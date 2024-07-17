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В Нижнем Новгороде врачи спасли собаку, проглотившую детские игрушки
В Нижнем Новгороде врачи спасли собаку, проглотившую детские игрушки - РИА Новости, 17.07.2024
В Нижнем Новгороде врачи спасли собаку, проглотившую детские игрушки
Собаку-самоеда, проглотившую ящик детских игрушек, прооперировали в ветеринарной клинике, сообщило Госветуправление Нижнего Новгорода в соцсети "ВКонтакте". РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T12:15
2024-07-17T12:15
2024-07-17T15:46
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 июл — РИА Новости. Собаку-самоеда, проглотившую ящик детских игрушек, прооперировали в ветеринарной клинике, сообщило Госветуправление Нижнего Новгорода в соцсети "ВКонтакте". "Питомец наблюдается в клинике по гидронефрозу (заболевание почек. — Прим. ред.). Но на этот раз причина обращения была другая, собака от жадности спрятала детские игрушки себе в живот. На протяжении трех дней собака чувствовала себя плохо", — отметили в ведомстве. На рентгене специалисты обнаружили "целый детский магазин с уточками, лошадками, скрепышами".Врачи госветклиники Канавинского района экстренно прооперировали хвостатого пациента и удалили из желудка и кишечника все игрушки. Операция прошла успешно, питомец ходит на капельницы и уже самостоятельно кушает.
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В Нижнем Новгороде врачи спасли собаку, проглотившую детские игрушки
Нижегородские ветеринары спасли собаку-самоеда, проглотившую детские игрушки