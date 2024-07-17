https://ria.ru/20240717/svo-1960222505.html

Группировка "Днепр" уничтожила танк и три склада боеприпасов ВСУ

Группировка "Днепр" уничтожила танк и три склада боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 17.07.2024

Группировка "Днепр" уничтожила танк и три склада боеприпасов ВСУ

В зоне ответственности подразделений группировки войск "Днепр" ВСУ потеряли за сутки до 100 военнослужащих и танк, уничтожены три склада боеприпасов, сообщило... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T13:13

2024-07-17T13:13

2024-07-17T13:17

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

в мире

сша

пятихатки

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958814116_0:111:3247:1937_1920x0_80_0_0_1203b4eda7991094c97a03c09ed734d1.jpg

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. В зоне ответственности подразделений группировки войск "Днепр" ВСУ потеряли за сутки до 100 военнослужащих и танк, уничтожены три склада боеприпасов, сообщило Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, а также 112-й и 121-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Пятихатки, Жеребянки Запорожской области, Садовое и Михайловка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 100 военнослужащих, танк, четыре автомобиля, 155 мм самоходная артиллерийская установка Paladin производства США, три 155 мм гаубицы М777 производства США, 155 мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 122 мм гаубица Д-30, три станции радиоэлектронной борьбы "Анклав", три склада боеприпасов ВСУ и склад военно-технического имущества", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240717/spetsoperatsiya-1960223246.html

россия

сша

пятихатки

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вооруженные силы украины, в мире, сша, пятихатки