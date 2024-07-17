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Группировка "Север" отразила контратаку ВСУ
Группировка "Север" отразила контратаку ВСУ - РИА Новости, 17.07.2024
Группировка "Север" отразила контратаку ВСУ
Подразделения российской группировки войск "Север" за сутки отразили контратаку противника, ВСУ потеряли более 170 военнослужащих и, в числе прочего, склад... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T13:06
2024-07-17T13:06
2024-07-17T13:17
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Север" за сутки отразили контратаку противника, ВСУ потеряли более 170 военнослужащих и, в числе прочего, склад боеприпасов, сообщило в среду министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной бригады ВСУ, 107-й и 113-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Волчанск, Ветеринарное и Круглое Харьковской области. Отражена контратака подразделения 92-й штурмовой бригады ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства."Потери противника составили более 170 военнослужащих, два пикапа, 155-мм гаубица М198 производства США, 152-мм самоходная артиллерийская установка "Акация", две 152-мм гаубицы Д-20, станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD" и две станции РЭБ "Анклав". Уничтожен склад боеприпасов ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Волчанск, Харьковская область, В мире
Группировка "Север" отразила контратаку ВСУ
МО: бойцы "Севера" отразили контратаку, ВСУ потеряли до 170 солдат и склад
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Север" за сутки отразили контратаку противника, ВСУ потеряли более 170 военнослужащих и, в числе прочего, склад боеприпасов, сообщило в среду министерство обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной бригады ВСУ, 107-й и 113-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Волчанск, Ветеринарное и Круглое Харьковской области. Отражена контратака подразделения 92-й штурмовой бригады ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.
"Потери противника составили более 170 военнослужащих, два пикапа, 155-мм гаубица М198 производства США, 152-мм самоходная артиллерийская установка "Акация", две 152-мм гаубицы Д-20, станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD" и две станции РЭБ "Анклав". Уничтожен склад боеприпасов ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.