https://ria.ru/20240717/ssha-1960148541.html

США при Трампе будут демонстрировать России силу, утверждают в конгрессе

США при Трампе будут демонстрировать России силу, утверждают в конгрессе - РИА Новости, 17.07.2024

США при Трампе будут демонстрировать России силу, утверждают в конгрессе

США в случае победы Дональда Трампа на выборах президента будут взаимодействовать с РФ, демонстрируя силу, заявил РИА Новости лидер республиканского большинства РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T02:28

2024-07-17T02:28

2024-07-17T03:24

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МИЛУОКИ (США), 17 июл - РИА Новости. США в случае победы Дональда Трампа на выборах президента будут взаимодействовать с РФ, демонстрируя силу, заявил РИА Новости лидер республиканского большинства в палате представителей Стив Скализ."Сильно, вы видели - президент Трамп демонстрировал силу, Россия не вторгалась на Украину при нем", - сказал Скализ в кулуарах съезда на вопрос о том, как США будут взаимодействовать с РФ, если на выборах победит Трамп.Оценивать готовность кандидата в президента США Дональда Трампа стать посредником по урегулированию украинского конфликта преждевременно, нужно дождаться окончания президентских выборов в США, заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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сша, россия, украина, дональд трамп, стив скализ, дмитрий песков, в мире