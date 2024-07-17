https://ria.ru/20240717/sud-1960191266.html

На Урале осудили мужчину за убийство женщины гвоздодером

На Урале осудили мужчину за убийство женщины гвоздодером - РИА Новости, 17.07.2024

На Урале осудили мужчину за убийство женщины гвоздодером

Челябинский областной суд приговорил к пожизненному заключению местного жителя, который убил гвоздодером продавщицу ритуальных услуг и надругался над ее телом,... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T11:09

2024-07-17T11:09

2024-07-17T11:09

происшествия

россия

нязепетровск

челябинская область

следственный комитет россии (ск рф)

челябинский областной суд

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июл – РИА Новости. Челябинский областной суд приговорил к пожизненному заключению местного жителя, который убил гвоздодером продавщицу ритуальных услуг и надругался над ее телом, сообщает региональное управление СК РФ. По информации ведомства, мужчина 15 июля 2023 года в городе Нязепетровске Челябинской области решил украсть деньги из магазина ритуальных услуг, где работала знакомая ему 54-летняя женщина. Чтобы завладеть ключами от магазина, он проник во двор частного дома потерпевшей, напал на нее, ударив не менее пяти раз гвоздодером по голове. Женщина скончалась на месте, а фигурант надругался над ее телом. После этого он проник в торговую точку и похитил там выручку на 240 тысяч рублей. Как отмечают в СК, ранее 48-летний обвиняемый уже был судим за аналогичные преступления, против него было заведено уголовное дело о разбое, убийстве и надругательстве над телом умершей. "Суд назначил виновному наказание в виде пожизненного лишения свободы в исправительной колонии особого режима со штрафом в сумме 100 тысяч рублей", – говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231122/prigovor-1910963674.html

россия

нязепетровск

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происшествия, россия, нязепетровск, челябинская область, следственный комитет россии (ск рф), челябинский областной суд