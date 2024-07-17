Экс-сотрудницу Белого дома и ЦРУ обвинили в шпионаже в пользу Южной Кореи
Экс-сотрудницу Белого дома и ЦРУ Терри обвинили в шпионаже в пользу Южной Кореи
© AP Photo / Jacquelyn MartinСтатуя Фемиды у здания федерального суда в городе Александрия, штат Вирджиния, США
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Статуя Фемиды у здания федерального суда в городе Александрия, штат Вирджиния, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 июл – РИА Новости. Власти США предъявили обвинения бывшей сотруднице Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и Совета национальной безопасности Белого дома Сью Ми Терри в передаче закрытой информации сотрудникам южнокорейской разведки, говорится в обнародованном обвинительном заключении суда по южному округу Нью-Йорка.
Как следует из заключения, на интервью с сотрудниками Федерального бюро расследований чиновница добровольно призналась, что выступала "ценным источником" информации для южнокорейской разведки. По версии следствия, она была завербована в 2013 году, то есть через два года после того, как ушла с правительственной службы, и сотрудничала со спецслужбами Южной Кореи в течение 10 лет.
Так, согласно документам, в июне 2022 года Сью Ми Терри присутствовала на неофициальной групповой встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном, которая затрагивала вопросы американо-южнокорейских отношений. Вслед за этим она встретилась со своим "куратором", которому, предположительно, передала рукописную стенограмму данной встречи. С аналогичными мотивами женщина неоднократно вступала в контакты с конгрессменами и дипломатами США, при этом не афишируя своих связей с южнокорейской разведкой.
Вознаграждение за шпионаж женщина получала в виде предметов роскоши, включая брендовые сумки, предметы одежды, ужины в дорогих ресторанах, а также десятки тысяч долларов "теневого" финансирования ее исследовательской программы в США.
Сейчас Сью Ми Терри числится старшим научным сотрудником Совета по международным отношениям, курируя вопросы Восточной Азии и Корейского полуострова. Какое наказание ей грозит за вменяемые преступления, пока не раскрывается.