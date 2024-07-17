https://ria.ru/20240717/tramp-1960168345.html

В разведке США не исключили новых попыток покушения на Трампа, пишут СМИ

В разведке США не исключили новых попыток покушения на Трампа, пишут СМИ - РИА Новости, 17.07.2024

В разведке США не исключили новых попыток покушения на Трампа, пишут СМИ

В разведке США не исключают новых попыток покушения на экс-президента страны Дональда Трампа в ближайшие недели, пишет газета Politico со ссылкой на двух... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T08:58

2024-07-17T08:58

2024-07-17T09:07

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дональд трамп

покушение на дональда трампа

иран

касем сулеймани

тегеран (город)

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. В разведке США не исключают новых попыток покушения на экс-президента страны Дональда Трампа в ближайшие недели, пишет газета Politico со ссылкой на двух высокопоставленных американских чиновников, знакомых с разведанными.По данным издания, разведывательное сообщество США получает все больше доказательств того, что якобы Иран "активно работает над заговорами с целью убийства Трампа, вероятно, в преддверии ноябрьских выборов". При этом Тегеран ранее отверг все подобные обвинения, назвав их безосновательными и злонамеренными."(Американские) чиновники заявили, что в последние месяцы разведка активизировалась, и чиновники стали более уверены в намерениях Тегерана. Они также заявили, что в ближайшие недели могут произойти новые попытки покушения на жизнь Трампа", - говорится в сообщении издания.Как отмечается в статье, Иран в течение многих лет якобы рассматривал план, как "свести счеты" с Трампом за убийство высокопоставленного иранского генерала Касема Сулеймани в 2020 году.Ранее официальный представитель иранского МИД Насер Канаани Иран сообщил, что Иран полон решимости привлечь бывшего президента США Дональда Трампа к ответственности за его роль в убийстве генерала Сулеймани, но отвергает любые обвинения в участии Тегерана в недавнем покушении на Трампа.Телеканал CNN со ссылкой на информированные источники сообщал, что разведслужбы США получили сведения о том, что Иран якобы планировал "устранить" Трампа, что побудило американские власти усилить меры безопасности для бывшего хозяина Белого дома. По словам источников телеканала, на данный момент нет никаких признаков, указывающих на то, что подозреваемый в недавнем покушении на Трампа в Пенсильвании, Томас Крукс, "был причастен к данному заговору".В ночь на 3 января 2020 года в результате проведенной США в районе международного аэропорта Багдада операции были убиты иранский генерал, командующий спецподразделением КСИР Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. В Вашингтоне их считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. В ответ Иран нанес удары по американским базам в Ираке, в том числе по Айн-аль-Асад.

https://ria.ru/20240714/tramp-1959550679.html

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сша

иран

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в мире, сша, дональд трамп, покушение на дональда трампа, иран, касем сулеймани, тегеран (город)