https://ria.ru/20240717/tramp-1960183643.html

Трамп сделал откровенное заявление о США и санкциях

Трамп сделал откровенное заявление о США и санкциях - РИА Новости, 17.07.2024

Трамп сделал откровенное заявление о США и санкциях

Положение США в мире ухудшилось из-за проводимой Вашингтоном санкционной политики, заявил бывший американский президент Дональд Трамп в интервью Bloomberg. РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T10:40

2024-07-17T10:40

2024-07-17T10:40

сша

вашингтон (штат)

иран

дональд трамп

владимир путин

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Положение США в мире ухудшилось из-за проводимой Вашингтоном санкционной политики, заявил бывший американский президент Дональд Трамп в интервью Bloomberg."То, что мы сейчас делаем в плане санкций, ведет к тому, что все отдаляются от нас", —отметил он.Трамп отметил, что во время своего президентства счел необходимыми санкции против Ирана, но теперь придерживается мнения, что они были не так уж нужны.В мае президент России Владимир Путин заявил, что санкции наносят ущерб не только тем странам, в отношении которых они вводятся, но и мировой экономике в целом.

https://ria.ru/20240717/tramp-1960181947.html

https://ria.ru/20240716/shtab-1960131164.html

сша

вашингтон (штат)

иран

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сша, вашингтон (штат), иран, дональд трамп, владимир путин