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В Нижнем Новгороде врачи спасли собаку, проглотившую детские игрушки - РИА Новости, 17.07.2024
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12:15 17.07.2024 (обновлено: 15:46 17.07.2024)
https://ria.ru/20240717/sobaka-1960207131.html
В Нижнем Новгороде врачи спасли собаку, проглотившую детские игрушки
В Нижнем Новгороде врачи спасли собаку, проглотившую детские игрушки - РИА Новости, 17.07.2024
В Нижнем Новгороде врачи спасли собаку, проглотившую детские игрушки
Собаку-самоеда, проглотившую ящик детских игрушек, прооперировали в ветеринарной клинике, сообщило Госветуправление Нижнего Новгорода в соцсети "ВКонтакте". РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T12:15
2024-07-17T15:46
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 июл — РИА Новости. Собаку-самоеда, проглотившую ящик детских игрушек, прооперировали в ветеринарной клинике, сообщило Госветуправление Нижнего Новгорода в соцсети "ВКонтакте". "Питомец наблюдается в клинике по гидронефрозу (заболевание почек. — Прим. ред.). Но на этот раз причина обращения была другая, собака от жадности спрятала детские игрушки себе в живот. На протяжении трех дней собака чувствовала себя плохо", — отметили в ведомстве. На рентгене специалисты обнаружили "целый детский магазин с уточками, лошадками, скрепышами".Врачи госветклиники Канавинского района экстренно прооперировали хвостатого пациента и удалили из желудка и кишечника все игрушки. Операция прошла успешно, питомец ходит на капельницы и уже самостоятельно кушает.
https://ria.ru/20240715/sobaka-1959845633.html
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В Нижнем Новгороде врачи спасли собаку, проглотившую детские игрушки

Нижегородские ветеринары спасли собаку-самоеда, проглотившую детские игрушки

© Фото : Госветуправление Нижнего Новгорода/ВКонтактеСобака-самоед после успешной операции
Собака-самоед после успешной операции - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© Фото : Госветуправление Нижнего Новгорода/ВКонтакте
Собака-самоед после успешной операции
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 июл — РИА Новости. Собаку-самоеда, проглотившую ящик детских игрушек, прооперировали в ветеринарной клинике, сообщило Госветуправление Нижнего Новгорода в соцсети "ВКонтакте".
"Питомец наблюдается в клинике по гидронефрозу (заболевание почек. — Прим. ред.). Но на этот раз причина обращения была другая, собака от жадности спрятала детские игрушки себе в живот. На протяжении трех дней собака чувствовала себя плохо", — отметили в ведомстве.
© Фото : Госветуправление Нижнего Новгорода/ВКонтактеИгрушки, удаленные из желудка собаки
Игрушки, удаленные из желудка собаки в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© Фото : Госветуправление Нижнего Новгорода/ВКонтакте
Игрушки, удаленные из желудка собаки
На рентгене специалисты обнаружили "целый детский магазин с уточками, лошадками, скрепышами".
Врачи госветклиники Канавинского района экстренно прооперировали хвостатого пациента и удалили из желудка и кишечника все игрушки. Операция прошла успешно, питомец ходит на капельницы и уже самостоятельно кушает.
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