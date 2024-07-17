https://ria.ru/20240717/tramp-1960064947.html

Камень за пазухой: Трамп не просто так заигрывает с Россией

Камень за пазухой: Трамп не просто так заигрывает с Россией - РИА Новости, 17.07.2024

Камень за пазухой: Трамп не просто так заигрывает с Россией

Вбросы про то, что Дональд Трамп хочет провести мирные переговоры с Россией по Украине, пошли сплошным потоком. Казалось бы, все складывается для Москвы удачно... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T08:00

2024-07-17T08:00

2024-07-17T08:05

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Вбросы про то, что Дональд Трамп хочет провести мирные переговоры с Россией по Украине, пошли сплошным потоком. Казалось бы, все складывается для Москвы удачно — и удивительный промах снайпера, практически обеспечивший экс-президенту победу на выборах, и его выбор в вице-президенты Джея Ди Вэнса, категорически настроенного против Украины вообще и против Зеленского лично. А тут еще идея о мирных переговорах. Но не слишком ли все идиллично? Во-первых, надо понимать, что Дональду Трампу глубоко наплевать не только на Украину, но и на Россию. Не то чтобы ему вдруг стало жалко донецких и белгородских деток, погибших от американских ракет. Просто на этом этапе многие республиканцы считают, что конфликт на восточноевропейском театре перестал приносить американцам те прибыли, что приносил раньше, и его надо срочно скидывать на баланс европейцам, а самим переходить к войне с Китаем.И так уже давно намеченное обострение с КНР пришлось много раз сдвигать вправо, и все из-за того, что все ресурсы — финансовые, военные и пропагандистские — уходили на обслуживание украинского фронта.Трампа как раз и боятся в Европе потому, что понимают — он способен затолкать Старый Свет в украинскую мясорубку до полной гибели всерьез. Им страшно не оттого, что он бросит Украину, а оттого, что он бросит ее конкретно на европейцев. Будет шантажировать их своим ядерным зонтиком, давить на переговорах, орать, стучать кулаком по столу — это вам не мямлящий Байден или Блинкен.Как опытный переговорщик, Трамп явится на переговоры с Россией именно с этим козырем — либо миритесь с Киевом, либо я сдам конфликт на попечение европейцев и буду им поставлять против вас оружие. Поставками оружия он грозил открыто, и к этому надо отнестись серьезно.Во-вторых, Трампу нужны переговоры с Россией не из благотворительных соображений типа "мира во всем мире", он, на секундочку, не Горбачев, у него тут своя определенная цель. Республиканцы заранее пообещали своим избирателям ополчиться на Китай — под это можно будет раскрутить ВПК, реиндустриализовать "ржавый пояс", задушить пошлинами импорт и спонсировать своих производителей, отнять у китайцев рынки и забрать их себе. Прибыли намечаются огромные, но и риск большой.Абсолютно невозможно вступать в открытый конфликт с Пекином, если за его спиной маячит Москва, способная обеспечить китайских товарищей и ресурсами, и логистикой, да и в военном плане неслабо помочь. Значит, республиканцы должны оторвать Москву от Пекина. Трампу срочно необходимо снизить градус противостояния с Россией, отсюда и идут все эти аттракционы неслыханной щедрости — обещания "закончить войну в 24 часа", критика Украины, выпады против Зеленского.Эта риторика звучит для нас приятно, чего греха таить, но зададимся вопросом: с чего вдруг такая любовь к нам у американского политика, просто помешанного на восстановлении величия Америки? Думается, Трамп просто грубовато льстит, пытаясь заручиться расположением Москвы: ему кровь из носу нужна если не поддержка России, то хотя бы ее нейтралитет, когда американцы развернутым фронтом начнут полномасштабное наступление на Китай.Причем часики-то тикают, времени у американских стратегов не так уж много, еще несколько лет, и только самоубийца рискнет выступать против Китая. С другой стороны, это последняя попытка как-то возродить американскую промышленность и спасти от вымирания ее "ржавый пояс". Другого шанса у США не будет: Европу они уже обескровили, свой "задний двор" в Латинской Америке — тем более. Китай — это последний жирный кусок мирового рынка, и если Вашингтон его не захватит, то Штатам останется только загнивать и распадаться.Речь, кстати, необязательно идет о большой горячей войне с Китаем. Нет, республиканцы хотят опробовать на этой стране ту же схему, что демократы пробовали на России: ограниченный военный конфликт в районе Тайваня, "адские санкции" с целью лишить КНР рынков сбыта и источников ресурсов, попытка деморализовать и разорить население, раскачать его на мятежи и таким образом ослабить страну до того, что она пойдет под американское управление просто для того, чтобы прекратить весь этот кошмар.Но ввязываться в эту авантюру без России смерти подобно. Поэтому Трамп может не выставлять себя благодетелем — примирение с Москвой нужно ему самому и его партии, чтобы безнаказанно залезть в очередную неоколониальную авантюру, которая может хоть немного улучшить жизнь стремительно нищающего населения США. Потому что иначе его страна просто разлетится в клочья — само покушение на Трампа свидетельствует о том, что Штаты откровенно пошли вразнос.Как бы ни хотелось нам думать, что новый старый президент США будет чуть-чуть разумнее старого старого, но это не так. Обоих финансируют те же самые корпорации ВПК, которым выгодно разжигать войны по всему свету. Именно интересы этих корпораций и обслуживают усердно все американские политики безотносительно их политической ориентации.Поэтому все идеи про "мирные переговоры" сведутся к тому, что Трамп попытается поторговать улучшением отношений России и США в обмен на разрыв отношений Москвы и Пекина. Выгодно ли это для нас в долгосрочной перспективе? Ответ очевиден.

https://ria.ru/20240716/tramp-1960000798.html

https://ria.ru/20240716/vens-1960034807.html

https://ria.ru/20240716/ekspert-1960026230.html

https://ria.ru/20240710/nato-1958665379.html

https://ria.ru/20240712/kitaj-1959230658.html

https://ria.ru/20240628/tramp-1956241638.html

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аналитика, россия, сша, китай, дональд трамп, европа