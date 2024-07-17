Рейтинг@Mail.ru
Трамп верит, что Бог дал ему еще один шанс, заявила конгрессвумен - РИА Новости, 17.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:57 17.07.2024
https://ria.ru/20240717/tramp-1960188084.html
Трамп верит, что Бог дал ему еще один шанс, заявила конгрессвумен
Трамп верит, что Бог дал ему еще один шанс, заявила конгрессвумен - РИА Новости, 17.07.2024
Трамп верит, что Бог дал ему еще один шанс, заявила конгрессвумен
Покушение на экс-президента США Дональда Трампа изменило его, он верит в то, что Бог дал ему еще один шанс, заявила член палаты представителей Мария Салазар в... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T10:57
2024-07-17T10:57
в мире
сша
пенсильвания
дональд трамп
фбр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/10/1959939485_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_53ee074b5454a5453c63f11b876be168.jpg
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Покушение на экс-президента США Дональда Трампа изменило его, он верит в то, что Бог дал ему еще один шанс, заявила член палаты представителей Мария Салазар в интервью газете Daily Mail. "Он верит, что Бог дал ему еще одну возможность. Он верит, что Бог спас ему жизнь", - отметила она, сославшись на информацию от близкого к бывшему президенту человека. По мнению Салазар, покушение изменило Трампа. "Когда вы меняетесь внутренне, потому что каким-то образом небесные силы коснулись вас, тогда вы начинаете вести другую жизнь... Это как разница между периодами до и после Рождества Христова", - добавила она. Трамп в минувшую субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, 50-летний бывший пожарный, еще двое получили критические ранения. Подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие. ФБР назвало случившееся покушением на жизнь Трампа.
https://ria.ru/20240717/tramp-1960168345.html
https://ria.ru/20240715/pokushenie-1959705985.html
сша
пенсильвания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/10/1959939485_268:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_1ef8a5a024842b003736e5dd9bf9a9bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, пенсильвания, дональд трамп, фбр
В мире, США, Пенсильвания, Дональд Трамп, ФБР
Трамп верит, что Бог дал ему еще один шанс, заявила конгрессвумен

Салазар: покушение на Трампа изменило его, он верит, что Бог дал ему шанс

© AP Photo / Paul SancyaКандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп выступает во время съезда Республиканской партии в Милуоки
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп выступает во время съезда Республиканской партии в Милуоки - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© AP Photo / Paul Sancya
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп выступает во время съезда Республиканской партии в Милуоки
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Покушение на экс-президента США Дональда Трампа изменило его, он верит в то, что Бог дал ему еще один шанс, заявила член палаты представителей Мария Салазар в интервью газете Daily Mail.
"Он верит, что Бог дал ему еще одну возможность. Он верит, что Бог спас ему жизнь", - отметила она, сославшись на информацию от близкого к бывшему президенту человека.
Сотрудники Секретной службы США уводят Дональда Трампа после стрельбы на предвыборном митинге в Батлере - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
В разведке США не исключили новых попыток покушения на Трампа, пишут СМИ
Вчера, 08:58
По мнению Салазар, покушение изменило Трампа.
"Когда вы меняетесь внутренне, потому что каким-то образом небесные силы коснулись вас, тогда вы начинаете вести другую жизнь... Это как разница между периодами до и после Рождества Христова", - добавила она.
Трамп в минувшую субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, 50-летний бывший пожарный, еще двое получили критические ранения.
Подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие. ФБР назвало случившееся покушением на жизнь Трампа.
Стрельба на предвыборном митинге Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
Стало известно имя мужчины, убитого во время стрельбы на митинге Трампа
15 июля, 10:29
 
В миреСШАПенсильванияДональд ТрампФБР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала