Сийярто прокомментировал покушение на Трампа
Сийярто о стрельбе в Трампа: не первый раз атакуют политиков, выступающих за мир
© AP Photo / Gene J. PuskarКандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге
© AP Photo / Gene J. Puskar
Кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге. Архивное фото
ООН, 17 июл - РИА Новости. В последнее время уже не первый раз нападают на политиков, выступающих за мир, заявил РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, комментируя покушение на экс-президента США Дональда Трампа.
"Это безумный мир, где могут происходить подобные вещи. Вы знаете, уже не в первый раз за последние месяцы пытаются убивать политиков, которые выступают за мир и являются патриотами", - сообщил он агентству на полях ООН.
Сийярто напомнил о произошедшем 15 мая нападении на премьера Словакии Роберта Фицо, который неоднократно выступал против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО.
"В соседней с нами Словакии произошло похожее, когда премьер-министр, который представляет позицию за мир и занимает очень патриотический подход, был почти убит после встречи своего кабинета", - подчеркнул он.
Трамп в минувшую субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, 50-летний бывший пожарный, еще двое получили критические ранения.
Подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие. ФБР назвало случившееся покушением на жизнь Трампа.