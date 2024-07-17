https://ria.ru/20240717/tambov-1960283212.html

В Тамбове выясняют, почему жители пригорода добираются до дач вплавь

В Тамбове выясняют, почему жители пригорода добираются до дач вплавь - РИА Новости, 17.07.2024

В Тамбове выясняют, почему жители пригорода добираются до дач вплавь

Прокуратура Тамбовской области начала проверку информации о том, что дачники пригорода Тамбова добираются до своих летних домиков и огородов вплавь через реку... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T16:25

2024-07-17T16:25

2024-07-17T16:25

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россия

максим егоров

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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 июл – РИА Новости. Прокуратура Тамбовской области начала проверку информации о том, что дачники пригорода Тамбова добираются до своих летних домиков и огородов вплавь через реку Цна, и намерена выяснить, почему там нет переправы. Тамбовское региональное отделение Народного фронта опубликовало историю дачницы из пригорода Тамбова. Пенсионерка Любовь Васильевна рассказала, что добирается до дачи вплавь – с одного берега реки Цны на другой: вещи грузит на импровизированный плот из пенопласта, а сама плывет рядом. По словам пенсионерки, таким образом она добирается до дачи за 20 минут. Если идти в обход, по дороге, то это 13 километров по жаре. Любовь Васильевна рассказала, что до недавнего времени пенсионеров за символическую плату в 10 рублей возил небольшой паром, но этим летом он затонул, и дачники остались без переправы. Активисты Народного фронта опубликовали видео, как пенсионерка добирается до дачи, и заявили, что обратились в администрацию Тамбова с целью добиться обустройства комфортной переправы для дачников. К решению проблемы подключилась областная прокуратура. "Прокуратурой Тамбовской области организованы проверочные мероприятия по видеозаписи в сети интернет, на кадрах которой видно, как женщина добирается до своей дачи вплавь через реку Цну. В ходе надзорных мероприятий прокуратурой будет дана оценка соблюдению требований законодательства в сфере обеспечения транспортной доступности населения", - говорится в сообщении прокуратуры. Как отмечается в Telegram-канале губернатора Тамбовской области Максима Егорова, буквально на днях обитатели СНТ обратились к нему со своей проблемой. По данным главы региона, в июне из-за перегруза ушел под воду паром, который был единственным средством переправы через реку. По информации областной администрации, почти полторы тысячи дачников не могут добраться до своих участков. Егоров поручил "изучить практику решения подобных вопросов на примере других субъектов России и проработать все возможные варианты" - например, построить пешеходный мост или обустроить понтонный. В областном правительстве уточнили, что пока вопрос в процессе решения.

https://ria.ru/20240715/prokuratura-1959892434.html

https://ria.ru/20240626/primore-1955478290.html

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тамбовская область, тамбов, россия, максим егоров