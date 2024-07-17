https://ria.ru/20240717/tramp-1960140637.html

Трамп заявил, что не является сторонником санкций против России

Трамп заявил, что не является сторонником санкций против России - РИА Новости, 17.07.2024

Трамп заявил, что не является сторонником санкций против России

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил в интервью агентству Bloomberg, что не является сторонником санкций. РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T00:22

2024-07-17T00:22

2024-07-17T00:40

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ВАШИНГТОН, 17 июл – РИА Новости. Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил в интервью агентству Bloomberg, что не является сторонником санкций."Я не люблю санкции", — сказал он, комментируя политику действующей администрации Белого дома в отношении России.При этом, как уточняет агентство, экс-президент дал понять, что в равной степени прохладно относится к идее защиты Тайваня от возможного вторжения материкового Китая и попыток "наказать" Россию за спецоперацию на Украине.Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20240716/rossija-1959975655.html

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сша, россия, тайвань, дональд трамп, в мире