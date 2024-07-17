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Экс-сотрудницу Белого дома и ЦРУ обвинили в шпионаже в пользу Южной Кореи - РИА Новости, 17.07.2024
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01:30 17.07.2024
https://ria.ru/20240717/ssha-1960145441.html
Экс-сотрудницу Белого дома и ЦРУ обвинили в шпионаже в пользу Южной Кореи
Экс-сотрудницу Белого дома и ЦРУ обвинили в шпионаже в пользу Южной Кореи - РИА Новости, 17.07.2024
Экс-сотрудницу Белого дома и ЦРУ обвинили в шпионаже в пользу Южной Кореи
Власти США предъявили обвинения бывшей сотруднице Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и Совета национальной безопасности Белого дома Сью Ми Терри в... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T01:30
2024-07-17T01:30
сша
нью-йорк (город)
южная корея
энтони блинкен
центральное разведывательное управление (цру)
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ВАШИНГТОН, 17 июл – РИА Новости. Власти США предъявили обвинения бывшей сотруднице Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и Совета национальной безопасности Белого дома Сью Ми Терри в передаче закрытой информации сотрудникам южнокорейской разведки, говорится в обнародованном обвинительном заключении суда по южному округу Нью-Йорка. Как следует из заключения, на интервью с сотрудниками Федерального бюро расследований чиновница добровольно призналась, что выступала "ценным источником" информации для южнокорейской разведки. По версии следствия, она была завербована в 2013 году, то есть через два года после того, как ушла с правительственной службы, и сотрудничала со спецслужбами Южной Кореи в течение 10 лет. Так, согласно документам, в июне 2022 года Сью Ми Терри присутствовала на неофициальной групповой встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном, которая затрагивала вопросы американо-южнокорейских отношений. Вслед за этим она встретилась со своим "куратором", которому, предположительно, передала рукописную стенограмму данной встречи. С аналогичными мотивами женщина неоднократно вступала в контакты с конгрессменами и дипломатами США, при этом не афишируя своих связей с южнокорейской разведкой. Вознаграждение за шпионаж женщина получала в виде предметов роскоши, включая брендовые сумки, предметы одежды, ужины в дорогих ресторанах, а также десятки тысяч долларов "теневого" финансирования ее исследовательской программы в США. Сейчас Сью Ми Терри числится старшим научным сотрудником Совета по международным отношениям, курируя вопросы Восточной Азии и Корейского полуострова. Какое наказание ей грозит за вменяемые преступления, пока не раскрывается.
https://radiosputnik.ru/20240712/shpionazh-1959149006.html
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сша
нью-йорк (город)
южная корея
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сша, нью-йорк (город), южная корея, энтони блинкен, центральное разведывательное управление (цру)
США, Нью-Йорк (город), Южная Корея, Энтони Блинкен, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
Экс-сотрудницу Белого дома и ЦРУ обвинили в шпионаже в пользу Южной Кореи

Экс-сотрудницу Белого дома и ЦРУ Терри обвинили в шпионаже в пользу Южной Кореи

© AP Photo / Jacquelyn MartinСтатуя Фемиды у здания федерального суда в городе Александрия, штат Вирджиния, США
Статуя Фемиды у здания федерального суда в городе Александрия, штат Вирджиния, США - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Статуя Фемиды у здания федерального суда в городе Александрия, штат Вирджиния, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 июл – РИА Новости. Власти США предъявили обвинения бывшей сотруднице Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и Совета национальной безопасности Белого дома Сью Ми Терри в передаче закрытой информации сотрудникам южнокорейской разведки, говорится в обнародованном обвинительном заключении суда по южному округу Нью-Йорка.
Как следует из заключения, на интервью с сотрудниками Федерального бюро расследований чиновница добровольно призналась, что выступала "ценным источником" информации для южнокорейской разведки. По версии следствия, она была завербована в 2013 году, то есть через два года после того, как ушла с правительственной службы, и сотрудничала со спецслужбами Южной Кореи в течение 10 лет.
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Так, согласно документам, в июне 2022 года Сью Ми Терри присутствовала на неофициальной групповой встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном, которая затрагивала вопросы американо-южнокорейских отношений. Вслед за этим она встретилась со своим "куратором", которому, предположительно, передала рукописную стенограмму данной встречи. С аналогичными мотивами женщина неоднократно вступала в контакты с конгрессменами и дипломатами США, при этом не афишируя своих связей с южнокорейской разведкой.
Вознаграждение за шпионаж женщина получала в виде предметов роскоши, включая брендовые сумки, предметы одежды, ужины в дорогих ресторанах, а также десятки тысяч долларов "теневого" финансирования ее исследовательской программы в США.
Сейчас Сью Ми Терри числится старшим научным сотрудником Совета по международным отношениям, курируя вопросы Восточной Азии и Корейского полуострова. Какое наказание ей грозит за вменяемые преступления, пока не раскрывается.
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СШАНью-Йорк (город)Южная КореяЭнтони БлинкенЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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