https://ria.ru/20240717/sobyanin-1960228763.html

Собянин: выпуск машин и оборудования в Москве за пять лет вырос в пять раз

Собянин: выпуск машин и оборудования в Москве за пять лет вырос в пять раз - РИА Новости, 17.07.2024

Собянин: выпуск машин и оборудования в Москве за пять лет вырос в пять раз

Выпуск машин и оборудования в Москве за 5 лет вырос в пять раз, в общей сложности в отрасли работает свыше тысячи компаний, сообщил в своем блоге мэр столицы... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T13:45

2024-07-17T13:45

2024-07-17T13:45

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

сергей собянин

промышленность

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Выпуск машин и оборудования в Москве за 5 лет вырос в пять раз, в общей сложности в отрасли работает свыше тысячи компаний, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. "Машино- и приборостроение являются ключевыми отраслями реального сектора экономики. Именно они во многом определяют технологический уровень страны. Потому мы не первый год ведем системную работу по стимулированию развития этих отраслей. И уже добились первых значимых результатов. Выпуск машин и оборудования в столице за 5 лет вырос в 5 раз", - написал он.Так, в столице выпускают станки и конвейеры, различные приборы, промышленные роботы, лифты и технологическое оборудование, которое применяется в самых разных сферах: от сельского хозяйства до космической сферы.В частности, в области лазерного станкостроения в минувшем году на площадке ОЭЗ "Технополис Москва" было локализовано производство компании "Лассард", выпускающей свыше 200 видов изделий. В том числе компания производит эксимерные лазеры – особые ультрафиолетовые газовые лазеры, которые широко применяются в микроэлектронике и офтальмологии. Таких производств в мире всего пять.Как отметил генеральный директор "Лассард" Олег Нефедов, благодаря поддержке Москвы компания устойчиво развивается. "В прошлом году мы смогли в пять раз увеличить площадь – с 800 до 4 тысяч квадратных метров... На территории ОЭЗ "Технополис Москва" совмещены производство, шоурум и офис продаж, что позволяет нам эффективнее взаимодействовать с партнерами и быть "ближе" к нашим клиентам", - привели его слова в департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы.В свою очередь, компания "Лазеры и аппаратура" разрабатывает и выпускает промышленное лазерное оборудование – станки для обработки, резки, сварки, наплавки, 3D-печати из металлических порошков."Сегодня более 800 лазерных машин этого производителя работает на заводах России, Беларуси и других стран. В 2023 году компания выпустила свыше 40 сложных технологических комплексов, что в 2,5 раза превышает показатели 2022-го", - отметил Собянин.На выпуске промышленных роботов, автоматизирующих операции на заводах, специализируется Aripix Robotics. Например, на производстве столичного кабельного завода: роботы производства этой компании загружают металл в плавильную печь и кладут его под пресс.Обрабатывающие центры с числовым программным управлением производит компания "Бивертех". В этом году она выпустила высокоточный компактный фрезерный станок с ЧПУ , который можно устанавливать и в непроизводственных помещениях.В ряде отраслей российской промышленности используется газоаналитическое оборудование предприятия "Промприбор-Р" . Оно позволяет контролировать наличие взрывоопасных и токсичных паров и газов в воздухе рабочих зон.Компания "ИТЭЛМА" в этом году разработала системы автопилотирования для сельскохозяйственной техники. Еще одна разработка – программно-аппаратный комплекс, который позволяет контролировать онлайн вывоз строительных отходов и сокращать количество несанкционированных свалок.

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https://ria.ru/20240712/modernizatsiya-1959205705.html

https://ria.ru/20240711/tekhnologii-1959034734.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, сергей собянин, промышленность