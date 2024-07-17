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Сийярто прокомментировал покушение на Трампа - РИА Новости, 17.07.2024
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06:33 17.07.2024 (обновлено: 06:38 17.07.2024)
https://ria.ru/20240717/tramp-1960159363.html
Сийярто прокомментировал покушение на Трампа
Сийярто прокомментировал покушение на Трампа - РИА Новости, 17.07.2024
Сийярто прокомментировал покушение на Трампа
В последнее время уже не первый раз нападают на политиков, выступающих за мир, заявил РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T06:33
2024-07-17T06:38
венгрия
покушение на дональда трампа
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сша
словакия
пенсильвания
дональд трамп
петер сийярто
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ООН, 17 июл - РИА Новости. В последнее время уже не первый раз нападают на политиков, выступающих за мир, заявил РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, комментируя покушение на экс-президента США Дональда Трампа."Это безумный мир, где могут происходить подобные вещи. Вы знаете, уже не в первый раз за последние месяцы пытаются убивать политиков, которые выступают за мир и являются патриотами", - сообщил он агентству на полях ООН.Сийярто напомнил о произошедшем 15 мая нападении на премьера Словакии Роберта Фицо, который неоднократно выступал против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО."В соседней с нами Словакии произошло похожее, когда премьер-министр, который представляет позицию за мир и занимает очень патриотический подход, был почти убит после встречи своего кабинета", - подчеркнул он.Трамп в минувшую субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, 50-летний бывший пожарный, еще двое получили критические ранения.Подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие. ФБР назвало случившееся покушением на жизнь Трампа.
https://ria.ru/20240717/siyyarto-1960159101.html
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венгрия, покушение на дональда трампа, в мире, сша, словакия, пенсильвания, дональд трамп, петер сийярто, роберт фицо, оон, нато, фбр
Венгрия, Покушение на Дональда Трампа, В мире, США, Словакия, Пенсильвания, Дональд Трамп, Петер Сийярто, Роберт Фицо, ООН, НАТО, ФБР
Сийярто прокомментировал покушение на Трампа

Сийярто о стрельбе в Трампа: не первый раз атакуют политиков, выступающих за мир

© AP Photo / Gene J. PuskarКандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге
Кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© AP Photo / Gene J. Puskar
Кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 17 июл - РИА Новости. В последнее время уже не первый раз нападают на политиков, выступающих за мир, заявил РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, комментируя покушение на экс-президента США Дональда Трампа.
"Это безумный мир, где могут происходить подобные вещи. Вы знаете, уже не в первый раз за последние месяцы пытаются убивать политиков, которые выступают за мир и являются патриотами", - сообщил он агентству на полях ООН.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
Венгрия "скрестила пальцы" за победу Трампа на выборах, заявил Сийярто
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Сийярто напомнил о произошедшем 15 мая нападении на премьера Словакии Роберта Фицо, который неоднократно выступал против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО.
"В соседней с нами Словакии произошло похожее, когда премьер-министр, который представляет позицию за мир и занимает очень патриотический подход, был почти убит после встречи своего кабинета", - подчеркнул он.
Трамп в минувшую субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, 50-летний бывший пожарный, еще двое получили критические ранения.
Подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие. ФБР назвало случившееся покушением на жизнь Трампа.
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