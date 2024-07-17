https://ria.ru/20240717/spetsoperatsiya-1960221997.html
Подполье сообщило об уничтожении установки ВСУ для запуска БПЛА
Подполье сообщило об уничтожении установки ВСУ для запуска БПЛА - РИА Новости, 17.07.2024
Подполье сообщило об уничтожении установки ВСУ для запуска БПЛА
Установка украинских войск для запуска БПЛА уничтожена вместе с дронами в Левадном в Запорожской области, ликвидированы четыре оператора, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T13:12
2024-07-17T13:12
2024-07-17T13:27
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ДОНЕЦК, 17 июл - РИА Новости. Установка украинских войск для запуска БПЛА уничтожена вместе с дронами в Левадном в Запорожской области, ликвидированы четыре оператора, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Левадное становится проклятием для дроноводов. С помощью FPV-дрона была уничтожена установка для запуска БПЛА, смонтированная на пикапе. Вместе с пикапом и установкой уничтожили до десятка БПЛА и четырех операторов, которые занимались запуском", - сказал собеседник агентства.Как отметил Лебедев, в Левадном не осталось гражданского населения, этим пользуются военнослужащие ВСУ, скрывающиеся в развалинах помещений.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20240717/marfopole-1960224018.html
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РИА Новости
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Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, В мире, Киев, Россия
Подполье сообщило об уничтожении установки ВСУ для запуска БПЛА
Подполье сообщило об уничтожении установки ВСУ для запуска БПЛА в Левадном