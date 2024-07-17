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Трамп вновь появился на съезде республиканцев в Висконсине
Трамп вновь появился на съезде республиканцев в Висконсине - РИА Новости, 17.07.2024
Трамп вновь появился на съезде республиканцев в Висконсине
Бывший президент США Дональд Трамп вновь появился на съезде республиканцев в штате Висконсин, его ухо, как и накануне, покрыто повязкой, передает корреспондент... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T04:08
2024-07-17T04:08
2024-07-17T04:54
висконсин
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МИЛУОКИ (США), 17 июл - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп вновь появился на съезде республиканцев в штате Висконсин, его ухо, как и накануне, покрыто повязкой, передает корреспондент РИА Новости.Трамп под громкие аплодисменты присутствующих прошел на трибуну для важных гостей, там его уже ждал кандидат в вице-президенты Джей-Ди Вэнс.Ухо бывшего президента, как и накануне, покрыто квадратной белой повязкой.
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висконсин, дональд трамп, в мире
Висконсин, Дональд Трамп, В мире
Трамп вновь появился на съезде республиканцев в Висконсине
Трамп вновь появился на съезде Республиканской партии в Висконсине
МИЛУОКИ (США), 17 июл - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп вновь появился на съезде республиканцев в штате Висконсин, его ухо, как и накануне, покрыто повязкой, передает корреспондент РИА Новости.
Трамп под громкие аплодисменты присутствующих прошел на трибуну для важных гостей, там его уже ждал кандидат в вице-президенты Джей-Ди Вэнс.
Ухо бывшего президента, как и накануне, покрыто квадратной белой повязкой.