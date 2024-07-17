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Трамп подтвердил намерение вводить пошлины на товары из Китая, сообщили СМИ - РИА Новости, 17.07.2024
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01:25 17.07.2024 (обновлено: 02:39 17.07.2024)
https://ria.ru/20240717/tramp-1960145077.html
Трамп подтвердил намерение вводить пошлины на товары из Китая, сообщили СМИ
Трамп подтвердил намерение вводить пошлины на товары из Китая, сообщили СМИ - РИА Новости, 17.07.2024
Трамп подтвердил намерение вводить пошлины на товары из Китая, сообщили СМИ
Кандидат в президенты США от республиканской партии Дональд Трамп в случае избрания намерен повысить пошлины на продукцию из КНР и других стран, сообщил он в... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T01:25
2024-07-17T02:39
сша
китай
пекин
дональд трамп
джо байден
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ВАШИНГТОН, 17 июл - РИА Новости. Кандидат в президенты США от республиканской партии Дональд Трамп в случае избрания намерен повысить пошлины на продукцию из КНР и других стран, сообщил он в интервью деловому изданию Блумберг. "Помимо введения тарифов в размере от 60% до 100% на китайские товары, он, упоминая знакомый список жалоб на то, что зарубежные страны покупают недостаточное количество американских товаров, говорит о том, чтобы ввести общие 10%-ные пошлины на импорт из других стран", - пишет издание по итогам интервью Трампа в его резиденции в Мар-а-Лаго, прямые цитаты не приводятся. Первый президентский срок Трампа ознаменовала "торговая война", которую он начал в отношении Пекина в рамках своей протекционистской политики. Преемник Трампа, действующий президент Джо Байден фактически продолжил ее: звучали угрозы повышения тарифов на импорт стали, алюминия и китайских электромобилей. В настоящее время в США действуют пошлины в размере 25% на китайский импорт. В январе текущего года газета Washington Post со ссылкой на источники уже сообщала, что Трамп обсуждал со своими советниками возможность введения пошлин в размере 60% на импорт товаров из Китая в случае переизбрания.
https://ria.ru/20240717/tramp-1960140637.html
https://ria.ru/20240716/bayden-1960122649.html
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сша, китай, пекин, дональд трамп, джо байден
США, Китай, Пекин, Дональд Трамп, Джо Байден
Трамп подтвердил намерение вводить пошлины на товары из Китая, сообщили СМИ

Bloomberg: Трамп заявил о намерении вводить пошлины на товары из КНР

© AP Photo / Gerald HerbertБывший президент Дональд Трамп выступает во время телевизионных дебатов с президентом Джо Байденом
Бывший президент Дональд Трамп выступает во время телевизионных дебатов с президентом Джо Байденом - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© AP Photo / Gerald Herbert
Бывший президент Дональд Трамп выступает во время телевизионных дебатов с президентом Джо Байденом. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 17 июл - РИА Новости. Кандидат в президенты США от республиканской партии Дональд Трамп в случае избрания намерен повысить пошлины на продукцию из КНР и других стран, сообщил он в интервью деловому изданию Блумберг.
"Помимо введения тарифов в размере от 60% до 100% на китайские товары, он, упоминая знакомый список жалоб на то, что зарубежные страны покупают недостаточное количество американских товаров, говорит о том, чтобы ввести общие 10%-ные пошлины на импорт из других стран", - пишет издание по итогам интервью Трампа в его резиденции в Мар-а-Лаго, прямые цитаты не приводятся.
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
Трамп заявил, что не является сторонником санкций против России
00:22
Первый президентский срок Трампа ознаменовала "торговая война", которую он начал в отношении Пекина в рамках своей протекционистской политики. Преемник Трампа, действующий президент Джо Байден фактически продолжил ее: звучали угрозы повышения тарифов на импорт стали, алюминия и китайских электромобилей. В настоящее время в США действуют пошлины в размере 25% на китайский импорт.
В январе текущего года газета Washington Post со ссылкой на источники уже сообщала, что Трамп обсуждал со своими советниками возможность введения пошлин в размере 60% на импорт товаров из Китая в случае переизбрания.
Белый дом, США - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
Администрация Байдена провоцирует Россию, заявил советник Трампа
Вчера, 21:05
 
СШАКитайПекинДональд ТрампДжо Байден
 
 
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