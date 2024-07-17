https://ria.ru/20240717/tekhas-1960171713.html

Губернатор Техаса поддержал перенос штаб-квартиры компании X в Остин

Губернатор Техаса поддержал перенос штаб-квартиры компании X в Остин - РИА Новости, 17.07.2024

Губернатор Техаса поддержал перенос штаб-квартиры компании X в Остин

Губернатор штата Техас Грег Эбботт в социальной сети X поддержал идею американского предпринимателя Илона Маска о переносе штаб-квартиры компании X в город... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T09:18

2024-07-17T09:18

2024-07-17T09:18

технологии

техас

остин

калифорния

илон маск

гэвин ньюсом

в мире

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Губернатор штата Техас Грег Эбботт в социальной сети X поддержал идею американского предпринимателя Илона Маска о переносе штаб-квартиры компании X в город Остин. Ранее Маск объявил о переводе штаб-квартиры компании X из Калифорнии в Остин из-за нового закона, касающегося вопроса полномочий образовательных учреждений в вопросах сексуальной ориентации детей. Губернатор штата Гэвин Ньюсом ранее подписал закон, согласно которому образовательные учреждения не могут устанавливать правила, которые бы обязывали их без согласия на то ребенка уведомлять родителей по каким-либо вопросам, связанным с его сексуальной ориентацией или половой принадлежностью. "X указывает место. ТеХас (отсылка на X - ред.) - это штаб-квартира для бизнеса", - написал Эбботт.

https://ria.ru/20240716/mask-1959960444.html

техас

остин

калифорния

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, техас, остин, калифорния, илон маск, гэвин ньюсом, в мире