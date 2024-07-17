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Маск объявил переезд SpaceX из Калифорнии в Техас из-за действий властей - РИА Новости, 17.07.2024
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00:46 17.07.2024
https://ria.ru/20240717/spacex-1960141932.html
Маск объявил переезд SpaceX из Калифорнии в Техас из-за действий властей
Маск объявил переезд SpaceX из Калифорнии в Техас из-за действий властей - РИА Новости, 17.07.2024
Маск объявил переезд SpaceX из Калифорнии в Техас из-за действий властей
Предприниматель Илон Маск объявил о переводе штаб-квартиры компании SpaceX из Калифорнии в Техас из-за нового закона, касающегося вопроса полномочий... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T00:46
2024-07-17T00:46
калифорния
илон маск
spacex
гэвин ньюсом
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мексиканский залив
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ВАШИНГТОН, 17 июл - РИА Новости. Предприниматель Илон Маск объявил о переводе штаб-квартиры компании SpaceX из Калифорнии в Техас из-за нового закона, касающегося вопроса полномочий образовательных учреждений в вопросах сексуальной ориентации детей. "Это последняя капля. Этот закон и многие, которые предшествовали ему, является атакой на семьи и компании, а потому SpaceX переводит свою штаб-квартиру из Хоторна в Калифорнии в Старбейс в Техасе", - написал Маск в соцсети X в связи с тем, что губернатор штата Гэвин Ньюсом подписал закон, согласно которому образовательные учреждения не могут устанавливать правила, которые бы обязывали их без согласия на то ребенка уведомлять родителей по каким-либо вопросам, связанным с его сексуальной ориентацией или половой принадлежностью. "Я ясно давал понять губернатору Ньюсому еще около года назад, что законы такого рода заставят калифорнийские семьи покинуть штат ради защиты своих детей", - написал предприниматель Развивая свою мысль, он предположил, что вследствие подписанного закона "много семей будут переезжать из Калифорнии", поскольку никто не захочет рисковать тем, что власти отнимут детей. Старбейс - строящийся с 2010 годов в районе города Браунсвилл на побережье Мексиканского залива в Техасе комплекс для запуска сверхмощного космического корабля Starship. В январе 2024 года местные власти попросили федеральные органы использовать Старбейс в качестве официального названия региона.
https://ria.ru/20240716/mask-1959911424.html
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калифорния, илон маск, spacex, гэвин ньюсом, техас, мексиканский залив, в мире
Калифорния, Илон Маск, SpaceX, Гэвин Ньюсом, Техас, Мексиканский залив, В мире
Маск объявил переезд SpaceX из Калифорнии в Техас из-за действий властей

Маск объявил переезд SpaceX из Калифорнии в Техас из-за действий местных властей

© AP Photo / Kirsty WigglesworthИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Илон Маск. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 июл - РИА Новости. Предприниматель Илон Маск объявил о переводе штаб-квартиры компании SpaceX из Калифорнии в Техас из-за нового закона, касающегося вопроса полномочий образовательных учреждений в вопросах сексуальной ориентации детей.
"Это последняя капля. Этот закон и многие, которые предшествовали ему, является атакой на семьи и компании, а потому SpaceX переводит свою штаб-квартиру из Хоторна в Калифорнии в Старбейс в Техасе", - написал Маск в соцсети X в связи с тем, что губернатор штата Гэвин Ньюсом подписал закон, согласно которому образовательные учреждения не могут устанавливать правила, которые бы обязывали их без согласия на то ребенка уведомлять родителей по каким-либо вопросам, связанным с его сексуальной ориентацией или половой принадлежностью.
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"Я ясно давал понять губернатору Ньюсому еще около года назад, что законы такого рода заставят калифорнийские семьи покинуть штат ради защиты своих детей", - написал предприниматель
Развивая свою мысль, он предположил, что вследствие подписанного закона "много семей будут переезжать из Калифорнии", поскольку никто не захочет рисковать тем, что власти отнимут детей.
Старбейс - строящийся с 2010 годов в районе города Браунсвилл на побережье Мексиканского залива в Техасе комплекс для запуска сверхмощного космического корабля Starship. В январе 2024 года местные власти попросили федеральные органы использовать Старбейс в качестве официального названия региона.
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КалифорнияИлон МаскSpaceXГэвин НьюсомТехасМексиканский заливВ мире
 
 
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