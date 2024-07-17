Маск объявил переезд SpaceX из Калифорнии в Техас из-за действий властей
Маск объявил переезд SpaceX из Калифорнии в Техас из-за действий местных властей
© AP Photo / Kirsty WigglesworthИлон Маск
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Илон Маск. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 июл - РИА Новости. Предприниматель Илон Маск объявил о переводе штаб-квартиры компании SpaceX из Калифорнии в Техас из-за нового закона, касающегося вопроса полномочий образовательных учреждений в вопросах сексуальной ориентации детей.
"Это последняя капля. Этот закон и многие, которые предшествовали ему, является атакой на семьи и компании, а потому SpaceX переводит свою штаб-квартиру из Хоторна в Калифорнии в Старбейс в Техасе", - написал Маск в соцсети X в связи с тем, что губернатор штата Гэвин Ньюсом подписал закон, согласно которому образовательные учреждения не могут устанавливать правила, которые бы обязывали их без согласия на то ребенка уведомлять родителей по каким-либо вопросам, связанным с его сексуальной ориентацией или половой принадлежностью.
"Я ясно давал понять губернатору Ньюсому еще около года назад, что законы такого рода заставят калифорнийские семьи покинуть штат ради защиты своих детей", - написал предприниматель
Развивая свою мысль, он предположил, что вследствие подписанного закона "много семей будут переезжать из Калифорнии", поскольку никто не захочет рисковать тем, что власти отнимут детей.
Старбейс - строящийся с 2010 годов в районе города Браунсвилл на побережье Мексиканского залива в Техасе комплекс для запуска сверхмощного космического корабля Starship. В январе 2024 года местные власти попросили федеральные органы использовать Старбейс в качестве официального названия региона.