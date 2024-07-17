https://ria.ru/20240717/ssj-1960182969.html

Источник опроверг данные об отказе силовых установок у разбившегося SSJ

Источник опроверг данные об отказе силовых установок у разбившегося SSJ - РИА Новости, 17.07.2024

Источник опроверг данные об отказе силовых установок у разбившегося SSJ

Распространенная ранее информация об отказе силовых установок упавшего в Подмосковье Sukhoi Superjet не соответствует действительности, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T10:37

2024-07-17T10:37

2024-07-17T10:59

происшествия

sukhoi superjet 100 (ssj100)

sukhoi superjet

коломна

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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Распространенная ранее информация об отказе силовых установок упавшего в Подмосковье Sukhoi Superjet не соответствует действительности, рассказал РИА Новости источник в авиаотрасли."Картина происшествия уже во многом ясна. Распространенная ранее информация об отказе силовых установок воздушного судна не соответствует действительности. Обе установки до последнего работали штатно", - рассказал собеседник агентства.В прошлую пятницу в подмосковном лесу потерпел крушение Sukhoi Superjet, на борту находились три члена экипажа, они погибли. По данному факту возбуждено уголовное дело. Как рассказали в СК, лайнер, вылетев после ремонта с завода, направлялся в аэропорт "Внуково", однако рухнул в районе деревни Апраксино. Лайнер принадлежал "Газпром авиа".

https://ria.ru/20240717/samolet-1960182734.html

коломна

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, sukhoi superjet 100 (ssj100), sukhoi superjet, коломна