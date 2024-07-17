https://ria.ru/20240717/tramp-1960213167.html

В США появились кроссовки с фото Трампа после покушения

В США появились кроссовки с фото Трампа после покушения - РИА Новости, 17.07.2024

В США появились кроссовки с фото Трампа после покушения

Продажа кроссовок со ставшим известным изображением экс-президента Дональда Трампа сразу после покушения на него началась на сайте, принадлежащем его компании,... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T12:40

2024-07-17T12:40

2024-07-17T12:40

в мире

пенсильвания

сша

дональд трамп

фбр

покушение на дональда трампа

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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Продажа кроссовок со ставшим известным изображением экс-президента Дональда Трампа сразу после покушения на него началась на сайте, принадлежащем его компании, сообщает газета USA Today. "Вебсайт, которым владеет фирма Дональда Трампа, продает кроссовки с фото, сделанным во время попытки покушения на экс-президента в Пенсильвании в субботу", - пишет издание. На ботинках изображен флаг США, Трамп с окровавленной после покушения щекой и воздетым к небу кулаком, а также подпись FIGHT FIGHT FIGHT ("борись" - ред.). Цена кроссовок составляет 299 долларов. Речь идет об ограниченной серии в 5 тысяч пар. При этом 10 случайно выбранных пар будут подписаны лично Трампом. Ранее этот же сайт отвечал за продажу лимитированной линейки золотых кроссовок, запущенной Трампом. В субботу на предвыборном выступлении Трампа в Пенсильвании произошла стрельба, экс-президент был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Сообщалось, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие. ФБР расследует инцидент как "попытку покушения и возможный внутренний терроризм". Подозреваемый, по информации ФБР, 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании.

https://ria.ru/20240218/krossovki-1928108366.html

https://ria.ru/20240714/tramp-1959611624.html

пенсильвания

сша

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, пенсильвания, сша, дональд трамп, фбр, покушение на дональда трампа