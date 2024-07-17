https://ria.ru/20240717/tramp-1960153294.html
Конгрессмен рассказал, что покушение изменило в Трампе
Конгрессмен рассказал, что покушение изменило в Трампе - РИА Новости, 17.07.2024
Конгрессмен рассказал, что покушение изменило в Трампе
Покушение только добавило энергии бывшему президенту США Дональду Трампу, заявил РИА Новости конгрессмен Байрон Дональдс. РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T04:17
2024-07-17T04:17
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МИЛУОКИ (США), 17 июл - РИА Новости. Покушение только добавило энергии бывшему президенту США Дональду Трампу, заявил РИА Новости конгрессмен Байрон Дональдс. "Его поведение в основном осталось прежним, его фокус и его энергия - возросли. Они помогут ему в дальнейшей работе", - заявил Дональдс на полях съезда республиканцев. Трамп в минувшую субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, 50-летний бывший пожарный, еще двое получили критические ранения. Подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие. ФБР назвало случившееся покушением на жизнь Трампа.
https://ria.ru/20240717/tramp-1960152924.html
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сша, дональд трамп, фбр, пенсильвания, в мире
США, Дональд Трамп, ФБР, Пенсильвания, В мире
Конгрессмен рассказал, что покушение изменило в Трампе
Конгрессмен Дональдс: фокус и энергия Трампа лишь возросли после покушения