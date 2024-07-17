Губернатор Техаса поддержал перенос штаб-квартиры компании X в Остин
Губернатор Техаса Эбботт поддержал перенос штаб-квартиры компании X в Остин
© AP Photo / Noah BergerГигантская буква X - новый логотип Twitter, размещенная на крыше штаб-квартиры компании в Сан-Франциско
© AP Photo / Noah Berger
Гигантская буква X - новый логотип Twitter, размещенная на крыше штаб-квартиры компании в Сан-Франциско. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Губернатор штата Техас Грег Эбботт в социальной сети X поддержал идею американского предпринимателя Илона Маска о переносе штаб-квартиры компании X в город Остин.
Ранее Маск объявил о переводе штаб-квартиры компании X из Калифорнии в Остин из-за нового закона, касающегося вопроса полномочий образовательных учреждений в вопросах сексуальной ориентации детей. Губернатор штата Гэвин Ньюсом ранее подписал закон, согласно которому образовательные учреждения не могут устанавливать правила, которые бы обязывали их без согласия на то ребенка уведомлять родителей по каким-либо вопросам, связанным с его сексуальной ориентацией или половой принадлежностью.
"X указывает место. ТеХас (отсылка на X - ред.) - это штаб-квартира для бизнеса", - написал Эбботт.