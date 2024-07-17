Источник опроверг данные об отказе силовых установок у разбившегося SSJ
Источник опроверг данные об отказе силовых установок упавшего в Подмосковье SSJ
© РИА Новости / пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры | Перейти в медиабанкМесто крушения самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Газпром Авиа" в районе Коломны
Место крушения самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Газпром Авиа" в районе Коломны
МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Распространенная ранее информация об отказе силовых установок упавшего в Подмосковье Sukhoi Superjet не соответствует действительности, рассказал РИА Новости источник в авиаотрасли.
"Картина происшествия уже во многом ясна. Распространенная ранее информация об отказе силовых установок воздушного судна не соответствует действительности. Обе установки до последнего работали штатно", - рассказал собеседник агентства.
В прошлую пятницу в подмосковном лесу потерпел крушение Sukhoi Superjet, на борту находились три члена экипажа, они погибли. По данному факту возбуждено уголовное дело. Как рассказали в СК, лайнер, вылетев после ремонта с завода, направлялся в аэропорт "Внуково", однако рухнул в районе деревни Апраксино. Лайнер принадлежал "Газпром авиа".