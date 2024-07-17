https://ria.ru/20240717/sovfed-1960183350.html
Совфед назначил Иваненко на должность зампреда Верховного суда
Совфед назначил Иваненко на должность зампреда Верховного суда - РИА Новости, 17.07.2024
Совфед назначил Иваненко на должность зампреда Верховного суда
Совет Федерации на заседании в среду назначил Юрия Иваненко на должность заместителя председателя Верховного суда РФ-председателя Судебной коллегии по... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T10:38
2024-07-17T10:38
2024-07-17T10:38
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду назначил Юрия Иваненко на должность заместителя председателя Верховного суда РФ-председателя Судебной коллегии по экономическим спорам и Алексея Карлина на должность судьи Верховного суда РФ. Ранее кандидатуры были рассмотрены и поддержаны комитетом СФ по конституционному законодательству и государственному строительству. Юрий Иваненко в настоящее время занимает должность судьи Верховного суда РФ, общий стаж его работы в должности судьи — более 31 года. Имеет почетное звание "Заслуженный юрист РФ". Алексей Карлин — заместитель председателя Пятого апелляционного суда общей юрисдикции, стаж работы по юридической специальности более 23 лет.
https://ria.ru/20240521/sud-1947357265.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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политика, россия, совет федерации рф
Политика, Россия, Совет Федерации РФ
Совфед назначил Иваненко на должность зампреда Верховного суда
Совет Федерации назначил заместителя председателя и судью Верховного суда
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду назначил Юрия Иваненко на должность заместителя председателя Верховного суда РФ-председателя Судебной коллегии по экономическим спорам и Алексея Карлина на должность судьи Верховного суда РФ.
Ранее кандидатуры были рассмотрены и поддержаны комитетом СФ по конституционному законодательству и государственному строительству.
Юрий Иваненко в настоящее время занимает должность судьи Верховного суда РФ, общий стаж его работы в должности судьи — более 31 года. Имеет почетное звание "Заслуженный юрист РФ".
Алексей Карлин — заместитель председателя Пятого апелляционного суда общей юрисдикции, стаж работы по юридической специальности более 23 лет.