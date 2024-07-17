https://ria.ru/20240717/stavka-1960296210.html
Аналитики повысили прогноз по средней ключевой ставке ЦБ
Аналитики повысили прогноз по средней ключевой ставке ЦБ - РИА Новости, 17.07.2024
Аналитики повысили прогноз по средней ключевой ставке ЦБ
Аналитики повысили прогноз по средней ключевой ставке ЦБ РФ на 2024 год до 16,8% с 15,9%, следует из макроэкономического опроса Банка России. РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T16:55
2024-07-17T16:55
2024-07-17T16:55
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Аналитики повысили прогноз по средней ключевой ставке ЦБ РФ на 2024 год до 16,8% с 15,9%, следует из макроэкономического опроса Банка России. "Ожидания аналитиков по средней ключевой ставке повышены на всем горизонте - на 2024 год до 16,8% годовых (+0,9 процентного пункта), на 2025 год до 15,0% годовых (+2,6 процентного пункта), на 2026 год до 10,6% годовых (+1,2 процентного пункта)", - говорится в материалах ЦБ РФ. Прогноз на конец горизонта, как указывается в документе, - 8,0% годовых. Медианная оценка нейтральной ключевой ставки не изменилась - 7,5% годовых.
https://ria.ru/20240622/kredity-1954739045.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Аналитики повысили прогноз по средней ключевой ставке ЦБ
Аналитики повысили прогноз по средней ключевой ставке ЦБ до 16,8 процента