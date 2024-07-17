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Совфед назначил Иваненко на должность зампреда Верховного суда - РИА Новости, 17.07.2024
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10:38 17.07.2024
https://ria.ru/20240717/sovfed-1960183350.html
Совфед назначил Иваненко на должность зампреда Верховного суда
Совфед назначил Иваненко на должность зампреда Верховного суда - РИА Новости, 17.07.2024
Совфед назначил Иваненко на должность зампреда Верховного суда
Совет Федерации на заседании в среду назначил Юрия Иваненко на должность заместителя председателя Верховного суда РФ-председателя Судебной коллегии по... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T10:38
2024-07-17T10:38
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду назначил Юрия Иваненко на должность заместителя председателя Верховного суда РФ-председателя Судебной коллегии по экономическим спорам и Алексея Карлина на должность судьи Верховного суда РФ. Ранее кандидатуры были рассмотрены и поддержаны комитетом СФ по конституционному законодательству и государственному строительству. Юрий Иваненко в настоящее время занимает должность судьи Верховного суда РФ, общий стаж его работы в должности судьи — более 31 года. Имеет почетное звание "Заслуженный юрист РФ". Алексей Карлин — заместитель председателя Пятого апелляционного суда общей юрисдикции, стаж работы по юридической специальности более 23 лет.
https://ria.ru/20240521/sud-1947357265.html
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политика, россия, совет федерации рф
Политика, Россия, Совет Федерации РФ
Совфед назначил Иваненко на должность зампреда Верховного суда

Совет Федерации назначил заместителя председателя и судью Верховного суда

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкТабличка на здании Верховного суда РФ в Москве
Табличка на здании Верховного суда РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Табличка на здании Верховного суда РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду назначил Юрия Иваненко на должность заместителя председателя Верховного суда РФ-председателя Судебной коллегии по экономическим спорам и Алексея Карлина на должность судьи Верховного суда РФ.
Ранее кандидатуры были рассмотрены и поддержаны комитетом СФ по конституционному законодательству и государственному строительству.
Глава Верховного суда РФ Ирина Подносова - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
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21 мая, 11:09
Юрий Иваненко в настоящее время занимает должность судьи Верховного суда РФ, общий стаж его работы в должности судьи — более 31 года. Имеет почетное звание "Заслуженный юрист РФ".
Алексей Карлин — заместитель председателя Пятого апелляционного суда общей юрисдикции, стаж работы по юридической специальности более 23 лет.
Заместитель председателя Верховного суда РФ, кандидат на пост главы Верховного суда РФ Ирина Подносова на заседании Высшей квалификационной коллегии судей РФ - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
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