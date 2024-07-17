https://ria.ru/20240717/svo-1960220028.html

Группировка "Север" отразила контратаку ВСУ

Группировка "Север" отразила контратаку ВСУ - РИА Новости, 17.07.2024

Группировка "Север" отразила контратаку ВСУ

Подразделения российской группировки войск "Север" за сутки отразили контратаку противника, ВСУ потеряли более 170 военнослужащих и, в числе прочего, склад... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T13:06

2024-07-17T13:06

2024-07-17T13:17

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Север" за сутки отразили контратаку противника, ВСУ потеряли более 170 военнослужащих и, в числе прочего, склад боеприпасов, сообщило в среду министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной бригады ВСУ, 107-й и 113-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Волчанск, Ветеринарное и Круглое Харьковской области. Отражена контратака подразделения 92-й штурмовой бригады ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства."Потери противника составили более 170 военнослужащих, два пикапа, 155-мм гаубица М198 производства США, 152-мм самоходная артиллерийская установка "Акация", две 152-мм гаубицы Д-20, станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD" и две станции РЭБ "Анклав". Уничтожен склад боеприпасов ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20240717/spetsoperatsiya-1960223246.html

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безопасность, россия, вооруженные силы украины, волчанск, харьковская область, в мире