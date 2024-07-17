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Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи

Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи - РИА Новости, 17.07.2024

Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи

Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 125 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщили в среду в пресс-службе Минобороны России. РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T13:09

2024-07-17T13:09

2024-07-17T13:15

россия

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 125 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщили в среду в пресс-службе Минобороны России."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе и технике 72 механизированной бригады ВСУ, 21 бригады нацгвардии и 48 отдельного штурмового батальона теробороны в районах населенных пунктов Угледар, Октябрь и Макаровка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 125 военнослужащих, десять автомобилей, 155 мм гаубицу М777 производства США, 152 мм гаубицу Д-20, 105 мм орудие М119 производства США и станцию радиоэлектронной борьбы "Нота", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, вооруженные силы рф