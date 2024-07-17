Рейтинг@Mail.ru
В АЦ ВКО рассказали, какие корабли можно вооружить морским ЗРК "Тор-М2КМ" - РИА Новости, 17.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:04 17.07.2024
https://ria.ru/20240717/tor-m2km-1960152641.html
В АЦ ВКО рассказали, какие корабли можно вооружить морским ЗРК "Тор-М2КМ"
В АЦ ВКО рассказали, какие корабли можно вооружить морским ЗРК "Тор-М2КМ" - РИА Новости, 17.07.2024
В АЦ ВКО рассказали, какие корабли можно вооружить морским ЗРК "Тор-М2КМ"
Новейший вариант морского ЗРК "Тор-М2КМ" может быть размещен на кораблях ВМФ РФ водоизмещением более 300 тонн, заявляет Аналитический центр по вопросам... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T04:04
2024-07-17T04:04
вмф рф
концерн пво "алмаз-антей"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0c/1959238196_0:140:2487:1539_1920x0_80_0_0_61030c1f0534af93b903baf5623e5d9f.jpg
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Новейший вариант морского ЗРК "Тор-М2КМ" может быть размещен на кораблях ВМФ РФ водоизмещением более 300 тонн, заявляет Аналитический центр по вопросам Воздушно-космической обороны (АЦ ВКО). Работа по созданию перспективного корабельного ЗРК МД (малой дальности) ведется на Ижевском электромеханическом заводе "Купол" (входит в концерн ВКО "Алмаз-Антей") в инициативном порядке и прошла уже целый ряд этапов. "Массогабаритные характеристики перспективного ЗРК неизвестны, но если учесть, что АБМ ЗРК "Тор М2КМ" весит всего 15 тонн, можно предположить, что морскую версию "Тор-М2" удастся свободно разместить на кораблях водоизмещением от 300 тонн (из расчета выделения на средства ПВО 5% водоизмещения корабля, при том, что все системы вооружения составляют в норме 15% и более от полного водоизмещения)", - говорится в статье АЦ ВКО, опубликованной в журнале "Национальная оборона". При этом АЦ ВКО отмечает, что некоторые тактико-технические характеристики корабельной версии "Тор-М2" могут оказаться даже выше, чем у его сухопутного "прародителя". Так, поскольку антенны РЛС корабельного "Тора" будут установлены заметно выше над поверхностью, дальность обнаружения будет выше – за счет отдаления линии радиогоризонта. Также, возможно увеличение боекомплекта – при достаточном водоизмещении корабля и наличии необходимости он может быть существенно выше, чем у сухопутной боевой машины, где размер БК ограничивается габаритами антенно-пускового устройства. "Оснащение находящихся в эксплуатации боевых и вспомогательных кораблей ЗРК "Тор-М2КМ", а вновь строящихся и проходящих капремонт кораблей морской версией ЗРК "Тор-М2" позволит обеспечить их надежную защиту от летящих на сверхмалых высотах ПКР, крылатых ракет большой и средней дальности, управляемых авиационных бомб, противорадиолокационных ракет, беспилотных летательных аппаратов, самолетов и вертолетов. При этом решая задачи и самообороны корабля и групповой защиты соединения кораблей", - заявляет АЦ ВКО.
https://ria.ru/20240717/versija-1960150761.html
https://ria.ru/20240717/fab-3000-1960151330.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0c/1959238196_218:0:2270:1539_1920x0_80_0_0_7b18974ef9d306e32ded0ec85670f1c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вмф рф, концерн пво "алмаз-антей"
ВМФ РФ, Концерн ПВО "Алмаз-Антей"
В АЦ ВКО рассказали, какие корабли можно вооружить морским ЗРК "Тор-М2КМ"

АЦ ВКО: перспективным морским ЗРК "Тор-М2КМ" можно вооружить корабли от 300 тонн

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкКорабли ВМФ
Корабли ВМФ - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Корабли ВМФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Новейший вариант морского ЗРК "Тор-М2КМ" может быть размещен на кораблях ВМФ РФ водоизмещением более 300 тонн, заявляет Аналитический центр по вопросам Воздушно-космической обороны (АЦ ВКО).
Работа по созданию перспективного корабельного ЗРК МД (малой дальности) ведется на Ижевском электромеханическом заводе "Купол" (входит в концерн ВКО "Алмаз-Антей") в инициативном порядке и прошла уже целый ряд этапов.
Патрульный корабль Павел Державин - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
Главком ВМФ рекомендовал морской "Тор-М2КМ" для усиления ПВО кораблей
03:17
"Массогабаритные характеристики перспективного ЗРК неизвестны, но если учесть, что АБМ ЗРК "Тор М2КМ" весит всего 15 тонн, можно предположить, что морскую версию "Тор-М2" удастся свободно разместить на кораблях водоизмещением от 300 тонн (из расчета выделения на средства ПВО 5% водоизмещения корабля, при том, что все системы вооружения составляют в норме 15% и более от полного водоизмещения)", - говорится в статье АЦ ВКО, опубликованной в журнале "Национальная оборона".
При этом АЦ ВКО отмечает, что некоторые тактико-технические характеристики корабельной версии "Тор-М2" могут оказаться даже выше, чем у его сухопутного "прародителя". Так, поскольку антенны РЛС корабельного "Тора" будут установлены заметно выше над поверхностью, дальность обнаружения будет выше – за счет отдаления линии радиогоризонта.
Также, возможно увеличение боекомплекта – при достаточном водоизмещении корабля и наличии необходимости он может быть существенно выше, чем у сухопутной боевой машины, где размер БК ограничивается габаритами антенно-пускового устройства.
"Оснащение находящихся в эксплуатации боевых и вспомогательных кораблей ЗРК "Тор-М2КМ", а вновь строящихся и проходящих капремонт кораблей морской версией ЗРК "Тор-М2" позволит обеспечить их надежную защиту от летящих на сверхмалых высотах ПКР, крылатых ракет большой и средней дальности, управляемых авиационных бомб, противорадиолокационных ракет, беспилотных летательных аппаратов, самолетов и вертолетов. При этом решая задачи и самообороны корабля и групповой защиты соединения кораблей", - заявляет АЦ ВКО.
Авиабомба ФАБ-3000 - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
В "Ростехе" рассказали, на что способна бомба ФАБ-3000
03:36
 
ВМФ РФКонцерн ПВО "Алмаз-Антей"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала