https://ria.ru/20240717/tompson-1960159877.html

Популярная девочка-блогер умерла в 10 лет

Популярная девочка-блогер умерла в 10 лет - РИА Новости, 17.07.2024

Популярная девочка-блогер умерла в 10 лет

Прославившая с социальной сети TikTok девочка-блогер Белла Томпсон умерла в Торонто в возрасте десяти лет, об этом сообщила ее мать в социальной сети... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T06:45

2024-07-17T06:45

2024-07-17T06:45

в мире

торонто

tiktok

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Прославившая с социальной сети TikTok девочка-блогер Белла Томпсон умерла в Торонто в возрасте десяти лет, об этом сообщила ее мать в социальной сети Instagram*."Наша храбрая девочка оставила свое наследие здесь, на земле, чтобы танцевать на улицах из золота <…> Белла мирно ушла из жизни в наших объятиях", — поделилась мать Беллы.Белла Томпсон, известная своим поклонникам как Белла Брэйв, родилась с тремя генетическими заболеваниями и страдала от карликовости. Она стала интернет-сенсацией благодаря своим вдохновляющим видеороликам. В 2023 году Томпсон перенесла успешную операцию по пересадке кишечника.На прошлой неделе девочка была помещена в медикаментозную кому после заражения вирусной инфекцией легких.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

торонто

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, торонто, tiktok