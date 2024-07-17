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На Урале осудили мужчину за убийство женщины гвоздодером - РИА Новости, 17.07.2024
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11:09 17.07.2024
https://ria.ru/20240717/sud-1960191266.html
На Урале осудили мужчину за убийство женщины гвоздодером
На Урале осудили мужчину за убийство женщины гвоздодером - РИА Новости, 17.07.2024
На Урале осудили мужчину за убийство женщины гвоздодером
Челябинский областной суд приговорил к пожизненному заключению местного жителя, который убил гвоздодером продавщицу ритуальных услуг и надругался над ее телом,... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T11:09
2024-07-17T11:09
происшествия
россия
нязепетровск
челябинская область
следственный комитет россии (ск рф)
челябинский областной суд
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июл – РИА Новости. Челябинский областной суд приговорил к пожизненному заключению местного жителя, который убил гвоздодером продавщицу ритуальных услуг и надругался над ее телом, сообщает региональное управление СК РФ. По информации ведомства, мужчина 15 июля 2023 года в городе Нязепетровске Челябинской области решил украсть деньги из магазина ритуальных услуг, где работала знакомая ему 54-летняя женщина. Чтобы завладеть ключами от магазина, он проник во двор частного дома потерпевшей, напал на нее, ударив не менее пяти раз гвоздодером по голове. Женщина скончалась на месте, а фигурант надругался над ее телом. После этого он проник в торговую точку и похитил там выручку на 240 тысяч рублей. Как отмечают в СК, ранее 48-летний обвиняемый уже был судим за аналогичные преступления, против него было заведено уголовное дело о разбое, убийстве и надругательстве над телом умершей. "Суд назначил виновному наказание в виде пожизненного лишения свободы в исправительной колонии особого режима со штрафом в сумме 100 тысяч рублей", – говорится в сообщении.
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россия
нязепетровск
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происшествия, россия, нязепетровск, челябинская область, следственный комитет россии (ск рф), челябинский областной суд
Происшествия, Россия, Нязепетровск, Челябинская область, Следственный комитет России (СК РФ), Челябинский областной суд
На Урале осудили мужчину за убийство женщины гвоздодером

Житель Челябинской области, убивший продавщицу, получил пожизненный срок

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июл – РИА Новости. Челябинский областной суд приговорил к пожизненному заключению местного жителя, который убил гвоздодером продавщицу ритуальных услуг и надругался над ее телом, сообщает региональное управление СК РФ.
По информации ведомства, мужчина 15 июля 2023 года в городе Нязепетровске Челябинской области решил украсть деньги из магазина ритуальных услуг, где работала знакомая ему 54-летняя женщина. Чтобы завладеть ключами от магазина, он проник во двор частного дома потерпевшей, напал на нее, ударив не менее пяти раз гвоздодером по голове. Женщина скончалась на месте, а фигурант надругался над ее телом. После этого он проник в торговую точку и похитил там выручку на 240 тысяч рублей.
Как отмечают в СК, ранее 48-летний обвиняемый уже был судим за аналогичные преступления, против него было заведено уголовное дело о разбое, убийстве и надругательстве над телом умершей.
"Суд назначил виновному наказание в виде пожизненного лишения свободы в исправительной колонии особого режима со штрафом в сумме 100 тысяч рублей", – говорится в сообщении.
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ПроисшествияРоссияНязепетровскЧелябинская областьСледственный комитет России (СК РФ)Челябинский областной суд
 
 
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