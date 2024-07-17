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ФБР все еще не может определить мотив стрелявшего в Трампа, пишут СМИ - РИА Новости, 17.07.2024
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13:50 17.07.2024
https://ria.ru/20240717/tramp-1960233343.html
ФБР все еще не может определить мотив стрелявшего в Трампа, пишут СМИ
ФБР все еще не может определить мотив стрелявшего в Трампа, пишут СМИ - РИА Новости, 17.07.2024
ФБР все еще не может определить мотив стрелявшего в Трампа, пишут СМИ
ФБР все еще не смогло определить мотивы Томаса Мэтью Крукса, совершившего покушение на экс-президента США Дональда Трампа, даже проведя обыски дома у... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T13:50
2024-07-17T13:50
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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. ФБР все еще не смогло определить мотивы Томаса Мэтью Крукса, совершившего покушение на экс-президента США Дональда Трампа, даже проведя обыски дома у подозреваемого, взломав его телефон и опросив более 100 человек, передает агентство Associated Press со ссылкой на источник в правоохранительных органах. "Даже после того, как ФБР взломало телефон Томаса Мэтью Крукса, прошерстило его компьютер, дом и машину, а также опросило более 100 человек, загадка, почему он открыл огонь на выступлении Трампа в субботу…, остается трудной для понимания", - говорится в сообщении агентства. Источник агентства сообщил, что в телефоне Крукса пока не удалось найти ни указаний на мотив его поступка, ни свидетельств, действовал ли он в одиночку. Как сообщал телеканал ABC News, одноклассники Крукса описывали его как тихого человека без большого круга друзей и признаков "политического революционера". Трамп в минувшую субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, 50-летний бывший пожарный, еще двое получили критические ранения. Подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие. ФБР назвало случившееся покушением на жизнь Трампа.
https://ria.ru/20240717/tramp-1960229866.html
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в мире, сша, пенсильвания, дональд трамп, покушение на дональда трампа, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Пенсильвания, Дональд Трамп, Покушение на Дональда Трампа, Выборы президента США — 2024
ФБР все еще не может определить мотив стрелявшего в Трампа, пишут СМИ

AP: ФБР все еще не может определить мотив совершившего покушение на Трампа

© AP Photo / Gene J. PuskarСтрельба на предвыборном митинге Дональда Трампа
Стрельба на предвыборном митинге Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© AP Photo / Gene J. Puskar
Стрельба на предвыборном митинге Дональда Трампа. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. ФБР все еще не смогло определить мотивы Томаса Мэтью Крукса, совершившего покушение на экс-президента США Дональда Трампа, даже проведя обыски дома у подозреваемого, взломав его телефон и опросив более 100 человек, передает агентство Associated Press со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Даже после того, как ФБР взломало телефон Томаса Мэтью Крукса, прошерстило его компьютер, дом и машину, а также опросило более 100 человек, загадка, почему он открыл огонь на выступлении Трампа в субботу…, остается трудной для понимания", - говорится в сообщении агентства.
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Источник агентства сообщил, что в телефоне Крукса пока не удалось найти ни указаний на мотив его поступка, ни свидетельств, действовал ли он в одиночку.
Как сообщал телеканал ABC News, одноклассники Крукса описывали его как тихого человека без большого круга друзей и признаков "политического революционера".
Трамп в минувшую субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, 50-летний бывший пожарный, еще двое получили критические ранения.
Подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие. ФБР назвало случившееся покушением на жизнь Трампа.
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