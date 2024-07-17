https://ria.ru/20240717/spetsoperatsiya-1960221997.html

Подполье сообщило об уничтожении установки ВСУ для запуска БПЛА

Подполье сообщило об уничтожении установки ВСУ для запуска БПЛА - РИА Новости, 17.07.2024

Подполье сообщило об уничтожении установки ВСУ для запуска БПЛА

Установка украинских войск для запуска БПЛА уничтожена вместе с дронами в Левадном в Запорожской области, ликвидированы четыре оператора, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T13:12

2024-07-17T13:12

2024-07-17T13:27

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 17 июл - РИА Новости. Установка украинских войск для запуска БПЛА уничтожена вместе с дронами в Левадном в Запорожской области, ликвидированы четыре оператора, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Левадное становится проклятием для дроноводов. С помощью FPV-дрона была уничтожена установка для запуска БПЛА, смонтированная на пикапе. Вместе с пикапом и установкой уничтожили до десятка БПЛА и четырех операторов, которые занимались запуском", - сказал собеседник агентства.Как отметил Лебедев, в Левадном не осталось гражданского населения, этим пользуются военнослужащие ВСУ, скрывающиеся в развалинах помещений.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.

https://ria.ru/20240717/marfopole-1960224018.html

https://ria.ru/20240717/podpole-1960224148.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

запорожская область, вооруженные силы украины, в мире, киев, россия