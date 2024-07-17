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Подполье сообщило об уничтожении установки ВСУ для запуска БПЛА - РИА Новости, 17.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:12 17.07.2024 (обновлено: 13:27 17.07.2024)
https://ria.ru/20240717/spetsoperatsiya-1960221997.html
Подполье сообщило об уничтожении установки ВСУ для запуска БПЛА
Подполье сообщило об уничтожении установки ВСУ для запуска БПЛА - РИА Новости, 17.07.2024
Подполье сообщило об уничтожении установки ВСУ для запуска БПЛА
Установка украинских войск для запуска БПЛА уничтожена вместе с дронами в Левадном в Запорожской области, ликвидированы четыре оператора, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T13:12
2024-07-17T13:27
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
в мире
киев
россия
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ДОНЕЦК, 17 июл - РИА Новости. Установка украинских войск для запуска БПЛА уничтожена вместе с дронами в Левадном в Запорожской области, ликвидированы четыре оператора, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Левадное становится проклятием для дроноводов. С помощью FPV-дрона была уничтожена установка для запуска БПЛА, смонтированная на пикапе. Вместе с пикапом и установкой уничтожили до десятка БПЛА и четырех операторов, которые занимались запуском", - сказал собеседник агентства.Как отметил Лебедев, в Левадном не осталось гражданского населения, этим пользуются военнослужащие ВСУ, скрывающиеся в развалинах помещений.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20240717/marfopole-1960224018.html
https://ria.ru/20240717/podpole-1960224148.html
запорожская область
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запорожская область, вооруженные силы украины, в мире, киев, россия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, В мире, Киев, Россия
Подполье сообщило об уничтожении установки ВСУ для запуска БПЛА

Подполье сообщило об уничтожении установки ВСУ для запуска БПЛА в Левадном

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град" группировки "Центр" в зоне СВО
Боевая работа РСЗО Град группировки Центр в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа РСЗО "Град" группировки "Центр" в зоне СВО. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 17 июл - РИА Новости. Установка украинских войск для запуска БПЛА уничтожена вместе с дронами в Левадном в Запорожской области, ликвидированы четыре оператора, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Левадное становится проклятием для дроноводов. С помощью FPV-дрона была уничтожена установка для запуска БПЛА, смонтированная на пикапе. Вместе с пикапом и установкой уничтожили до десятка БПЛА и четырех операторов, которые занимались запуском", - сказал собеседник агентства.
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Подполье сообщило об ударе по селу Марфополе, куда пришло подкрепление ВСУ
Вчера, 13:22
Как отметил Лебедев, в Левадном не осталось гражданского населения, этим пользуются военнослужащие ВСУ, скрывающиеся в развалинах помещений.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
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Вчера, 13:23
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныВ миреКиевРоссия
 
 
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