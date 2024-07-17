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Конгрессмен описал, какой будет внешняя политика США при Трампе
Конгрессмен описал, какой будет внешняя политика США при Трампе - РИА Новости, 17.07.2024
Конгрессмен описал, какой будет внешняя политика США при Трампе
Внешняя политика Дональда Трампа в случае победы на выборах президента США будет о мире, а не о войнах, заявил РИА Новости конгрессмен Байрон Дональдс. РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T03:47
2024-07-17T03:47
2024-07-17T05:10
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выборы президента сша — 2024
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МИЛУОКИ (США), 17 июл - РИА Новости. Внешняя политика Дональда Трампа в случае победы на выборах президента США будет о мире, а не о войнах, заявил РИА Новости конгрессмен Байрон Дональдс. "Эти выборы об американском образе жизни. О сильной внешней политике. Не о строительстве нации, не о нескончаемых войнах, а о мире, к которому приведет сила", - сказал Дональдс на полях съезда республиканцев. Как заявил он, предвыборная гонка далека от завершения. "(Президент США Джо) Байден делает ужасную работу в сфере экономики, в вопросах границы, международная политика - беспорядок", - отметил он. По его словам, США нужен такой лидер, чтобы в мире знали, что слова не расходятся с реальностью. "Чтобы наши союзники знали: если мы сказали что-то, мы имеем в виду это; чтобы наши соперники знали это", - сказал конгрессмен.
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сша, в мире, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
США, В мире, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Конгрессмен описал, какой будет внешняя политика США при Трампе
Конгрессмен Дональдс: внешняя политика Трампа будет о мире, а не о войнах