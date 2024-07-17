https://ria.ru/20240717/stavka-1960296210.html

Аналитики повысили прогноз по средней ключевой ставке ЦБ

Аналитики повысили прогноз по средней ключевой ставке ЦБ - РИА Новости, 17.07.2024

Аналитики повысили прогноз по средней ключевой ставке ЦБ

Аналитики повысили прогноз по средней ключевой ставке ЦБ РФ на 2024 год до 16,8% с 15,9%, следует из макроэкономического опроса Банка России. РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T16:55

2024-07-17T16:55

2024-07-17T16:55

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889557141_0:132:3074:1861_1920x0_80_0_0_ad3202d171887aa641884733d23a0760.jpg

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Аналитики повысили прогноз по средней ключевой ставке ЦБ РФ на 2024 год до 16,8% с 15,9%, следует из макроэкономического опроса Банка России. "Ожидания аналитиков по средней ключевой ставке повышены на всем горизонте - на 2024 год до 16,8% годовых (+0,9 процентного пункта), на 2025 год до 15,0% годовых (+2,6 процентного пункта), на 2026 год до 10,6% годовых (+1,2 процентного пункта)", - говорится в материалах ЦБ РФ. Прогноз на конец горизонта, как указывается в документе, - 8,0% годовых. Медианная оценка нейтральной ключевой ставки не изменилась - 7,5% годовых.

https://ria.ru/20240622/kredity-1954739045.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)