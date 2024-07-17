https://ria.ru/20240717/suleymani-1960146062.html

Иран обратится к международным механизмам по убийству генерала Сулеймани

Иран обратится к международным механизмам по убийству генерала Сулеймани - РИА Новости, 17.07.2024

Иран обратится к международным механизмам по убийству генерала Сулеймани

Исламская Республика Иран намерена воспользоваться международными правовыми системами и механизмами по делу убийства генерала Касема Сулеймани, известного... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T01:37

2024-07-17T01:37

2024-07-17T01:37

иран

тегеран (город)

сша

в мире

касем сулеймани

дональд трамп

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/03/1919595959_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_25139e46fc7f08b5d387a2b288d2a6cb.jpg

ООН, 17 июл - РИА Новости. Исламская Республика Иран намерена воспользоваться международными правовыми системами и механизмами по делу убийства генерала Касема Сулеймани, известного командующего спецподразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана), заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кяни. "Исламская Республика Иран обязательно будет через международные правовые системы и механизмы продвигать вопрос убийства генерала Сулеймани. Конечно, мы будем следить за этим вопросом", - сообщил он журналистам на полях штаб-квартиры ООН. Багери Кяни добавил, что данное преступление находится в сегодняшней повестке дня Тегерана. Ранее официальный представитель иранского МИД Насер Канаани Иран сообщил, что Иран полон решимости привлечь бывшего президента США Дональда Трампа к ответственности за его роль в убийстве генерала Сулеймани, но отвергает любые обвинения в участии Тегерана в недавнем покушении на Трампа. CNN со ссылкой на информированные источники сообщал, что разведслужбы США получили сведения о том, что Иран якобы планировал "устранить" Дональда Трампа, что побудило американские власти усилить меры безопасности для бывшего хозяина Белого дома. По словам источников телеканала, на данный момент нет никаких признаков, указывающих на то, что подозреваемый в недавнем покушении на Трампа в Пенсильвании, Томас Крукс, "был причастен к данному заговору". В ночь на 3 января 2020 года в результате проведенной США в районе международного аэропорта Багдада операции были убиты иранский генерал, командующий спецподразделением КСИР Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. В Вашингтоне их считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. В ответ Иран нанес удары по американским базам в Ираке, в том числе по Айн-аль-Асад.

https://ria.ru/20240105/iran-1919879747.html

https://ria.ru/20240103/iran-1919596319.html

иран

тегеран (город)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

иран, тегеран (город), сша, в мире, касем сулеймани, дональд трамп, оон