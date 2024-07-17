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Губернатор Техаса поддержал перенос штаб-квартиры компании X в Остин - РИА Новости, 17.07.2024
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09:18 17.07.2024
https://ria.ru/20240717/tekhas-1960171713.html
Губернатор Техаса поддержал перенос штаб-квартиры компании X в Остин
Губернатор Техаса поддержал перенос штаб-квартиры компании X в Остин - РИА Новости, 17.07.2024
Губернатор Техаса поддержал перенос штаб-квартиры компании X в Остин
Губернатор штата Техас Грег Эбботт в социальной сети X поддержал идею американского предпринимателя Илона Маска о переносе штаб-квартиры компании X в город... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T09:18
2024-07-17T09:18
технологии
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остин
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Губернатор штата Техас Грег Эбботт в социальной сети X поддержал идею американского предпринимателя Илона Маска о переносе штаб-квартиры компании X в город Остин. Ранее Маск объявил о переводе штаб-квартиры компании X из Калифорнии в Остин из-за нового закона, касающегося вопроса полномочий образовательных учреждений в вопросах сексуальной ориентации детей. Губернатор штата Гэвин Ньюсом ранее подписал закон, согласно которому образовательные учреждения не могут устанавливать правила, которые бы обязывали их без согласия на то ребенка уведомлять родителей по каким-либо вопросам, связанным с его сексуальной ориентацией или половой принадлежностью. "X указывает место. ТеХас (отсылка на X - ред.) - это штаб-квартира для бизнеса", - написал Эбботт.
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технологии, техас, остин, калифорния, илон маск, гэвин ньюсом, в мире
Технологии, Техас, Остин, Калифорния, Илон Маск, Гэвин Ньюсом, В мире
Губернатор Техаса поддержал перенос штаб-квартиры компании X в Остин

Губернатор Техаса Эбботт поддержал перенос штаб-квартиры компании X в Остин

© AP Photo / Noah BergerГигантская буква X - новый логотип Twitter, размещенная на крыше штаб-квартиры компании в Сан-Франциско
Гигантская буква X - новый логотип Twitter, размещенная на крыше штаб-квартиры компании в Сан-Франциско - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© AP Photo / Noah Berger
Гигантская буква X - новый логотип Twitter, размещенная на крыше штаб-квартиры компании в Сан-Франциско. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Губернатор штата Техас Грег Эбботт в социальной сети X поддержал идею американского предпринимателя Илона Маска о переносе штаб-квартиры компании X в город Остин.
Ранее Маск объявил о переводе штаб-квартиры компании X из Калифорнии в Остин из-за нового закона, касающегося вопроса полномочий образовательных учреждений в вопросах сексуальной ориентации детей. Губернатор штата Гэвин Ньюсом ранее подписал закон, согласно которому образовательные учреждения не могут устанавливать правила, которые бы обязывали их без согласия на то ребенка уведомлять родителей по каким-либо вопросам, связанным с его сексуальной ориентацией или половой принадлежностью.
"X указывает место. ТеХас (отсылка на X - ред.) - это штаб-квартира для бизнеса", - написал Эбботт.
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ТехнологииТехасОстинКалифорнияИлон МаскГэвин НьюсомВ мире
 
 
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