, 50-летний бывший пожарный, еще двое получили критические ранения.
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Стрелявший в Трампа взял отгул в день покушения, пишут СМИ
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Подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие. ФБР назвало случившееся покушением на жизнь Трампа.
В ночь на 3 января 2020 года в результате проведенной США в районе международного аэропорта Багдада операции были убиты иранский генерал, командующий спецподразделением КСИР Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. В Вашингтоне их считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. В ответ Иран нанес удары по американским базам в Ираке, в том числе по Айн-аль-Асад.
Представитель иранского МИД Насер Канаани Иран сообщил, что Иран полон решимости привлечь бывшего президента США Дональда Трампа к ответственности за его роль в убийстве генерала Сулеймани, но отвергает любые обвинения в участии Тегерана в недавнем покушении на Трампа.
Стрельба на предвыборном митинге Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
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