https://ria.ru/20240717/spetsoperatsiya-1960155489.html

Операторы БПЛА группировки войск "Днепр" уничтожили пехоту ВСУ

Операторы БПЛА группировки войск "Днепр" уничтожили пехоту ВСУ - РИА Новости, 17.07.2024

Операторы БПЛА группировки войск "Днепр" уничтожили пехоту ВСУ

Операторы FPV-дронов российской группировки войск "Днепр" уничтожили пехоту ВСУ на опорном пункте на ореховском направлении, сообщили журналистам в Минобороны... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T05:13

2024-07-17T05:13

2024-07-17T05:14

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 17 июл - РИА Новости. Операторы FPV-дронов российской группировки войск "Днепр" уничтожили пехоту ВСУ на опорном пункте на ореховском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Операторы FPV-дронов группировки войск "Днепр" уничтожили опорный пункт ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области", - сообщили в ведомстве. Операторы разведывательных дронов группировки наблюдают за позициями ВСУ круглосуточно, в режиме 24/7, засекая месторасположение техники, огневых средств и личного состава. Итогом работы беспилотной разведки становится быстрое и точное уничтожение выявленных объектов ВСУ операторами дронов-камикадзе.

https://ria.ru/20240717/lantset-1960155356.html

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россия, вооруженные силы украины