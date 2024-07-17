https://ria.ru/20240717/tramp-1960145077.html

Трамп подтвердил намерение вводить пошлины на товары из Китая, сообщили СМИ

Трамп подтвердил намерение вводить пошлины на товары из Китая, сообщили СМИ - РИА Новости, 17.07.2024

Трамп подтвердил намерение вводить пошлины на товары из Китая, сообщили СМИ

Кандидат в президенты США от республиканской партии Дональд Трамп в случае избрания намерен повысить пошлины на продукцию из КНР и других стран, сообщил он в... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T01:25

2024-07-17T01:25

2024-07-17T02:39

сша

китай

пекин

дональд трамп

джо байден

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956024814_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_c6d98b63973eeda5b0e128684d79f5b7.jpg

ВАШИНГТОН, 17 июл - РИА Новости. Кандидат в президенты США от республиканской партии Дональд Трамп в случае избрания намерен повысить пошлины на продукцию из КНР и других стран, сообщил он в интервью деловому изданию Блумберг. "Помимо введения тарифов в размере от 60% до 100% на китайские товары, он, упоминая знакомый список жалоб на то, что зарубежные страны покупают недостаточное количество американских товаров, говорит о том, чтобы ввести общие 10%-ные пошлины на импорт из других стран", - пишет издание по итогам интервью Трампа в его резиденции в Мар-а-Лаго, прямые цитаты не приводятся. Первый президентский срок Трампа ознаменовала "торговая война", которую он начал в отношении Пекина в рамках своей протекционистской политики. Преемник Трампа, действующий президент Джо Байден фактически продолжил ее: звучали угрозы повышения тарифов на импорт стали, алюминия и китайских электромобилей. В настоящее время в США действуют пошлины в размере 25% на китайский импорт. В январе текущего года газета Washington Post со ссылкой на источники уже сообщала, что Трамп обсуждал со своими советниками возможность введения пошлин в размере 60% на импорт товаров из Китая в случае переизбрания.

https://ria.ru/20240717/tramp-1960140637.html

https://ria.ru/20240716/bayden-1960122649.html

сша

китай

пекин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, китай, пекин, дональд трамп, джо байден