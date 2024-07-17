https://ria.ru/20240717/tramp-1960152924.html

Трамп вновь появился на съезде республиканцев в Висконсине

Трамп вновь появился на съезде республиканцев в Висконсине - РИА Новости, 17.07.2024

Трамп вновь появился на съезде республиканцев в Висконсине

Бывший президент США Дональд Трамп вновь появился на съезде республиканцев в штате Висконсин, его ухо, как и накануне, покрыто повязкой, передает корреспондент... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T04:08

2024-07-17T04:08

2024-07-17T04:54

висконсин

дональд трамп

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/10/1959943712_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_282141db96066823c31867385fde13ab.jpg

МИЛУОКИ (США), 17 июл - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп вновь появился на съезде республиканцев в штате Висконсин, его ухо, как и накануне, покрыто повязкой, передает корреспондент РИА Новости.Трамп под громкие аплодисменты присутствующих прошел на трибуну для важных гостей, там его уже ждал кандидат в вице-президенты Джей-Ди Вэнс.Ухо бывшего президента, как и накануне, покрыто квадратной белой повязкой.

висконсин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

висконсин, дональд трамп, в мире