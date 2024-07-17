https://ria.ru/20240717/ssha-1960149009.html

Главу Секретной службы США вызовут в конгресс для показаний по делу Трампа

Главу Секретной службы США вызовут в конгресс для показаний по делу Трампа - РИА Новости, 17.07.2024

Главу Секретной службы США вызовут в конгресс для показаний по делу Трампа

Руководство комитета по надзору Палаты представителей США намерено направить повестку директору Секретной службы Кимберли Читл и вызывать ее для дачи показаний... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T02:46

2024-07-17T02:46

2024-07-17T02:46

сша

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дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 17 июл – РИА Новости. Руководство комитета по надзору Палаты представителей США намерено направить повестку директору Секретной службы Кимберли Читл и вызывать ее для дачи показаний по ситуации с безопасностью на недавнем митинге экс-президента Дональда Трампа, во время которого политик получил ранение, сообщили РИА Новости в пресс-службе надзорного комитета. "Хотя Секретная служба подтвердила, что директор Читл, как ожидается, предстанет на слушаниях в комитете 22 июля, дабы предотвратить любую попытку отказаться от выступления, председатель направит ей повестку. Директор Читл должна ответить перед Конгрессом и американским народом за исторический провал, который произошел в период ее пребывания на данном посту", - заявили агентству в пресс-службе комитета. Собеседник подчеркнул, что комитет имеет долгую историю надзора за работой Секретной службы США, и проявленный за последнее время ведомством "непрофессионализм попросту неприемлем". Трамп в минувшую субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, 50-летний бывший пожарный, еще двое получили критические ранения. Подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие. ФБР назвало случившееся покушением на жизнь Трампа.

https://ria.ru/20240716/shtab-1960131164.html

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сша, пенсильвания, дональд трамп, фбр, покушение на дональда трампа, в мире