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Группировка "Днепр" уничтожила танк и три склада боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 17.07.2024
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13:13 17.07.2024 (обновлено: 13:17 17.07.2024)
https://ria.ru/20240717/svo-1960222505.html
Группировка "Днепр" уничтожила танк и три склада боеприпасов ВСУ
Группировка "Днепр" уничтожила танк и три склада боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 17.07.2024
Группировка "Днепр" уничтожила танк и три склада боеприпасов ВСУ
В зоне ответственности подразделений группировки войск "Днепр" ВСУ потеряли за сутки до 100 военнослужащих и танк, уничтожены три склада боеприпасов, сообщило... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T13:13
2024-07-17T13:17
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. В зоне ответственности подразделений группировки войск "Днепр" ВСУ потеряли за сутки до 100 военнослужащих и танк, уничтожены три склада боеприпасов, сообщило Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, а также 112-й и 121-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Пятихатки, Жеребянки Запорожской области, Садовое и Михайловка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 100 военнослужащих, танк, четыре автомобиля, 155 мм самоходная артиллерийская установка Paladin производства США, три 155 мм гаубицы М777 производства США, 155 мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 122 мм гаубица Д-30, три станции радиоэлектронной борьбы "Анклав", три склада боеприпасов ВСУ и склад военно-технического имущества", - говорится в сообщении.
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россия, вооруженные силы украины, в мире, сша, пятихатки
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире, США, Пятихатки
Группировка "Днепр" уничтожила танк и три склада боеприпасов ВСУ

МО: бойцы "Днепра" уничтожили до 100 солдат, танк и 3 склада боеприпасов ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. В зоне ответственности подразделений группировки войск "Днепр" ВСУ потеряли за сутки до 100 военнослужащих и танк, уничтожены три склада боеприпасов, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, а также 112-й и 121-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Пятихатки, Жеребянки Запорожской области, Садовое и Михайловка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 100 военнослужащих, танк, четыре автомобиля, 155 мм самоходная артиллерийская установка Paladin производства США, три 155 мм гаубицы М777 производства США, 155 мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 122 мм гаубица Д-30, три станции радиоэлектронной борьбы "Анклав", три склада боеприпасов ВСУ и склад военно-технического имущества", - говорится в сообщении.
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