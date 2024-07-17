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Специалисты в Приморье оценили состояние тигра, в которого стреляли - РИА Новости, 17.07.2024
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22:12 17.07.2024
https://ria.ru/20240717/tigr-1960368677.html
Специалисты в Приморье оценили состояние тигра, в которого стреляли
Специалисты в Приморье оценили состояние тигра, в которого стреляли - РИА Новости, 17.07.2024
Специалисты в Приморье оценили состояние тигра, в которого стреляли
Специалисты при осмотре краснокнижного амурского тигра, получившего огнестрельное ранение в Приморье, выявили мизерные улучшения, но состояние хищника остаётся... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T22:12
2024-07-17T22:12
россия
хабаровский край
амурская область
сергей арамилев
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ВЛАДИВОСТОК, 17 июл – РИА Новости. Специалисты при осмотре краснокнижного амурского тигра, получившего огнестрельное ранение в Приморье, выявили мизерные улучшения, но состояние хищника остаётся тяжёлым, операция ему пока противопоказана, сообщил РИА Новости гендиректор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев. Тигра, который с весны выходил в село Беневское и утащил несколько собак, поймали в начале июля. Региональный минлесхоз ранее информировал, что зверя привлекла свалка биологических отходов сельскохозяйственных животных, куда выходят и собаки. Скотомогильник ликвидировали, а владельца-фермера наказали. Центр "Амурский тигр" по видео очевидцев предположил, что у тигра ранение или травма, из-за чего зверь не может самостоятельно добывать крупных копытных и вынужден охотиться на собак. Арамилев сообщал РИА Новости, что визуальный осмотр выявил у хищника старую рану антропогенного характера на шее. Специалисты, осмотрев краснокнижного хищника, обнаружили огнестрельное ранение. Состояние тигра оценили как очень тяжёлое, специалисты не давали положительных прогнозов на выздоровление. "Тигра сегодня осмотрели, ещё раз прочистили ему рану, дали лекарства. Появился мизерный шанс на улучшение, и специалисты попробуют им воспользоваться. Но ситуация по-прежнему тяжёлая и здесь больше негативных прогнозов, чем оптимистичных", - сообщил Арамилев, добавив, что у тигра "очень тяжёлое ранение". По словам собеседника агентства, огнестрельное ранение не позволяло полосатому хищнику полноценно питаться в природе. "Сейчас, благодаря специально измельчённой пище, тигр может ее языком в пасть закидывать: после ранения зверь на воле не мог разгрызать целые куски. А теперь он регулярно питается, появилась возможность восстановления физиологического здоровья тигра, что поможет ему побороть внутреннюю инфекцию в организме. Посмотрим, насколько зверь будет набирать силы и вес", - сказал Арамилев. Эксперт отметил, что тигр - молодой самец, ему от трех до пяти лет. От наркоза уже отошёл, вопрос с операцией "может быть решён после того, как хищник победит инфекцию". Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По данным сплошного учета, в России обитают порядка 750 амурских тигров, включая тигрят.
https://ria.ru/20240129/tigr-1924082789.html
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хабаровский край
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россия, хабаровский край, амурская область, сергей арамилев
Россия, Хабаровский край, Амурская область, Сергей Арамилев
Специалисты в Приморье оценили состояние тигра, в которого стреляли

Центр: У тигра, в которого стреляли в Приморье, появились минимальные улучшения

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкТигр
Тигр - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Тигр . Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 17 июл – РИА Новости. Специалисты при осмотре краснокнижного амурского тигра, получившего огнестрельное ранение в Приморье, выявили мизерные улучшения, но состояние хищника остаётся тяжёлым, операция ему пока противопоказана, сообщил РИА Новости гендиректор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.
Тигра, который с весны выходил в село Беневское и утащил несколько собак, поймали в начале июля. Региональный минлесхоз ранее информировал, что зверя привлекла свалка биологических отходов сельскохозяйственных животных, куда выходят и собаки. Скотомогильник ликвидировали, а владельца-фермера наказали. Центр "Амурский тигр" по видео очевидцев предположил, что у тигра ранение или травма, из-за чего зверь не может самостоятельно добывать крупных копытных и вынужден охотиться на собак. Арамилев сообщал РИА Новости, что визуальный осмотр выявил у хищника старую рану антропогенного характера на шее. Специалисты, осмотрев краснокнижного хищника, обнаружили огнестрельное ранение. Состояние тигра оценили как очень тяжёлое, специалисты не давали положительных прогнозов на выздоровление.
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«
"Тигра сегодня осмотрели, ещё раз прочистили ему рану, дали лекарства. Появился мизерный шанс на улучшение, и специалисты попробуют им воспользоваться. Но ситуация по-прежнему тяжёлая и здесь больше негативных прогнозов, чем оптимистичных", - сообщил Арамилев, добавив, что у тигра "очень тяжёлое ранение".
По словам собеседника агентства, огнестрельное ранение не позволяло полосатому хищнику полноценно питаться в природе.
«
"Сейчас, благодаря специально измельчённой пище, тигр может ее языком в пасть закидывать: после ранения зверь на воле не мог разгрызать целые куски. А теперь он регулярно питается, появилась возможность восстановления физиологического здоровья тигра, что поможет ему побороть внутреннюю инфекцию в организме. Посмотрим, насколько зверь будет набирать силы и вес", - сказал Арамилев.
Эксперт отметил, что тигр - молодой самец, ему от трех до пяти лет. От наркоза уже отошёл, вопрос с операцией "может быть решён после того, как хищник победит инфекцию".
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По данным сплошного учета, в России обитают порядка 750 амурских тигров, включая тигрят.
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