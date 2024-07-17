https://ria.ru/20240717/tramp-1960159363.html

Сийярто прокомментировал покушение на Трампа

Сийярто прокомментировал покушение на Трампа - РИА Новости, 17.07.2024

Сийярто прокомментировал покушение на Трампа

В последнее время уже не первый раз нападают на политиков, выступающих за мир, заявил РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T06:33

2024-07-17T06:33

2024-07-17T06:38

венгрия

покушение на дональда трампа

в мире

сша

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пенсильвания

дональд трамп

петер сийярто

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ООН, 17 июл - РИА Новости. В последнее время уже не первый раз нападают на политиков, выступающих за мир, заявил РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, комментируя покушение на экс-президента США Дональда Трампа."Это безумный мир, где могут происходить подобные вещи. Вы знаете, уже не в первый раз за последние месяцы пытаются убивать политиков, которые выступают за мир и являются патриотами", - сообщил он агентству на полях ООН.Сийярто напомнил о произошедшем 15 мая нападении на премьера Словакии Роберта Фицо, который неоднократно выступал против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО."В соседней с нами Словакии произошло похожее, когда премьер-министр, который представляет позицию за мир и занимает очень патриотический подход, был почти убит после встречи своего кабинета", - подчеркнул он.Трамп в минувшую субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, 50-летний бывший пожарный, еще двое получили критические ранения.Подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие. ФБР назвало случившееся покушением на жизнь Трампа.

https://ria.ru/20240717/siyyarto-1960159101.html

https://ria.ru/20240717/tramp-1960153294.html

венгрия

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