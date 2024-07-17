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Лавров указал на двойные стандарты представителей ООН - РИА Новости, 17.07.2024
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20:50 17.07.2024 (обновлено: 21:00 17.07.2024)
https://ria.ru/20240717/standarty-1960356516.html
Лавров указал на двойные стандарты представителей ООН
Лавров указал на двойные стандарты представителей ООН - РИА Новости, 17.07.2024
Лавров указал на двойные стандарты представителей ООН
Глава МИД России Сергей Лавров указал на двойные стандарты, продемонстрированные пресс-секретарем генсекретаря ООН Стефаном Дюжарриком относительно инцидентов с РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T20:50
2024-07-17T21:00
в мире
украина
россия
сергей лавров
оон
стефан дюжаррик
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ООН, 17 июл - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров указал на двойные стандарты, продемонстрированные пресс-секретарем генсекретаря ООН Стефаном Дюжарриком относительно инцидентов с попаданием по больницам на Украине и в секторе Газа.На пресс-конференции в ООН Лавров напомнил об инциденте с повреждением киевской больницей "Охматдет". По информации Минобороны России, инцидент произошел в результате падения ракеты украинской ПВО. Глава российского МИД подчеркнул, что Дюжаррик молниеносно обвинил РФ в случившемся. С другой стороны, отметил министр, Дюжаррик не смог дать точного ответа о виновнике в нанесении удара по баптистской больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа."Двойные стандарты просто очевидны... Это прискорбно. Есть статья 100 устава ООН о беспристрастности, нейтральности ооновских чиновников. Недопустимо, чтобы коллективный Запад приватизировал в своих интересах структуры Организации Объединенных Наций", - сказал Лавров.
https://ria.ru/20240717/lavrov-1960355466.html
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в мире, украина, россия, сергей лавров, оон, стефан дюжаррик
В мире, Украина, Россия, Сергей Лавров, ООН, Стефан Дюжаррик
Лавров указал на двойные стандарты представителей ООН

Лавров указал на двойные стандарты ООН в отношении ситуации в Газе и на Украине

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции в штаб-квартире ООН
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции в штаб-квартире ООН - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции в штаб-квартире ООН
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ООН, 17 июл - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров указал на двойные стандарты, продемонстрированные пресс-секретарем генсекретаря ООН Стефаном Дюжарриком относительно инцидентов с попаданием по больницам на Украине и в секторе Газа.
На пресс-конференции в ООН Лавров напомнил об инциденте с повреждением киевской больницей "Охматдет". По информации Минобороны России, инцидент произошел в результате падения ракеты украинской ПВО. Глава российского МИД подчеркнул, что Дюжаррик молниеносно обвинил РФ в случившемся. С другой стороны, отметил министр, Дюжаррик не смог дать точного ответа о виновнике в нанесении удара по баптистской больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа.
«
"Двойные стандарты просто очевидны... Это прискорбно. Есть статья 100 устава ООН о беспристрастности, нейтральности ооновских чиновников. Недопустимо, чтобы коллективный Запад приватизировал в своих интересах структуры Организации Объединенных Наций", - сказал Лавров.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
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