Трамп подтвердил намерение вводить пошлины на товары из Китая, сообщили СМИ
Bloomberg: Трамп заявил о намерении вводить пошлины на товары из КНР
© AP Photo / Gerald HerbertБывший президент Дональд Трамп выступает во время телевизионных дебатов с президентом Джо Байденом
© AP Photo / Gerald Herbert
Бывший президент Дональд Трамп выступает во время телевизионных дебатов с президентом Джо Байденом. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 июл - РИА Новости. Кандидат в президенты США от республиканской партии Дональд Трамп в случае избрания намерен повысить пошлины на продукцию из КНР и других стран, сообщил он в интервью деловому изданию Блумберг.
"Помимо введения тарифов в размере от 60% до 100% на китайские товары, он, упоминая знакомый список жалоб на то, что зарубежные страны покупают недостаточное количество американских товаров, говорит о том, чтобы ввести общие 10%-ные пошлины на импорт из других стран", - пишет издание по итогам интервью Трампа в его резиденции в Мар-а-Лаго, прямые цитаты не приводятся.
Первый президентский срок Трампа ознаменовала "торговая война", которую он начал в отношении Пекина в рамках своей протекционистской политики. Преемник Трампа, действующий президент Джо Байден фактически продолжил ее: звучали угрозы повышения тарифов на импорт стали, алюминия и китайских электромобилей. В настоящее время в США действуют пошлины в размере 25% на китайский импорт.
В январе текущего года газета Washington Post со ссылкой на источники уже сообщала, что Трамп обсуждал со своими советниками возможность введения пошлин в размере 60% на импорт товаров из Китая в случае переизбрания.