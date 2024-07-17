https://ria.ru/20240717/tor-m2km-1960152641.html

В АЦ ВКО рассказали, какие корабли можно вооружить морским ЗРК "Тор-М2КМ"

В АЦ ВКО рассказали, какие корабли можно вооружить морским ЗРК "Тор-М2КМ" - РИА Новости, 17.07.2024

В АЦ ВКО рассказали, какие корабли можно вооружить морским ЗРК "Тор-М2КМ"

Новейший вариант морского ЗРК "Тор-М2КМ" может быть размещен на кораблях ВМФ РФ водоизмещением более 300 тонн, заявляет Аналитический центр по вопросам... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T04:04

2024-07-17T04:04

2024-07-17T04:04

вмф рф

концерн пво "алмаз-антей"

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Новейший вариант морского ЗРК "Тор-М2КМ" может быть размещен на кораблях ВМФ РФ водоизмещением более 300 тонн, заявляет Аналитический центр по вопросам Воздушно-космической обороны (АЦ ВКО). Работа по созданию перспективного корабельного ЗРК МД (малой дальности) ведется на Ижевском электромеханическом заводе "Купол" (входит в концерн ВКО "Алмаз-Антей") в инициативном порядке и прошла уже целый ряд этапов. "Массогабаритные характеристики перспективного ЗРК неизвестны, но если учесть, что АБМ ЗРК "Тор М2КМ" весит всего 15 тонн, можно предположить, что морскую версию "Тор-М2" удастся свободно разместить на кораблях водоизмещением от 300 тонн (из расчета выделения на средства ПВО 5% водоизмещения корабля, при том, что все системы вооружения составляют в норме 15% и более от полного водоизмещения)", - говорится в статье АЦ ВКО, опубликованной в журнале "Национальная оборона". При этом АЦ ВКО отмечает, что некоторые тактико-технические характеристики корабельной версии "Тор-М2" могут оказаться даже выше, чем у его сухопутного "прародителя". Так, поскольку антенны РЛС корабельного "Тора" будут установлены заметно выше над поверхностью, дальность обнаружения будет выше – за счет отдаления линии радиогоризонта. Также, возможно увеличение боекомплекта – при достаточном водоизмещении корабля и наличии необходимости он может быть существенно выше, чем у сухопутной боевой машины, где размер БК ограничивается габаритами антенно-пускового устройства. "Оснащение находящихся в эксплуатации боевых и вспомогательных кораблей ЗРК "Тор-М2КМ", а вновь строящихся и проходящих капремонт кораблей морской версией ЗРК "Тор-М2" позволит обеспечить их надежную защиту от летящих на сверхмалых высотах ПКР, крылатых ракет большой и средней дальности, управляемых авиационных бомб, противорадиолокационных ракет, беспилотных летательных аппаратов, самолетов и вертолетов. При этом решая задачи и самообороны корабля и групповой защиты соединения кораблей", - заявляет АЦ ВКО.

https://ria.ru/20240717/versija-1960150761.html

https://ria.ru/20240717/fab-3000-1960151330.html

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вмф рф, концерн пво "алмаз-антей"