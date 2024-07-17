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Суд в США приговорил россиянина к 36 месяцам тюрьмы и трем годам надзора
Суд в США приговорил россиянина к 36 месяцам тюрьмы и трем годам надзора - РИА Новости, 17.07.2024
Суд в США приговорил россиянина к 36 месяцам тюрьмы и трем годам надзора
Суд в США приговорил россиянина Максима Марченко, заключенного в тюрьме по обвинениям в незаконной закупке и переправке в Россию американской микроэлектроники... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T22:07
2024-07-17T22:07
2024-07-17T22:07
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ВАШИНГТОН, 17 июл - РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Суд в США приговорил россиянина Максима Марченко, заключенного в тюрьме по обвинениям в незаконной закупке и переправке в Россию американской микроэлектроники двойного назначения, к трем годам тюрьмы и аналогичному сроку нахождения под надзором, сообщил РИА Новости в среду представитель суда. "Он приговорен к 36 месяцам тюрьмы и к трем годам под надзором", - сообщил представитель суда. Дело рассматривалось в Окружном суде США Южного округа Нью-Йорка. В марте нынешнего года 51-летний Марченко признал себя виновным по одному пункту обвинения в отмывании денег и по одному пункту обвинения в контрабанде товаров двойного назначения. Мужчина был арестован в сентябре 2023 года.
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в мире, сша, россия, нью-йорк (город), санкции в отношении россии
В мире, США, Россия, Нью-Йорк (город), Санкции в отношении России
Суд в США приговорил россиянина к 36 месяцам тюрьмы и трем годам надзора
Суд в США приговорил россиянина Марченко к 36 месяцам тюрьмы и 3 годам надзора