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Операторы БПЛА группировки войск "Днепр" уничтожили пехоту ВСУ
Операторы БПЛА группировки войск "Днепр" уничтожили пехоту ВСУ - РИА Новости, 17.07.2024
Операторы БПЛА группировки войск "Днепр" уничтожили пехоту ВСУ
Операторы FPV-дронов российской группировки войск "Днепр" уничтожили пехоту ВСУ на опорном пункте на ореховском направлении, сообщили журналистам в Минобороны... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T05:13
2024-07-17T05:13
2024-07-17T05:14
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ЛУГАНСК, 17 июл - РИА Новости. Операторы FPV-дронов российской группировки войск "Днепр" уничтожили пехоту ВСУ на опорном пункте на ореховском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Операторы FPV-дронов группировки войск "Днепр" уничтожили опорный пункт ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области", - сообщили в ведомстве. Операторы разведывательных дронов группировки наблюдают за позициями ВСУ круглосуточно, в режиме 24/7, засекая месторасположение техники, огневых средств и личного состава. Итогом работы беспилотной разведки становится быстрое и точное уничтожение выявленных объектов ВСУ операторами дронов-камикадзе.
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Операторы БПЛА группировки войск "Днепр" уничтожили пехоту ВСУ
Операторы БПЛА группировки "Днепр" поразили пехоту ВСУ на Ореховском направлении
ЛУГАНСК, 17 июл - РИА Новости. Операторы FPV-дронов российской группировки войск "Днепр" уничтожили пехоту ВСУ на опорном пункте на ореховском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Операторы FPV-дронов группировки войск "Днепр" уничтожили опорный пункт ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области", - сообщили в ведомстве.
Операторы разведывательных дронов группировки наблюдают за позициями ВСУ круглосуточно, в режиме 24/7, засекая месторасположение техники, огневых средств и личного состава. Итогом работы беспилотной разведки становится быстрое и точное уничтожение выявленных объектов ВСУ операторами дронов-камикадзе.