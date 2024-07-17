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Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи - РИА Новости, 17.07.2024
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13:09 17.07.2024 (обновлено: 13:15 17.07.2024)
https://ria.ru/20240717/svo-1960220573.html
Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи
Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи - РИА Новости, 17.07.2024
Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи
Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 125 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщили в среду в пресс-службе Минобороны России. РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T13:09
2024-07-17T13:15
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 125 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщили в среду в пресс-службе Минобороны России."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе и технике 72 механизированной бригады ВСУ, 21 бригады нацгвардии и 48 отдельного штурмового батальона теробороны в районах населенных пунктов Угледар, Октябрь и Макаровка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 125 военнослужащих, десять автомобилей, 155 мм гаубицу М777 производства США, 152 мм гаубицу Д-20, 105 мм орудие М119 производства США и станцию радиоэлектронной борьбы "Нота", - говорится в сообщении.
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россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, вооруженные силы рф
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ
Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи

Минобороны: ВСУ потеряли до 125 военнослужащих в зоне ответственности "Востока"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО
Боевая работа РСЗО Град в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 125 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщили в среду в пресс-службе Минобороны России.
"Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе и технике 72 механизированной бригады ВСУ, 21 бригады нацгвардии и 48 отдельного штурмового батальона теробороны в районах населенных пунктов Угледар, Октябрь и Макаровка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 125 военнослужащих, десять автомобилей, 155 мм гаубицу М777 производства США, 152 мм гаубицу Д-20, 105 мм орудие М119 производства США и станцию радиоэлектронной борьбы "Нота", - говорится в сообщении.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Донецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФ
 
 
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