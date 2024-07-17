https://ria.ru/20240717/sud-1960351397.html

Суд арестовал полковника МВД в отставке по статье об убийствах

Суд арестовал полковника МВД в отставке по статье об убийствах - РИА Новости, 17.07.2024

Суд арестовал полковника МВД в отставке по статье об убийствах

Басманный суд Москвы заключил под стражу полковника МВД России в отставке Владимира Новгородова по статье об убийствах и незаконном обороте оружия, сообщается... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T20:15

2024-07-17T20:15

2024-07-17T20:15

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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Басманный суд Москвы заключил под стражу полковника МВД России в отставке Владимира Новгородова по статье об убийствах и незаконном обороте оружия, сообщается на портале судов общей юрисдикции Москвы. "Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Новгородова В.В.", - сказано в электронной базе. Согласно картотеке суда, мужчине вменяют часть 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом группой лиц из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом), часть 3 статьи 222.1 УК РФ (незаконное приобретение, передача, сбыт и хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору), часть 3 статьи 222 УК РФ (незаконное приобретение, передача, хранение и пересылка огнестрельного оружия группой лиц по предварительному сговору). Как сообщает МК, Новгородова подозревают в причастности к серии убийств предпринимателей, совершенных в 2000-2005 годах. В шайку киллеров, на счету которых, по версии следствия, десятки убийств, входили бойцы спецназа и сотрудники полиции, пишет издание. Следствие предположило, что Новгородов хранил у себя дома большое количество оружия и боеприпасов, которое принадлежало членам банды. Арсенал ему передал лидер группировки киллеров Алексей Чеботарев, арестованный в прошлом году. Новгородов уволился из органов МВД на пенсию в 2011 году, до 2021 года работал в службе безопасности коммерческой фирмы, уточняет "МК".

https://ria.ru/20240717/killer-1960152780.html

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происшествия, россия, москва