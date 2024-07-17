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Иран обратится к международным механизмам по убийству генерала Сулеймани - РИА Новости, 17.07.2024
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01:37 17.07.2024
https://ria.ru/20240717/suleymani-1960146062.html
Иран обратится к международным механизмам по убийству генерала Сулеймани
Иран обратится к международным механизмам по убийству генерала Сулеймани - РИА Новости, 17.07.2024
Иран обратится к международным механизмам по убийству генерала Сулеймани
Исламская Республика Иран намерена воспользоваться международными правовыми системами и механизмами по делу убийства генерала Касема Сулеймани, известного... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T01:37
2024-07-17T01:37
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ООН, 17 июл - РИА Новости. Исламская Республика Иран намерена воспользоваться международными правовыми системами и механизмами по делу убийства генерала Касема Сулеймани, известного командующего спецподразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана), заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кяни. "Исламская Республика Иран обязательно будет через международные правовые системы и механизмы продвигать вопрос убийства генерала Сулеймани. Конечно, мы будем следить за этим вопросом", - сообщил он журналистам на полях штаб-квартиры ООН. Багери Кяни добавил, что данное преступление находится в сегодняшней повестке дня Тегерана. Ранее официальный представитель иранского МИД Насер Канаани Иран сообщил, что Иран полон решимости привлечь бывшего президента США Дональда Трампа к ответственности за его роль в убийстве генерала Сулеймани, но отвергает любые обвинения в участии Тегерана в недавнем покушении на Трампа. CNN со ссылкой на информированные источники сообщал, что разведслужбы США получили сведения о том, что Иран якобы планировал "устранить" Дональда Трампа, что побудило американские власти усилить меры безопасности для бывшего хозяина Белого дома. По словам источников телеканала, на данный момент нет никаких признаков, указывающих на то, что подозреваемый в недавнем покушении на Трампа в Пенсильвании, Томас Крукс, "был причастен к данному заговору". В ночь на 3 января 2020 года в результате проведенной США в районе международного аэропорта Багдада операции были убиты иранский генерал, командующий спецподразделением КСИР Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. В Вашингтоне их считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. В ответ Иран нанес удары по американским базам в Ираке, в том числе по Айн-аль-Асад.
https://ria.ru/20240105/iran-1919879747.html
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иран, тегеран (город), сша, в мире, касем сулеймани, дональд трамп, оон
Иран, Тегеран (город), США, В мире, Касем Сулеймани, Дональд Трамп, ООН
Иран обратится к международным механизмам по убийству генерала Сулеймани

МИД Ирана: Тегеран обратится к международным механизмам по убийству Сулеймани

© AP Photo / Mahdi Karbakhsh RavariНа месте взрыва в провинции Керман, Иран
На месте взрыва в провинции Керман, Иран - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© AP Photo / Mahdi Karbakhsh Ravari
На месте взрыва в провинции Керман, Иран. Архивное фото
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ООН, 17 июл - РИА Новости. Исламская Республика Иран намерена воспользоваться международными правовыми системами и механизмами по делу убийства генерала Касема Сулеймани, известного командующего спецподразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана), заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кяни.
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"Исламская Республика Иран обязательно будет через международные правовые системы и механизмы продвигать вопрос убийства генерала Сулеймани. Конечно, мы будем следить за этим вопросом", - сообщил он журналистам на полях штаб-квартиры ООН.
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Багери Кяни добавил, что данное преступление находится в сегодняшней повестке дня Тегерана.
Ранее официальный представитель иранского МИД Насер Канаани Иран сообщил, что Иран полон решимости привлечь бывшего президента США Дональда Трампа к ответственности за его роль в убийстве генерала Сулеймани, но отвергает любые обвинения в участии Тегерана в недавнем покушении на Трампа.
CNN со ссылкой на информированные источники сообщал, что разведслужбы США получили сведения о том, что Иран якобы планировал "устранить" Дональда Трампа, что побудило американские власти усилить меры безопасности для бывшего хозяина Белого дома. По словам источников телеканала, на данный момент нет никаких признаков, указывающих на то, что подозреваемый в недавнем покушении на Трампа в Пенсильвании, Томас Крукс, "был причастен к данному заговору".
В ночь на 3 января 2020 года в результате проведенной США в районе международного аэропорта Багдада операции были убиты иранский генерал, командующий спецподразделением КСИР Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. В Вашингтоне их считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. В ответ Иран нанес удары по американским базам в Ираке, в том числе по Айн-аль-Асад.
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