https://ria.ru/20240717/svo-1960271199.html
Минобороны предложило выдавать справку об участии в СВО
Минобороны предложило выдавать справку об участии в СВО - РИА Новости, 17.07.2024
Минобороны предложило выдавать справку об участии в СВО
Минобороны РФ предлагает установить справку об участии в спецоперации, которая использовалась бы для подтверждения права на правовую и социальную защиту и... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T15:48
2024-07-17T15:48
2024-07-17T15:53
безопасность
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0d/1959469563_0:0:3387:1905_1920x0_80_0_0_233e302e3c6ffa735675c2b3824684ca.jpg
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Минобороны РФ предлагает установить справку об участии в спецоперации, которая использовалась бы для подтверждения права на правовую и социальную защиту и помощь, соответствующий проект постановления правительства РФ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Установить, что участие граждан в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области в целях получения предусмотренных законодательством Российской Федерации мер социальной поддержки для участников специальной военной операции и (или) членов их семей может подтверждаться справкой, выдаваемой федеральными органами исполнительной власти, направлявшими их для участия в специальной военной операции", - говорится в проекте постановления.Также указывается, что такая справка может выдаваться как участникам СВО, так и членам их семей.В пояснительной записке к проекту отмечено, что нормативное закрепление участия гражданина в СВО соответствующей справкой позволит значительно ускорить процесс предоставления полагающихся ему мер защиты и поддержки.
https://ria.ru/20240627/migranty-1955937426.html
https://ria.ru/20240512/murashko-1945401717.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0d/1959469563_272:0:3001:2047_1920x0_80_0_0_7c9832552be02a481b3bbe2718995776.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Специальная военная операция на Украине
Минобороны предложило выдавать справку об участии в СВО
Минобороны предложило выдавать справку участникам СВО для получения соцподдержки