Рейтинг@Mail.ru
США при Трампе будут демонстрировать России силу, утверждают в конгрессе - РИА Новости, 17.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:28 17.07.2024 (обновлено: 03:24 17.07.2024)
https://ria.ru/20240717/ssha-1960148541.html
США при Трампе будут демонстрировать России силу, утверждают в конгрессе
США при Трампе будут демонстрировать России силу, утверждают в конгрессе - РИА Новости, 17.07.2024
США при Трампе будут демонстрировать России силу, утверждают в конгрессе
США в случае победы Дональда Трампа на выборах президента будут взаимодействовать с РФ, демонстрируя силу, заявил РИА Новости лидер республиканского большинства РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T02:28
2024-07-17T03:24
сша
россия
украина
дональд трамп
стив скализ
дмитрий песков
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920245299_0:281:3072:2009_1920x0_80_0_0_b10969b54fc85a4eccc9baca3d923048.jpg
МИЛУОКИ (США), 17 июл - РИА Новости. США в случае победы Дональда Трампа на выборах президента будут взаимодействовать с РФ, демонстрируя силу, заявил РИА Новости лидер республиканского большинства в палате представителей Стив Скализ."Сильно, вы видели - президент Трамп демонстрировал силу, Россия не вторгалась на Украину при нем", - сказал Скализ в кулуарах съезда на вопрос о том, как США будут взаимодействовать с РФ, если на выборах победит Трамп.Оценивать готовность кандидата в президента США Дональда Трампа стать посредником по урегулированию украинского конфликта преждевременно, нужно дождаться окончания президентских выборов в США, заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
https://ria.ru/20240717/tramp-1960140637.html
сша
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920245299_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1a527af07ed145ae6cba7954717596e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия, украина, дональд трамп, стив скализ, дмитрий песков, в мире
США, Россия, Украина, Дональд Трамп, Стив Скализ, Дмитрий Песков, В мире
США при Трампе будут демонстрировать России силу, утверждают в конгрессе

Конгрессмен Скализ: США при победе Трампа будут демонстрировать РФ силу

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИЛУОКИ (США), 17 июл - РИА Новости. США в случае победы Дональда Трампа на выборах президента будут взаимодействовать с РФ, демонстрируя силу, заявил РИА Новости лидер республиканского большинства в палате представителей Стив Скализ.
"Сильно, вы видели - президент Трамп демонстрировал силу, Россия не вторгалась на Украину при нем", - сказал Скализ в кулуарах съезда на вопрос о том, как США будут взаимодействовать с РФ, если на выборах победит Трамп.
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
Трамп заявил, что не является сторонником санкций против России
00:22
Оценивать готовность кандидата в президента США Дональда Трампа стать посредником по урегулированию украинского конфликта преждевременно, нужно дождаться окончания президентских выборов в США, заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
 
СШАРоссияУкраинаДональд ТрампСтив СкализДмитрий ПесковВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала