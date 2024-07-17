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Трамп заявил, что не является сторонником санкций против России - РИА Новости, 17.07.2024
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00:22 17.07.2024 (обновлено: 00:40 17.07.2024)
https://ria.ru/20240717/tramp-1960140637.html
Трамп заявил, что не является сторонником санкций против России
Трамп заявил, что не является сторонником санкций против России - РИА Новости, 17.07.2024
Трамп заявил, что не является сторонником санкций против России
Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил в интервью агентству Bloomberg, что не является сторонником санкций. РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T00:22
2024-07-17T00:40
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ВАШИНГТОН, 17 июл – РИА Новости. Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил в интервью агентству Bloomberg, что не является сторонником санкций."Я не люблю санкции", — сказал он, комментируя политику действующей администрации Белого дома в отношении России.При этом, как уточняет агентство, экс-президент дал понять, что в равной степени прохладно относится к идее защиты Тайваня от возможного вторжения материкового Китая и попыток "наказать" Россию за спецоперацию на Украине.Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://ria.ru/20240716/rossija-1959975655.html
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сша, россия, тайвань, дональд трамп, в мире
США, Россия, Тайвань, Дональд Трамп, В мире
Трамп заявил, что не является сторонником санкций против России

Трамп заявил, что не является сторонником санкций в отношении России

© AP Photo / Manuel Balce CenetaБывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 июл – РИА Новости. Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил в интервью агентству Bloomberg, что не является сторонником санкций.
"Я не люблю санкции", — сказал он, комментируя политику действующей администрации Белого дома в отношении России.
При этом, как уточняет агентство, экс-президент дал понять, что в равной степени прохладно относится к идее защиты Тайваня от возможного вторжения материкового Китая и попыток "наказать" Россию за спецоперацию на Украине.
Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент Дональд Трамп с кандидатом в вице-президенты Джей Ди Вэнсом во время Национального съезда Республиканской партии в Милуоки - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
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