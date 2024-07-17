https://ria.ru/20240717/svo-1960271199.html

Минобороны предложило выдавать справку об участии в СВО

Минобороны предложило выдавать справку об участии в СВО - РИА Новости, 17.07.2024

Минобороны предложило выдавать справку об участии в СВО

Минобороны РФ предлагает установить справку об участии в спецоперации, которая использовалась бы для подтверждения права на правовую и социальную защиту и... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T15:48

2024-07-17T15:48

2024-07-17T15:53

безопасность

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Минобороны РФ предлагает установить справку об участии в спецоперации, которая использовалась бы для подтверждения права на правовую и социальную защиту и помощь, соответствующий проект постановления правительства РФ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Установить, что участие граждан в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области в целях получения предусмотренных законодательством Российской Федерации мер социальной поддержки для участников специальной военной операции и (или) членов их семей может подтверждаться справкой, выдаваемой федеральными органами исполнительной власти, направлявшими их для участия в специальной военной операции", - говорится в проекте постановления.Также указывается, что такая справка может выдаваться как участникам СВО, так и членам их семей.В пояснительной записке к проекту отмечено, что нормативное закрепление участия гражданина в СВО соответствующей справкой позволит значительно ускорить процесс предоставления полагающихся ему мер защиты и поддержки.

https://ria.ru/20240627/migranty-1955937426.html

https://ria.ru/20240512/murashko-1945401717.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)