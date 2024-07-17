https://ria.ru/20240717/studenty-1960176558.html

Победители конкурса "Студенческий стартап" получат по миллиону рублей

Победители конкурса "Студенческий стартап" получат по миллиону рублей - РИА Новости, 17.07.2024

Победители конкурса "Студенческий стартап" получат по миллиону рублей

Две тысячи победителей конкурса "Студенческий стартап" получат 1 миллион рублей на реализацию своего проекта, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T09:58

2024-07-17T09:58

2024-07-17T09:58

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россия

москва

санкт-петербург

дмитрий чернышенко

валерий фальков

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Две тысячи победителей конкурса "Студенческий стартап" получат 1 миллион рублей на реализацию своего проекта, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "В этом году правительство увеличило финансирование конкурса до 2 миллиардов рублей – грантовую поддержку в размере 1 миллион получат две тысячи участников", - сказал Чернышенко. По его словам, в будущем бизнес-проекты финалистов будут способствовать экономическому росту страны. Лидерами по количеству проектов-победителей стали университеты из Москвы, Татарстана, Санкт-Петербурга, Башкортостана, Ростовской, Томской, Новосибирской и Тюменской областей, а также Ставропольского и Пермского краев. "В этом году поддержку на создание своего стартапа получит рекордное число студентов из 73 регионов нашей страны. Среди победителей есть учащиеся передовых инженерных школ и студенты старших курсов, которые уже работают в молодежных лабораториях", - отметил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков. Наибольшее число поддержанных бизнес-проектов ориентированы на цифровые технологии (692), креативные индустрии (375) и создание новых приборов (264). В области медицинских, химических и биотехнологий, а также ресурсосбережения планируются к реализации в совокупности 669 проектов. В 2024 году конкурс "Студенческий стартап вызвал рекордный интерес со стороны обучающихся – поступило более 7,7 тысячи заявок, 164 из которых — от иностранных студентов российских вузов.

https://ria.ru/20240126/chernyshenko-1923602462.html

https://ria.ru/20240207/chernyshenko-1925869630.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, москва, санкт-петербург, дмитрий чернышенко, валерий фальков