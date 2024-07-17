https://ria.ru/20240717/tramp-1960213167.html
В США появились кроссовки с фото Трампа после покушения
В США появились кроссовки с фото Трампа после покушения - РИА Новости, 17.07.2024
В США появились кроссовки с фото Трампа после покушения
Продажа кроссовок со ставшим известным изображением экс-президента Дональда Трампа сразу после покушения на него началась на сайте, принадлежащем его компании,... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T12:40
2024-07-17T12:40
2024-07-17T12:40
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покушение на дональда трампа
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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Продажа кроссовок со ставшим известным изображением экс-президента Дональда Трампа сразу после покушения на него началась на сайте, принадлежащем его компании, сообщает газета USA Today. "Вебсайт, которым владеет фирма Дональда Трампа, продает кроссовки с фото, сделанным во время попытки покушения на экс-президента в Пенсильвании в субботу", - пишет издание. На ботинках изображен флаг США, Трамп с окровавленной после покушения щекой и воздетым к небу кулаком, а также подпись FIGHT FIGHT FIGHT ("борись" - ред.). Цена кроссовок составляет 299 долларов. Речь идет об ограниченной серии в 5 тысяч пар. При этом 10 случайно выбранных пар будут подписаны лично Трампом. Ранее этот же сайт отвечал за продажу лимитированной линейки золотых кроссовок, запущенной Трампом. В субботу на предвыборном выступлении Трампа в Пенсильвании произошла стрельба, экс-президент был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Сообщалось, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие. ФБР расследует инцидент как "попытку покушения и возможный внутренний терроризм". Подозреваемый, по информации ФБР, 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании.
https://ria.ru/20240218/krossovki-1928108366.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, пенсильвания, сша, дональд трамп, фбр, покушение на дональда трампа
В мире, Пенсильвания, США, Дональд Трамп, ФБР, Покушение на Дональда Трампа
В США появились кроссовки с фото Трампа после покушения
USA Today: фирма Трампа продает кроссовки с фото экс-президента после покушения
МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Продажа кроссовок со ставшим известным изображением экс-президента Дональда Трампа сразу после покушения на него началась на сайте, принадлежащем его компании, сообщает газета USA Today.
"Вебсайт, которым владеет фирма Дональда Трампа, продает кроссовки с фото, сделанным во время попытки покушения на экс-президента в Пенсильвании
в субботу", - пишет издание.
На ботинках изображен флаг США
, Трамп с окровавленной после покушения щекой и воздетым к небу кулаком, а также подпись FIGHT FIGHT FIGHT ("борись" - ред.).
Цена кроссовок составляет 299 долларов. Речь идет об ограниченной серии в 5 тысяч пар. При этом 10 случайно выбранных пар будут подписаны лично Трампом.
Ранее этот же сайт отвечал за продажу лимитированной линейки золотых кроссовок, запущенной Трампом.
В субботу на предвыборном выступлении Трампа в Пенсильвании произошла стрельба, экс-президент был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Сообщалось, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие.
ФБР
расследует инцидент как "попытку покушения и возможный внутренний терроризм". Подозреваемый, по информации ФБР, 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании.