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Трамп сделал откровенное заявление о США и санкциях - РИА Новости, 17.07.2024
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10:40 17.07.2024
https://ria.ru/20240717/tramp-1960183643.html
Трамп сделал откровенное заявление о США и санкциях
Трамп сделал откровенное заявление о США и санкциях - РИА Новости, 17.07.2024
Трамп сделал откровенное заявление о США и санкциях
Положение США в мире ухудшилось из-за проводимой Вашингтоном санкционной политики, заявил бывший американский президент Дональд Трамп в интервью Bloomberg. РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T10:40
2024-07-17T10:40
сша
вашингтон (штат)
иран
дональд трамп
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Положение США в мире ухудшилось из-за проводимой Вашингтоном санкционной политики, заявил бывший американский президент Дональд Трамп в интервью Bloomberg."То, что мы сейчас делаем в плане санкций, ведет к тому, что все отдаляются от нас", —отметил он.Трамп отметил, что во время своего президентства счел необходимыми санкции против Ирана, но теперь придерживается мнения, что они были не так уж нужны.В мае президент России Владимир Путин заявил, что санкции наносят ущерб не только тем странам, в отношении которых они вводятся, но и мировой экономике в целом.
https://ria.ru/20240717/tramp-1960181947.html
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сша, вашингтон (штат), иран, дональд трамп, владимир путин
США, Вашингтон (штат), Иран, Дональд Трамп, Владимир Путин
Трамп сделал откровенное заявление о США и санкциях

Трамп: в мире стали хуже относиться к США из-за санкционной политики Вашингтона

© AP Photo / Paul SancyaКандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп выступает во время съезда Республиканской партии в Милуоки
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп выступает во время съезда Республиканской партии в Милуоки - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© AP Photo / Paul Sancya
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп выступает во время съезда Республиканской партии в Милуоки. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июл РИА Новости. Положение США в мире ухудшилось из-за проводимой Вашингтоном санкционной политики, заявил бывший американский президент Дональд Трамп в интервью Bloomberg.
"То, что мы сейчас делаем в плане санкций, ведет к тому, что все отдаляются от нас", —отметил он.
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп на съезде Республиканской партии в Милуоки - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
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Трамп отметил, что во время своего президентства счел необходимыми санкции против Ирана, но теперь придерживается мнения, что они были не так уж нужны.
В мае президент России Владимир Путин заявил, что санкции наносят ущерб не только тем странам, в отношении которых они вводятся, но и мировой экономике в целом.
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент Дональд Трамп с кандидатом в вице-президенты Джей Ди Вэнсом во время Национального съезда Республиканской партии в Милуоки - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
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