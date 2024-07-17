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Популярная девочка-блогер умерла в 10 лет - РИА Новости, 17.07.2024
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06:45 17.07.2024
https://ria.ru/20240717/tompson-1960159877.html
Популярная девочка-блогер умерла в 10 лет
Популярная девочка-блогер умерла в 10 лет - РИА Новости, 17.07.2024
Популярная девочка-блогер умерла в 10 лет
Прославившая с социальной сети TikTok девочка-блогер Белла Томпсон умерла в Торонто в возрасте десяти лет, об этом сообщила ее мать в социальной сети... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T06:45
2024-07-17T06:45
в мире
торонто
tiktok
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Прославившая с социальной сети TikTok девочка-блогер Белла Томпсон умерла в Торонто в возрасте десяти лет, об этом сообщила ее мать в социальной сети Instagram*."Наша храбрая девочка оставила свое наследие здесь, на земле, чтобы танцевать на улицах из золота &lt;…&gt; Белла мирно ушла из жизни в наших объятиях", — поделилась мать Беллы.Белла Томпсон, известная своим поклонникам как Белла Брэйв, родилась с тремя генетическими заболеваниями и страдала от карликовости. Она стала интернет-сенсацией благодаря своим вдохновляющим видеороликам. В 2023 году Томпсон перенесла успешную операцию по пересадке кишечника.На прошлой неделе девочка была помещена в медикаментозную кому после заражения вирусной инфекцией легких.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, торонто, tiktok
В мире, Торонто, TikTok
Популярная девочка-блогер умерла в 10 лет

Звезда TikTok Белла Томпсон скончалась в возрасте 10 лет

© AP Photo / Kiichiro SatoЛоготип приложения TikTok на экране смартфона
Логотип приложения TikTok на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© AP Photo / Kiichiro Sato
Логотип приложения TikTok на экране смартфона. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Прославившая с социальной сети TikTok девочка-блогер Белла Томпсон умерла в Торонто в возрасте десяти лет, об этом сообщила ее мать в социальной сети Instagram*.
«
"Наша храбрая девочка оставила свое наследие здесь, на земле, чтобы танцевать на улицах из золота <…> Белла мирно ушла из жизни в наших объятиях", — поделилась мать Беллы.
Белла Томпсон, известная своим поклонникам как Белла Брэйв, родилась с тремя генетическими заболеваниями и страдала от карликовости. Она стала интернет-сенсацией благодаря своим вдохновляющим видеороликам. В 2023 году Томпсон перенесла успешную операцию по пересадке кишечника.
На прошлой неделе девочка была помещена в медикаментозную кому после заражения вирусной инфекцией легких.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
В миреТоронтоTikTok
 
 
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