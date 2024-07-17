https://ria.ru/20240717/tramp-1960188084.html

Трамп верит, что Бог дал ему еще один шанс, заявила конгрессвумен

Трамп верит, что Бог дал ему еще один шанс, заявила конгрессвумен - РИА Новости, 17.07.2024

Трамп верит, что Бог дал ему еще один шанс, заявила конгрессвумен

Покушение на экс-президента США Дональда Трампа изменило его, он верит в то, что Бог дал ему еще один шанс, заявила член палаты представителей Мария Салазар в... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T10:57

2024-07-17T10:57

2024-07-17T10:57

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Покушение на экс-президента США Дональда Трампа изменило его, он верит в то, что Бог дал ему еще один шанс, заявила член палаты представителей Мария Салазар в интервью газете Daily Mail. "Он верит, что Бог дал ему еще одну возможность. Он верит, что Бог спас ему жизнь", - отметила она, сославшись на информацию от близкого к бывшему президенту человека. По мнению Салазар, покушение изменило Трампа. "Когда вы меняетесь внутренне, потому что каким-то образом небесные силы коснулись вас, тогда вы начинаете вести другую жизнь... Это как разница между периодами до и после Рождества Христова", - добавила она. Трамп в минувшую субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, 50-летний бывший пожарный, еще двое получили критические ранения. Подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие. ФБР назвало случившееся покушением на жизнь Трампа.

https://ria.ru/20240717/tramp-1960168345.html

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в мире, сша, пенсильвания, дональд трамп, фбр