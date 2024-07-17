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США при Трампе будут демонстрировать России силу, утверждают в конгрессе
США при Трампе будут демонстрировать России силу, утверждают в конгрессе - РИА Новости, 17.07.2024
США при Трампе будут демонстрировать России силу, утверждают в конгрессе
США в случае победы Дональда Трампа на выборах президента будут взаимодействовать с РФ, демонстрируя силу, заявил РИА Новости лидер республиканского большинства РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T02:28
2024-07-17T02:28
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МИЛУОКИ (США), 17 июл - РИА Новости. США в случае победы Дональда Трампа на выборах президента будут взаимодействовать с РФ, демонстрируя силу, заявил РИА Новости лидер республиканского большинства в палате представителей Стив Скализ."Сильно, вы видели - президент Трамп демонстрировал силу, Россия не вторгалась на Украину при нем", - сказал Скализ в кулуарах съезда на вопрос о том, как США будут взаимодействовать с РФ, если на выборах победит Трамп.Оценивать готовность кандидата в президента США Дональда Трампа стать посредником по урегулированию украинского конфликта преждевременно, нужно дождаться окончания президентских выборов в США, заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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сша, россия, украина, дональд трамп, стив скализ, дмитрий песков, в мире
США, Россия, Украина, Дональд Трамп, Стив Скализ, Дмитрий Песков, В мире
США при Трампе будут демонстрировать России силу, утверждают в конгрессе
Конгрессмен Скализ: США при победе Трампа будут демонстрировать РФ силу