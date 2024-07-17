https://ria.ru/20240717/tramp-1960181947.html

Трамп неожиданно высказался о России и Китае

Трамп неожиданно высказался о России и Китае - РИА Новости, 17.07.2024

Трамп неожиданно высказался о России и Китае

Президент США Джо Байден поспособствовал сближению отношений России и Китая, заявил Дональд Трамп в интервью Bloomberg. РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T10:30

2024-07-17T10:30

2024-07-17T10:30

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден поспособствовал сближению отношений России и Китая, заявил Дональд Трамп в интервью Bloomberg."Знаете ли, три с половиной года назад мы допустили худшее, что произошло, потому что Байден — глупый человек. Он заставил Россию и Китай вступить в брак. Они поженились. Затем они приняли к себе маленького двоюродного брата — Иран, а затем они взяли к себе Северную Корею. Им больше никто не нужен", — сказал политик.Также Трамп подчеркнул, что из-за некомпетентности Байдена в ближайшие пять месяцев до выборов в США мир будет на пороге масштабной ядерной катастрофы.Среди демократов все чаще звучат призывы выдвинуть другого кандидата вместо Байдена после его провала на дебатах с Трампом. Теоретически такая возможность у партии появится на съезде в августе, но на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах президента, если он сам не откажется от участия. При этом политик говорит, что намерен оставаться в гонке и идти до конца.Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.

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