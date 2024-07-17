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Источник опроверг данные об отказе силовых установок у разбившегося SSJ - РИА Новости, 17.07.2024
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10:37 17.07.2024 (обновлено: 10:59 17.07.2024)
https://ria.ru/20240717/ssj-1960182969.html
Источник опроверг данные об отказе силовых установок у разбившегося SSJ
Источник опроверг данные об отказе силовых установок у разбившегося SSJ - РИА Новости, 17.07.2024
Источник опроверг данные об отказе силовых установок у разбившегося SSJ
Распространенная ранее информация об отказе силовых установок упавшего в Подмосковье Sukhoi Superjet не соответствует действительности, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T10:37
2024-07-17T10:59
происшествия
sukhoi superjet 100 (ssj100)
sukhoi superjet
коломна
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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Распространенная ранее информация об отказе силовых установок упавшего в Подмосковье Sukhoi Superjet не соответствует действительности, рассказал РИА Новости источник в авиаотрасли."Картина происшествия уже во многом ясна. Распространенная ранее информация об отказе силовых установок воздушного судна не соответствует действительности. Обе установки до последнего работали штатно", - рассказал собеседник агентства.В прошлую пятницу в подмосковном лесу потерпел крушение Sukhoi Superjet, на борту находились три члена экипажа, они погибли. По данному факту возбуждено уголовное дело. Как рассказали в СК, лайнер, вылетев после ремонта с завода, направлялся в аэропорт "Внуково", однако рухнул в районе деревни Апраксино. Лайнер принадлежал "Газпром авиа".
https://ria.ru/20240717/samolet-1960182734.html
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происшествия, sukhoi superjet 100 (ssj100), sukhoi superjet, коломна
Происшествия, Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), Sukhoi Superjet, Коломна
Источник опроверг данные об отказе силовых установок у разбившегося SSJ

Источник опроверг данные об отказе силовых установок упавшего в Подмосковье SSJ

© РИА Новости / пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры | Перейти в медиабанкМесто крушения самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Газпром Авиа" в районе Коломны
Место крушения самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании Газпром Авиа в районе Коломны - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости / пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры
Перейти в медиабанк
Место крушения самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Газпром Авиа" в районе Коломны
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Распространенная ранее информация об отказе силовых установок упавшего в Подмосковье Sukhoi Superjet не соответствует действительности, рассказал РИА Новости источник в авиаотрасли.
"Картина происшествия уже во многом ясна. Распространенная ранее информация об отказе силовых установок воздушного судна не соответствует действительности. Обе установки до последнего работали штатно", - рассказал собеседник агентства.
В прошлую пятницу в подмосковном лесу потерпел крушение Sukhoi Superjet, на борту находились три члена экипажа, они погибли. По данному факту возбуждено уголовное дело. Как рассказали в СК, лайнер, вылетев после ремонта с завода, направлялся в аэропорт "Внуково", однако рухнул в районе деревни Апраксино. Лайнер принадлежал "Газпром авиа".
Место крушения самолета в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
Источник рассказал об обстоятельствах крушения SSJ в районе Коломны
Вчера, 10:36
 
ПроисшествияSukhoi Superjet 100 (SSJ100)Sukhoi SuperjetКоломна
 
 
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