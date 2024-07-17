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Операторы БПЛА группировки войск "Днепр" уничтожили пехоту ВСУ - РИА Новости, 17.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:13 17.07.2024 (обновлено: 05:14 17.07.2024)
https://ria.ru/20240717/spetsoperatsiya-1960155489.html
Операторы БПЛА группировки войск "Днепр" уничтожили пехоту ВСУ
Операторы БПЛА группировки войск "Днепр" уничтожили пехоту ВСУ - РИА Новости, 17.07.2024
Операторы БПЛА группировки войск "Днепр" уничтожили пехоту ВСУ
Операторы FPV-дронов российской группировки войск "Днепр" уничтожили пехоту ВСУ на опорном пункте на ореховском направлении, сообщили журналистам в Минобороны... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T05:13
2024-07-17T05:14
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 17 июл - РИА Новости. Операторы FPV-дронов российской группировки войск "Днепр" уничтожили пехоту ВСУ на опорном пункте на ореховском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Операторы FPV-дронов группировки войск "Днепр" уничтожили опорный пункт ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области", - сообщили в ведомстве. Операторы разведывательных дронов группировки наблюдают за позициями ВСУ круглосуточно, в режиме 24/7, засекая месторасположение техники, огневых средств и личного состава. Итогом работы беспилотной разведки становится быстрое и точное уничтожение выявленных объектов ВСУ операторами дронов-камикадзе.
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Операторы БПЛА группировки войск "Днепр" уничтожили пехоту ВСУ

Операторы БПЛА группировки "Днепр" поразили пехоту ВСУ на Ореховском направлении

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкОператор FPV-дрона
Оператор FPV-дрона - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Оператор FPV-дрона. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 17 июл - РИА Новости. Операторы FPV-дронов российской группировки войск "Днепр" уничтожили пехоту ВСУ на опорном пункте на ореховском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Операторы FPV-дронов группировки войск "Днепр" уничтожили опорный пункт ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области", - сообщили в ведомстве.
Военнослужащий ВС РФ управляет беспилотным летательным аппаратом в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
На правом берегу Днепра "Ланцетом" уничтожили украинскую самоходку
05:12
Операторы разведывательных дронов группировки наблюдают за позициями ВСУ круглосуточно, в режиме 24/7, засекая месторасположение техники, огневых средств и личного состава. Итогом работы беспилотной разведки становится быстрое и точное уничтожение выявленных объектов ВСУ операторами дронов-камикадзе.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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