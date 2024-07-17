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Минобороны предложило выдавать справку об участии в СВО - РИА Новости, 17.07.2024
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15:48 17.07.2024 (обновлено: 15:53 17.07.2024)
https://ria.ru/20240717/svo-1960271199.html
Минобороны предложило выдавать справку об участии в СВО
Минобороны предложило выдавать справку об участии в СВО - РИА Новости, 17.07.2024
Минобороны предложило выдавать справку об участии в СВО
Минобороны РФ предлагает установить справку об участии в спецоперации, которая использовалась бы для подтверждения права на правовую и социальную защиту и... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T15:48
2024-07-17T15:53
безопасность
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Минобороны РФ предлагает установить справку об участии в спецоперации, которая использовалась бы для подтверждения права на правовую и социальную защиту и помощь, соответствующий проект постановления правительства РФ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Установить, что участие граждан в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области в целях получения предусмотренных законодательством Российской Федерации мер социальной поддержки для участников специальной военной операции и (или) членов их семей может подтверждаться справкой, выдаваемой федеральными органами исполнительной власти, направлявшими их для участия в специальной военной операции", - говорится в проекте постановления.Также указывается, что такая справка может выдаваться как участникам СВО, так и членам их семей.В пояснительной записке к проекту отмечено, что нормативное закрепление участия гражданина в СВО соответствующей справкой позволит значительно ускорить процесс предоставления полагающихся ему мер защиты и поддержки.
https://ria.ru/20240627/migranty-1955937426.html
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безопасность, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Специальная военная операция на Украине
Минобороны предложило выдавать справку об участии в СВО

Минобороны предложило выдавать справку участникам СВО для получения соцподдержки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Минобороны РФ предлагает установить справку об участии в спецоперации, которая использовалась бы для подтверждения права на правовую и социальную защиту и помощь, соответствующий проект постановления правительства РФ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Установить, что участие граждан в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области в целях получения предусмотренных законодательством Российской Федерации мер социальной поддержки для участников специальной военной операции и (или) членов их семей может подтверждаться справкой, выдаваемой федеральными органами исполнительной власти, направлявшими их для участия в специальной военной операции", - говорится в проекте постановления.
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Также указывается, что такая справка может выдаваться как участникам СВО, так и членам их семей.
В пояснительной записке к проекту отмечено, что нормативное закрепление участия гражданина в СВО соответствующей справкой позволит значительно ускорить процесс предоставления полагающихся ему мер защиты и поддержки.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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